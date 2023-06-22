Родился в Тверской области, жил в Минске. Защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции, но работал всегда в сфере журналистики. Пишет о прошлом и настоящем Белой Руси и Руси в целом.

Британское издание The Sunday Times недавно попыталось испугать белорусскую общественность материалом о том, что сотни противников президента Белоруссии Александра Лукашенко проходят вооруженную подготовку на территории Польши с целью свержения власти в Минске.

BYPOL

Как сообщили британские журналисты, занятия по боевой подготовке организовала группа BYPOL, состоящая из бывших сотрудников белорусских силовых структур, которые покинули республику в 2020 году после неудачной попытки госпереворота.

В качестве своей цели организация называет «восстановление демократии» во главе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Именно BYPOL приписала себе подрыв российского самолета А-50 на белорусском военном аэродроме Мачулищи 26 февраля этого года. Верховный суд Белоруссии признал эту организацию террористической.

Свержение Лукашенко силами белорусских националистов, получивших боевой опыт то на Украине, то в Польше, — сюжет, который уже набил оскомину. Об этом постоянно твердят бойцы «Полка Кастуся Калиновского», воюющие на стороне киевских властей.

При этом «змагары» участвуют в боевых действиях в Новороссии с весны 2014 года — тогда был создан «отряд «Погоня». В июне 2015-го была основана «тактическая группа «Беларусь». И где же были эти вояки во время беспорядков в Белоруссии в 2020-м, когда, казалось бы, пришло время проявить их боевые навыки? Сидели тихо на Украине и в Польше. А ведь костяк «Полка Кастуся Калиновского» сегодня составляют те самые «ветераны АТО».

Едва ли «калиновцы» решатся на вторжение в Белоруссию даже в случае дестабилизации политической ситуации в республике: силы сторон слишком неравны. На пике белорусские националистические формирования на Украине насчитывали несколько сотен бойцов. А сегодня, после многочленных потерь на поле боя, «змагаров» с оружием в руках едва ли наберётся более 200 человек. В то время как суммарная численность силовиков в Белоруссии — в районе 200 тысяч. Не поможет и та горстка оппозиционеров, которые, по информации британских журналистов, тренируются в Польше.

К чему же тогда статья в The Sunday Times? Как представляется, её можно рассматривать в качестве рекламной публикации организации BYPOL, переживающей сейчас, мягко говоря, не лучшие времена.

В 2020–2021 годах BYPOL считался едва ли не главной надеждой протестного движения, однако недавно там произошёл раскол — участники обвинили друг друга в мошенничестве и утечке данных оппозиционеров, находящихся в Белоруссии. Скандал выдался настолько громким, что даже близкие к оппозиции политологи вынуждены были констатировать политический крах структур Светланы Тихановской (лидер BYPOL Александр Азаров — член «объединённого переходного кабинета», созданного экс-кандидатом в президенты Белоруссии).

Главным детищем BYPOL был план «Перамога» («победа»), цель которого состояла в организации вооружённого восстания в Белоруссии. По информации источников автора этих строк в белорусской оппозиции, на реализацию «Перамоги» американскими, британскими и польскими фондами выделялись немалые средства, которые в конечном итоге оседали в карманах высших функционеров организации. Именно из-за распределения западных грантов по карманам и возник конфликт в руководстве BYPOL.

Над объединением бывших белорусских силовиков нависла печальная перспектива остаться без западного финансирования. То же самое касается и всего «объединённого переходного кабинета» Тихановской, с которым BYPOL аффилирован.

Белорусские оппозиционеры оказались в ситуации, когда им нужно срочно спасать положение — и тут вдруг появляется статья в крупном британском издании, где BYPOL предстаёт не кучкой мошенников, а бесстрашными борцами за свободу Белоруссии. Этот информационный повод тут же подхватывают либеральные русскоязычные медиа — и вот уже высокопоставленный член «кабинета» Тихановской Павел Латушко рассказывает на телеканале «Дождь» (признан в РФ иноагентом) о том, как они будут свергать Лукашенко силовым путём. Совпадение? Не думаю.

У белорусских оппозиционеров давно сложились «рабочие» отношения с британской прессой. В крупнейших СМИ Туманного Альбиона можно встретить самые безумные нарративы «змагаров». Например, год назад в газете The Guardian вышла статья, в которой утверждалось, что белорусы сталкиваются в России с «бытовым расизмом»…

А ещё Россию, Белоруссию и Украину объединяет только географическая близость, и если бы белорусы и украинцы могли расколоть континент, то «с радостью бы сделали это, отделившись от России морями и океанами». После такой аналитики публикация о геройстве BYPOL уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим.

Получится ли у белорусской оппозиции поправить своё положение при помощи публикации в западной прессе — покажет время. Однако одно можно утверждать определённо: «новая» белорусская оппозиция больна тем же недугом, что и «старая» — она имитирует бурную деятельность ради разворовывания западного финансирования.

Профессиональные оппозиционеры 1990-х, 2000-х, 2010-х упорно «боролись с диктатурой» внутри страны, а потом, если не оказывались за решёткой, покупали на «честно заработанное» автомобили, квартиры, дачи. Такой же бизнес, только на более высоком уровне, у нового поколения оппозиционеров, живущих теперь за границей.

В связи с этим «бел-чырвона-белые» обречены на поражение в схватке с «красно-зелёными». У белорусского общества, безусловно, есть вопросы к действующей власти, однако на фоне «змагаров» она выглядит куда более внушительно и презентабельно.

И даже если в рамках отработки западных подачек «калиновцам» и BYPOL всё-таки придётся устроить какую-то заваруху в Белоруссии, симпатии подавляющего большинства простых белорусов (как и автора этих строк) будут на стороне Лукашенко и его силовиков.