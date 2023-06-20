Отношения между США и Мексикой уже давно находятся в плачевном состоянии. Это усугубляется миграционным кризисом на южной границе США и «опиоидной лихорадкой», которая накрывает Америку. В ближайшие годы дело может даже дойти до начала большой военной операции с участием американских войск — причём у самых границ США.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница Мексики и США

У Вашингтона и Мехико исторически было много противоречий.

Страны несколько раз воевали друг с другом — и США в середине XIX века смогли захватить почти половину территории всей Мексики. В последний раз на территории Мексики американские войска появлялись в эпоху президента Эйзенхауэра — аккурат после Второй мировой войны.

Тогда в США наблюдался приток мексиканских мигрантов, которые работали на заводах и таким образом вносили свой вклад в дело победы в войне. Но после окончания Второй мировой многие мексиканцы отказались возвращаться на родину. Поэтому в Вашингтоне задействовали армию, чтобы депортировать их вглубь территории Мексики — откуда им было бы сложнее вернуться в США.

Эта программа получила название «Операции мокрой спины» — так в насмешку называли мексиканцев, которые нелегально попадали на территорию США, переплывая Рио-Гранде.

Новый виток противоречий возник в эпоху президентства Дональда Трампа.

Тот пытался пересмотреть договор о свободной торговле с Канадой и Мексикой, пытаясь сделать его более выгодным США. Трампу удалось заставить Мехико и Оттаву на это пойти, а также убедить часть американских компаний вернуть свои производства из Мексики обратно в США.

Трамп же пытался активно бороться с нелегальной миграцией — в Мехико воспринимали это с большим отторжением, однако в некоторых вопросах были готовы идти на уступки США.

Однако уже после ухода Трампа от власти противоречия между США и Мексикой достигли кризисной фазы.

У нынешнего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора сходу не сложились рабочие отношения с новоиспечённой администрацией Джо Байдена. В 2022 году, когда Белый дом собирал в США «Саммит Америк», на которые были приглашены лидеры почти всех государств Латинской и Южной Америки, президент Мексики и вовсе отказался там присутствовать.

Chris Kleponis/Pool via CNP/ Keystone Press Agency/globallookpress Президент Джо Байден с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором

Лопес Обрадор очень левый политик по своим взглядам. Он активно налаживает сотрудничество с другими странами региона, где у власти также находятся левые — включая ненавистные США Кубу и Венесуэлу.

Мексика наращивает торговый оборот с Кубой — причём в тот момент, когда в США попытались этому воспрепятствовать, Лопес Обрадор принял решение в одностороннем порядке национализировать один из портов, принадлежащих американской компании. И, что стало наиболее унизительным для США, именно через этот порт стала идти торговля с Кубой.

При этом в торговых отношениях Мексики с США всё становится только хуже.

Мехико планирует ввести эмбарго на импорт всего генно-модифицированного зерна — а на него приходится 90% выращиваемого в США. Это в Вашингтоне уже расценивают как катастрофу для американских фермеров. Под вопросом оказалось и будущее всей зоны свободной торговли в Северной Америке — которая может не пережить нынешней конфликтной фазы между США и Мексикой.

В США в ответ начали использовать против Лопеса Обрадора хорошо известную методичку.

Его обвиняют в нарушениях прав человека — из-за борьбы с наркокартелями, и демонтаже институтов демократии. «Демократические» фонды в Вашингтоне вовсю спонсируют оппозиционные силы в Мексике. А самого президента страны сравнивают с Уго Чавесом — мол, он пытается превратить Мексику в новую Венесуэлу.

Правда, при этом рейтинги Лопеса Обрадора остаются заоблачными — на текущий момент его поддерживают больше 70% мексиканцев. Антиамериканская политика Лопеса Обрадора приходится по духу многим жителям 130-миллионной страны, которые годами ощущали к себе уничижительное отношение со стороны белых американцев.

За последнее время была заморожена и военная кооперация между Вашингтоном и Мехико.

К этому привёл шпионской скандал, когда в утёкших документах Пентагона вскрылись случаи слежки США за Вооружёнными силами Мексики. В ответ Лопес Обрадор принял решение остановить обмен разведданными с Вашингтоном. И американским военным самолётам теперь отказывают в пролёте над территорией Мексики.

Но основные противоречия касаются темы миграции и наркотиков.

С начала президентства Байдена южную границу США стали штурмовать миллионы нелегалов. У демократической администрации не хватает ни политической воли, ни способностей как-то с этим бороться. Страдают от притока мигрантов одновременно и северные регионы Мексики, куда толпами приезжают выходцы из других стран, и южные штаты США.

Внутри самой Америки это привело к крупному противостоянию между отдельными штатами.

Республиканцы депортируют мигрантов из своих штатов в демократические, например в Калифорнию или Нью-Йорк. Там уже толком не могут справиться с притоком нелегалов — все места временного расселения мигрантов забиты до упора. Многим из них приходится жить на улице — и пополнять армию бездомных, которая и так уже оккупирует центры всех крупных американских мегаполисов.

Не менее острая ситуация и с опиоидным кризисом. Через границу потоком льются не только мигранты, но и наркотики.

El Universal/ZUMAPRESS.com/globallookpress Монтеррей, Мексика

Мексиканские наркокартели заполоняют американский рынок синтетическим опиатом — фентанилом, который даже более смертоносный, чем, например, героин. От передозировки опиоидами в США за последние несколько лет стали погибать свыше 100 тысяч американцев ежегодно. Это в два раза больше, чем потери США во вьетнамской войне.

Республиканцы в Конгрессе требуют признать действия наркокартелей актом терроризма против американского общества. А кандидаты в президенты от республиканской партии — включая Дональда Трампа, губернатора Флориды Рона Десантиса и сенатора от Южной Каролины Тима Скотта — открыто заявляют о необходимости задействовать американскую армию для зачистки северной Мексики от картелей. Всё большее число республиканцев поддерживает эту идею.

Однако одно дело сказать, совсем другое — это в реальности устроить.

Мексика обещает расценивать любое появление на своей территории солдат США как акт вторжения. Мексиканская армия сейчас сама занята войной с картелями, но руководство страны совсем не ищет никакой «помощи» от своих северных соседей.

К тому же наркокартели за счёт поставок фентанила в США стали зарабатывать сотни миллионов, если уже не миллиарды долларов. И они хорошо вооружены и подготовлены. Недавно представителя одного из картелей даже запечатлели с ручным противотанковым гранатомётом, который он мог заказать на чёрном рынке из Украины или Афганистана.

«Выкорчевать» наркокартели из северных районов Мексики будет очень сложно — если вообще реалистично. Ведь они там не сконцентрированы в одном месте, а имеют множество тайных ячеек, примерно как было у талибов в Афганистане времён войны с США.

Поэтому любая военная операция в Мексике приведёт к значимым потерям среди американских военных и репутационному удару по Вашингтону.

Но, что самое главное, это запросто может превратить весь север Мексики в новый Афганистан, только теперь уже у самых границ США.

И вооружённые до зубов наркокартели будут совсем не против перенести военные действия на территорию Америки, устроив настоящий хаос во всех южных штатах США, где и так уже обстановка напряжена до предела из-за небывалого потока мигрантов и наркотиков.