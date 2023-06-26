Хотя шок от происшедшего ещё не прошел, уже понятно, что отдавая приказ начать «марш справедливости» на Ростов и Москву, Евгений Пригожин не собирался ни брать власть, ни развязывать кровопролитие — он хотел шантажировать власть.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

Испугавшись того, что у него скоро отнимут «Вагнер», он решил, что может надавить на президента Владимира Путина и добиться отмены решения о переводе вагнеров на контракт с Минобороны. При этом, решаясь на вооруженный шантаж, Пригожин переоценил недовольство элит и народа Сергеем Шойгу, подумал, что все начнут требовать (или хотя бы намекать) на необходимость отправить министра в отставку, чтобы остановить «марш».

Ничего подобного не случилось. Но Пригожин так накрутил себя в последние месяцы и слышал столько кулуарного недовольства Шойгу от различных руководителей (в том числе армейских), что, похоже, всерьёз рассчитывал на моральную поддержку своих действий.

Авантюра Пригожина была абсолютно безумной, но действительно опасной. Потому что армия не собиралась воевать с вагнерами (хотя и не собиралась вставать на их сторону). Понятно, что Путин не собирался отдавать приказ о штурме Ростова. Но если бы колонна подошла к Москве, ситуация стала бы критической: вести переговоры в условиях противостояния вооруженных людей лоб в лоб гораздо сложнее.

В какой момент Пригожин понял, что Шойгу никто не принесет в жертву? По-хорошему, он должен был понять это ещё до входа в Ростов, около 11 вечера, когда появилось сообщение о возбуждении уголовного дела за призыв к мятежу. Ну а самое позднее — в 10 утра, после обращения Путина со словами о мятеже и предательстве. Именно тогда он начал переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко (вероятно, тогда же подключился тульский губернатор Алексей Дюмин).

Никакой паники в Кремле не было — всё-таки оставалась уверенность в том, что Пригожин не сошел с ума и удастся договориться. Но нервы, естественно, были на пределе от одной мысли от возможности боёв на въезде в Москву.

Пригожин достаточно оперативно отыграл назад, получив гарантии от Лукашенко и от Путина (переданные через Дюмина?). Но ущерб, нанесенный им, все равно огромен.

Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Военная техника ЧВК «Вагнер» на улице города

Это и сильнейший удар по государству, и по его репутации в мире. И подарок нашим врагам, которые теперь получили пищу для камлания над русской смутой. И удар по репутации Путина — ведь это он не смог если не погасить, то хотя бы держать под контролем набиравший обороты конфликт «своего» Пригожина со «своим» же Шойгу. Но при этом после начала недомятежа и действия, и публичное заявление президента было абсолютно правильными.

Пригожин практически уничтожил свою репутацию, превратился из героя-правдоруба в психически неуравновешенного и опасного авантюриста, ослепленного гордыней, подставил под расформирование «Вагнер» (очень бы хотелось, чтобы его удалось в основном сохранить).

Но всё же Россия смогла выдержать этот удар. Удар идиотский, провокационный, исходивший не от врагов, а от взвинченных, обиженных (справедливо и нет) и, увы, недалеких патриотов. Сработало понимание категорической недопустимости смуты, невозможности вооруженного решения проблем (не только во время войны), недопустимости шантажа государственной власти, даже под самыми правильными лозунгами «правды и справедливости», причем сработало не только наверху, но и в большинстве народа.

При этом нам действительно нужен «марш справедливости». Во главе с Путиным, который теперь уже просто не может откладывать на «после конфликта» серьезнейшие изменения и в правилах формирования и работы номенклатуры, и в ценностях, и публично провозглашаемых смыслах существования государства российского. Путин уже не раз делом доказывал свою способность отвечать на стоящие перед Россией вызовы — он справится и в этот раз.