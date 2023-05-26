В президентской гонке в США новый кандидат. На выборы 2024 года выдвинулся Рон Десантис — губернатор Флориды и один из самых ярких республиканских политиков последнего времени. Десантис уверен, что только у него есть реальные шансы обыграть на праймериз Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По американским меркам Десантис очень молодой политик. Ведь средний возраст конгрессменов США — 58 лет, а сенаторов и того больше — 66 лет. При этом Десантису всего 44 года. Однако за это время он уже успел проявить себя на многих поприщах.

Родом из итальянской семьи, он учился в строгой католической школе во Флориде, поступил на исторический факультет Йеля, а затем с отличием закончил и Гарвардскую школу юриспруденции.

В 2004 году Десантис пошёл на воинскую службу юристом сразу в звании лейтенанта. Он успел поработать в тюрьме Гуантанамо в тот самый момент, когда там содержались сотни заключённых и в отношении них применяли самые жестокие меры.

Этот момент биографии Десантиса уже вызвал скандал, ведь бывшие заключённые Гуантанамо обвинили политика в том, что тот отдавал приказы принудительно кормить объявивших голодовку арестантов. Их в Гуантанамо держали без всякого решения суда и в ужасных условиях.

Сам Десантис позже признавался, что он выступал против этих мер, но не мог никак повлиять на ситуацию, будучи лишь младшим офицером.

В дальнейшем Десантис недолго служил в Ираке, а по возвращению в США был назначен федеральным прокурором в одном из округов Флориды. Это дало старт его политической карьере.

В 2012 году он впервые избрался конгрессменом в Вашингтон. И стал одним из основателей главной группы консерваторов в Конгрессе, получившей название «Кокус свободы».

В 2018 году Десантис заручился поддержкой Трампа и избрался уже губернатором Флориды. А в прошлом году ему удалось совершить беспрецедентное — переизбраться на второй срок с оглушительным отрывом в 19% от своего оппонента.

Десантис собственноручно превратил Флориду из колеблющегося штата в твердыню республиканцев, где они теперь уверенно побеждают.

В целом результаты выборов 2022 года оказались для республиканцев, скорее, разочаровывающими. Им так и не удалось устроить большой «красной волны», которая смела бы демократов. Однако в одном конкретном штате Флорида та самая «красная победа» в итоге всё же произошла.

За четыре года работы губернатором Десантис добился больших успехов в продвижении своей социально-консервативной повестки. Он убеждённый консервативный католик во всех вопросах, которые становятся нынче камнем преткновения в США.

Десантис ставит аборты вне закона, запрещает ЛГБТ-пропаганду в школах Флориды, ограничивает преподавание расово-гендерных теорий в публичных колледжах. Он пытается создать на уровне штата модель патриотического образования, где, например, история США и западной цивилизации будет подаваться в строго позитивном ключе.

Zuma/TASS Губернатор Флориды Рон Десантис

Особый резонанс вызвала эпопея с противостоянием Десантиса и корпорации Disney. Последняя стала выступать против решений губернатора об ограничении ЛГБТ-повестки.

В ответ Десантис лишил парки развлечений Disney налоговых льгот, вынудил их сократить своё присутствие в штате. Губернатор Флориды даже предлагает построить рядом с этими парками новые тюрьмы.

Фактически Десантис пытается подать пример всем американским консерваторам, как им оказывать давление на корпорации, которые заигрывают с либеральной повесткой.

Во внешней политике Десантис является ярым ястребом. Особую нелюбовь у него вызывают Китай и Иран. Он даже запретил работу институтов Конфуция на территории Флориды, ограничил практики взаимодействия местных колледжей с китайскими университетами. И запретил всем китайцам покупать землю в своём штате.

Десантис считает Поднебесную главным соперником США в мире и в случае избрания президентом вполне может довести ситуацию до большой войны в Тихом океане.

К России Десантис также относится без особого пиетета. В прошлом он неоднократно использовал цитату сенатора-неокона Джона Маккейна, называя Россию «бензоколонкой со старыми ракетами».

Однако в этом проявляется и его безразличие к России. Десантис — в отличие от Маккейна — политик уже нового поколения, воспитанный в эпоху после холодной войны. Поэтому он уже не воспринимает Россию как основную угрозу для США, считая таковой именно Китай.

Республиканский электорат со скепсисом относится к дальнейшему участию США в украинском конфликте. И Десантису приходится подстраиваться под эти чаяния избирателей. В своих интервью он обещает быстро заключить перемирие с Россией.

События на Украине Десантис даже характеризовал как «пограничный диспут», что вызвало очень яростную реакцию со стороны ястребов в Вашингтоне.

Украина в целом Десантиса не особо интересует. И в случае гипотетической победы на выборах он действительно мог бы заключить с Россией некие договорённости, чтобы переключиться на противоборство с Китаем.

Однако главный и пока не отвеченный вопрос состоит в том, есть ли у Десантиса реальные шансы стать президентом США. И ответ на него, скорее, негативный.

В начале года Трамп и Десантис шли практически на равных по рейтингам. Однако с момента ареста Трампа вокруг него начал консолидироваться республиканский электорат, недовольный судебным давлением на бывшего президента.

На текущий момент Трамп аккумулирует поддержку примерно 60% республиканцев в опросах. Рейтинги же Десантиса колеблются в пределах 20%.

После его выдвижения в президенты рейтинги могут немного подрасти. Но сценарий победы Десантиса над Трампом всё равно представляется довольно туманным и несбыточным. Это возможно только в том случае, если с Трампом произойдут проблемы физического характера — ему придётся выйти из гонки по причине проблем со здоровьем.

У Трампа на праймериз есть и другие конкуренты, например, бывший посол США в ООН Никки Хейли или сенатор от Южной Каролины Тим Скотт. Но они, скорее, участвуют для того, чтобы привлечь внимание Трампа и получить у него заветный пост вице-президента.

Десантису это точно не светит, ведь отношения с Трампом у него сейчас прескверные, они постоянно грызутся и ругаются.

Да, на стороне Десантиса играет возраст — всё же американское общество уже устало от престарелых политиков и имеет запрос на смену поколений. А также, несомненно, огромный предвыборный бюджет под 120 миллионов долларов. Но деньги далеко не всегда помогают победить на выборах. Достаточно вспомнить только Джеба Буша, который вбухал 150 миллионов на праймериз 2016 года, но всё равно проиграл Трампу.

Впрочем, Десантис вполне может попытаться на праймериз застолбить за собой некую нишу преемника Трампа. Ведь на следующие выборы Трамп в 2028 году уже точно не пойдёт. И тогда у Десантиса откроется окно возможностей, чтобы уже сходу стать лидером на республиканских праймериз и на всех парах устремиться в Белый дом.

Нынешнее же его участие в борьбе с Трампом может быть пробой пера. Так Десантис повысит свою известность на общенациональном уровне и соберёт ещё больше денег. Он по меркам США совсем молодой и в дальнейшем его наверняка ждёт большая политическая карьера.