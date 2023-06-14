Недавний материал профессора Сергея Караганова, в котором он предлагает устрашать Запад все более вероятным применением ядерного оружия, явился лишь одной из многих публикаций, призывающих «вернуть страх» и заставить врагов трепетать перед ядерной войной.

Иван Шилов ИА Регнум Ядерное оружие

Как, например, пишет Караганов, «дело может дойти и до предупреждения соотечественников и всех людей доброй воли о необходимости покинуть места проживания вблизи объектов, которые могут стать целями ядерных ударов в странах, оказывающих непосредственную поддержку киевскому режиму».

Идея, что надо нагнать страху на Запад, а для этого демонстрировать готовность применить ЯО или даже применить его на практике, носится в летнем воздухе. Однако разговоры о понижении порога применения ядерного оружия обладают рядом эффектов, которые, увы, проходят мимо внимания многих авторов таких призывов.

Предполагается, что угрозы применения ЯО побудят Запад отказаться от поддержки Украины и вообще заставят его снизить уровень своих притязаний на мировое доминирование.

Реакцию западных элит трудно предсказать, но что, если устрашение не сработает? Пойдет ли Россия на реальное применение ядерного оружия, навлекая на себя ответный удар, или тихонько сдаст назад, сделав свои дальнейшие угрозы неубедительными?

Но кроме западных элит, у ядерного устрашения есть еще одна аудитория — собственные граждане. Возможно, аудитория нежеланная: если бы можно было пугать западные элиты и население так, чтобы своё пребывало в блаженном неведении, это было бы очень удобно.

Но в наше время нагнать ядерного страха на чужих, не нагнав его при этом на своих, невозможно. Любая ядерная риторика, направленная на Запад, неизбежно будет транслироваться и внутри страны, что уже отчасти и происходит.

А внутри страны это будет приводить (и уже приводит, хотя и в умеренных масштабах) к ряду эффектов, которые трудно признать желательными. Люди, призывающие к «понижению порога применения ядерного оружия», просто подставляют российское руководство. И вот почему.

Во-первых, для того чтобы доверять своему руководству, граждане должны полагать, что политические элиты заботятся об их жизни и благополучии.

Послание, которое (осознанно или нет) передаётся ядерным запугиванием, состоит в том, что жизнь и благополучие граждан являются ставкой в азартной игре. Те, кто на это идёт, фактически утверждают, что власти вполне готовы рисковать массовой, если не всеобщей, гибелью своих граждан в ходе ядерного конфликта.

Подумайте, как бы вы реагировали на неких людей, играющих в азартную игру на жизнь вашей семьи. Мол, если выиграем, то и хорошо, живите дальше, а если нет, то ваши близкие умрут лютой смертью.

Угроза действенна, когда она правдоподобна, а правдоподобна она оказывается не только для чужих, но и для своих. Не только чужие слышат: «мы представляем угрозу самому вашему существованию и готовы эту угрозу осуществить», но и свои слышат то же самое.

Политическое руководство в этом случае предстанет в качестве людей, готовых подставить под ответный ядерный удар жителей российских городов. А это, в свою очередь, побуждает граждан видеть в руководстве смертельную опасность для себя и своих близких.

Люди обычно не склонны оказывать доверие и повиновение тем, кто играет в азартные игры на жизнь их детей. Такие игроки могут вызвать сильную и искреннюю ненависть. Страх перед ядерной войной, таким образом, расшатывает важнейшую основу гражданского мира и стабильности — доверие к власти, готовность исходить из того, что она заботится о жизни и благополучии людей.

Другой инструмент власти — наказание за правонарушение — тоже существенно ослабляется. Человека, запуганного ожиданием ядерной войны, трудно удержать в рамках закона угрозой штрафа или даже тюремного строка. Ведь радиоактивному пеплу деньги ни к чему, да и кто же его посадит, он же пепел.

Причем это недоверие, ненависть и страх охватят не только простых людей, которые живут в городах, по которым в итоге неудачной азартной игры может прилететь, но и какую-то часть представителей самой элиты, у которых тоже нет запасной планеты.

Угрожающие жесты «да мы вообще страшные люди, нам никого не жалко», демонстрируемые западной аудитории, могут быть совершенно серьёзно восприняты своей. А ей не может не прийти в голову мысль, что не до жиру и лучше мои дети вырастут в мире, где Россия будет менее могучей, чем погибнут в ядерной войне.

Это устрашение настраивает граждан против элиты, а части элиты друг против друга, и делает это по-настоящему эффективно. Не то что откровенно глупые неприятельские заказухи про дворцы и «шубохранилища».

Абсолютному большинству людей просто наплевать на то, живёт ли элита в роскоши. Ну, наверное, живет, а нам не мешает. А вот информационное давление «элиты готовы ввергнуть вас всех в ядерную войну» людям не заметить будет трудно.

Анна Рыжкова ИА Регнум Ядерный арсенал в мире

Чем больше люди будут верить в готовность высшей элиты развязать ядерную войну, тем больше в них будет расти готовность пойти на самые отчаянные действия, чтобы помешать этому.

Ещё один важный психологический аспект — в условиях противостояния и жесткой экономической гонки люди нуждаются в позитивной мотивации. У нас и нашей страны есть будущее, для которого люди учатся, изобретают, строят и, главное, рожают и воспитывают детей.

Для этого нужен позитивный образ будущего, в котором эти дети будут живы, здания — стоять, а страна вообще представлять собой отнюдь не радиоактивную пустыню.

Ядерное запугивание эту мотивацию уничтожает. Такое запугивание, даже если оно не кончится реальной ядерной войной, будет существенно подрывать внутреннюю стабильность в стране.

Именно такой его эффект и стоит учитывать, возможно, в первую очередь.