Мятеж, с которым столкнулась наша страна, вызван не какими-то объективными причинами, а амбициями одного человека.

Иван Шилов ИА REGNUM

Бывают конфликты, вызванные накопившимися противоречиями, столкновением интересов, так, что конкретные личности скорее уносятся потоком, чем создают его. Бывает наоборот — если бы не конкретный человек, конфликт бы не вспыхнул.

Трагическое развитие событий в очень высокой степени завязано на именно эту личность и характер.

Как об этом сказал Пушкин:

Но дружбы нет и той меж нами.

Все предрассудки истребя,

Мы почитаем всех нулями,

А единицами — себя.

Мы все глядим в Наполеоны;

Двуногих тварей миллионы

Для нас орудие одно;

Нам чувство дико и смешно.

Конечно, наш гений впал в преувеличение — позволительное, впрочем, поэту — говоря о «всех». Большинство людей не глядит в Наполеоны. Наполеон — это довольно редкий и хорошо узнаваемый тип.

Его отличает огромная энергия, бесстрашие, решимость, способность подчинять себе людей и вести их за собой, внушать доверие и преданность. Эти качества можно было бы счесть несомненными достоинствами для политика и государственного деятеля, если бы они не были оборотной стороной главной черты такой личности. Абсолютной, всепожирающей гордыни.

Люди такого типа достигают многого и взлетают высоко — их энергия и организационные таланты оказываются востребованы, особенно в опасные и смутные времена.

Исторический Наполеон, перед тем как ввергнуть Францию в опустошительные войны, сделал многое для того, чтобы навести порядок после революционного лихолетья. Но за этим стояла не любовь к людям, а всё та же гордыня, стремление к личному могуществу.

Уже низвергнутый и пленный, заключенный на острове св. Елены, больной и ожидающий смерти (как предполагают современные врачи, от рака) Наполеон говорил: «Я всё еще внушаю союзникам панический страх! Пусть же они не посягают на мое величие, ибо сие может им еще дорого стоить».

Такие люди очень мало способны к обычным человеческим чувствам — любви, дружеской привязанности, состраданию. Но это компенсируется высокой способностью к манипуляции — они инстинктивно чувствуют, что и кому надо сказать, на каких чувствах сыграть, какую маску одеть.

Не будучи способны любить и доверять сами, они знают, как вызвать (как тот же Наполеон) любовь и доверие в других.

Их отличает, как говорят психологи, «низкий уровень тревожности». Обычные люди — как мы с вами — испытывают неловкость, когда лгут; у них потеют руки, учащается сердцебиение и т.д. На обнаружении таких признаков работает «детектор лжи». Да и без детектора — мы привыкли, что обманщик себя выдает. Он так или иначе проявляет неуверенность.

«Наполеоны» проявляют такую непоколебимую уверенность, что люди верят всему, что они говорят — им кажется, что человек, говорящий с такой твердостью, не может быть неправ.

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РИА Новости Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин (слева) покидает штаб ЮВО в Ростове-на-Дону. Вечер 24.06.2023

Люди верят лидерам культов, диктаторам, вождям экстремистских движений. Попытки как-то образумить восторженных последователей — посмотрите, мол, с кем вы связались — вызывают острое негодование. Лидер воспринимается как воплощение чести, мудрости и всех достоинств.

В удачные (для них) и катастрофические (для всех остальных) времена такие лидеры могут пробиться к верховной власти.

Однако на их пути к вершине им мешает всё та же непомерная гордыня, из-за которой они не могут на равных сотрудничать с другими людьми и не переносят ничего, что кажется им преуменьшением их величия и заслуг. Та же гордыня приводит к переоценке своих возможностей, как мы и видим на примере нынешнего мятежа.

Этот мятеж не вызван какими-то назревшими проблемами — за ним стоит гордыня одного человека. Для которого существует только одна цель — его личное возвышение. Этой цели он готов принести в жертву и людей, который пошли за ним, и страну в целом. Кого угодно обмануть и кого угодно предать.

Можно с пониманием отнестись к людям, которые доверяли ему до этих событий — люди вообще бывают уязвимы к чарам таких личностей.

Но если человек настолько грубо злоупотребил доверием как руководства страны, так и своих подчиненных, ни единому его слову невозможно доверять.