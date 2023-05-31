Недавняя статья в Scientific American под названием «Сокращение численности населения изменит мир к лучшему» привлекла внимание, в том числе и русской сети, своим откровенным заголовком. Хотя в её содержании нет ничего шокирующе нового для тех, кто без всякой конспирологии просто следит по открытым источникам за свежими идеологическими веяниями на Западе.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как пишет автор, Стефани Фельдштейн, «Снижение населения облегчит давление, которое девять миллиардов человек оказывает на нашу планету. Как директор по народонаселению и устойчивому развитию в Центре за биологическое разнообразие, я вижу то опустошающее влияние, которые наше все усиливающееся присутствие оказывает на экосистемы»

Чем больше людей, тем больше вымирает редких видов животных, тем хуже для планеты, и вообще, по мнению автора, «мы должны перестать рассматривать демографию и экологию как две отдельные области».

Снижение рождаемости приведет к уменьшению выбросов углерода и росту равноправия.

Отвечая тем, кто опасается замедления экономического роста из-за сокращения численности населения, она пишет о том, что нам стоит «прислушаться к предупреждающим знакам о том, что планета доведена до предела, затормозить экологическую катастрофу и выбрать другой способ определения процветания, основанный на справедливости и сохранении природного мира».

В общем, людей должно быть меньше, и снижение темпов естественного прироста можно только горячо приветствовать. Меньше народа — больше кислорода. Этот тезис стоит за тем, что со стороны может казаться нам чистым безумием, и что в последние годы стало на Западе столь же обязательным, как марксизм-ленинизм в СССР.

Вкладывание огромных денег в продвижение абортов по всему миру, обрюзгшие немолодые мужчины, объявляющие себя женщинами и изображающие на камеру юных прелестниц, протаскивание на высокие государственные посты людей, все заслуги которых состоят в их совсем уж необычных сексуальных практиках, запихивание радужной повестки повсюду — от песенных конкурсов до мультфильмов для самых маленьких.

Есть известное высказывание Уильяма Шекспира: «У всякого безумия есть своя логика». А другой знаменитый английский автор, Г. К. Честертон, писал о том, что «обычное мнение о безумии обманчиво: человек теряет вовсе не логику; он теряет все, кроме логики». В рамках бредовой картины мира действия безумца абсолютно логичны и последовательны. Нам кажется, что люди вбухивают чудовищные деньги в продвижение повесточки, потому что они свихнулись, но это потому, что мы не понимаем, чего они опасаются и чего они хотят добиться.

Статья в Scientific American объясняет прямым текстом — депопуляции. Это не новость, об этом говорят давно, но как бы на заднем плане, в фоне. Идеология самых богатых и влиятельных людей планеты — это идеология антинатализма, принципиальной враждебности к чадородию.

Она исходит из того, что глобальное потепление, несомненно, вызвано людьми, и, по мере того как население Земли будет расти, ситуация будет стремительно ухудшаться.

Знаменитый медиамагнат, основатель CNN Тэд Тернер, например, рисует будущее самыми мрачными красками. Рост населения (если его не остановить) приведет к «катастрофическим последствиям: средняя температура в мире повысится на 8–9 градусов на протяжении 30–40 лет, никакие посевы не будут расти, большинство людей умрет (кроме тех, кто прибегнет к людоедству). Цивилизация рухнет. Немногие выжившие будут жить в развалившихся государствах вроде Сомали. Жизненные условия будут невыносимыми. Засухи будут настолько ужасны, что никакие зерновые не будут расти. Мы должны стабилизировать численность населения. Рост населения угрожает человечеству таким же самоубийством, как термоядерная война».

Еще в 2009 году богатейшие люди планеты, такие как Билл Гейтс, Джордж Сорос, Уоррен Баффет, Дэвид Рокфеллер и уже упомянутый Тэд Тернер, образовали так называемый «Добрый Клуб» с целью как-то отреагировать на вызовы, стоящие перед человечеством. В частности, на предполагаемое перенаселение.

Мрачные перспективы планеты оправдывают самые решительные меры для сокращения рождаемости — и меры принимаются.

В этом нет ничего секретного, это не заговор. Нельзя сказать, чтобы это особенно афишировалось, но все есть в открытых источниках.

Именно отсюда растут корни массовой идеологии, которая считает детей злом, материнство преступной безответственностью, а бесплодные извращения достойными всяческой поддержки и продвижения.

В рамках этой идеологии люди, которые заявили о перемене пола и сделали соответствующую калечащую операцию, не бедные больные, а герои и молодцы, которые спасают планету от грядущих поколений. Те, кто оставил естественное употребление женского пола, может, не настолько герои, но тоже молодцы, имеют право гордиться. А вот традиционная семья — мужчина, женщина и (кошмар!) дети — это зло и оплот всяческого угнетения и фобий.

Массовая миграция, естественно, неизбежно входит в программу: кто-то должен будет кормить стареющее население развитых стран. Предполагается, впрочем, что и другие культуры постепенно воспримут идеалы антинатализма, и земля спасется от той ужасной участи, которую предвидит Тернер сотоварищи.

Продвижение этой программы сопровождается разговорами о личных правах, о сочувствии к людям, которые терпят несправедливости и обиды из-за своих безобидных личных предпочтений. Но эти люди, скорее, являются средством, а не целью.

Конечно, со стороны глядя, страшные пророчества Тернера (а также Греты Тунберг, Александрии Окасио-Кортес и т.д.) выглядят продолжением длинного ряда несбывшихся предсказаний демографического конца света. Страшный голод на почве перенаселения обещал еще британский ученый Томас Роберт Мальтус, который опубликовал в 1798 году свой «Опыт закона о народонаселении».

Второе, что стоит заметить, — пропаганда антинатализма приносит свои плоды в развитых странах, где рождаемость и так низкая. В тех культурах, где она высокая, проповедников абортов и извращений встречают крайне неприветливо. Борцы с перенаселением пытаются заливать наводнение и согревать пожар и проповедовать принципиальное бесчадие тем, кто и так склонен к вымиранию.

Если земля и перенаселена, то точно не европейцами. И уж во всяком случае не русскими. Потому нам стоит держаться традиционного здравого смысла: семья — самая важная вещь на свете, а материнство достойно высочайшего почета и всемерной поддержки.