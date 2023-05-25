Русский язык — не просто одна из наших скреп. Он наряду с православием основа национальной идентичности, хранитель кода русской цивилизации. Без языка нет культуры, нет традиции, нет самостоятельности, то есть нет ни русского государства, ни русского народа. И наши враги понимают это не хуже нас.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл и Мефодий

А потому хочется напомнить тропарь, то есть молитву двум жившим в IX веке братьям, которых мы вспоминаем в День славянской письменности и культуры, отмечаемый 24 мая:

«Я́ко апостолом единонравнии и словенских стран учителие, Кирилле и Мефодие Богомудрии, Владыку всех молите, вся языки словенския утвердити в Православии и единомыслии, умирити миp и спасти души наша».

Тут стоит только уточнить, что «умирити мир» — это «миром мир оградить», а «языки словенские» — это славянские народы. То есть народ — это язык, и именно поэтому все попытки развала русского мира и отделения Украины от России начинаются с вытеснения русского языка и правки языка украинского.

То есть малороссийский диалект русского языка не просто сознательно полонизируется и дополняется выдуманными словами — он осознано превращается в отдельный, самостоятельный язык, как бы уже и не имеющий никакого отношения к русскому.

Zuma\TASS Плакат против русского языка

А сам русский сначала ограничивается в употреблении, а потом и просто запрещается. Так, чтобы сделать его языком врага и убедить в этом его носителей. Сами они не откажутся полностью, но уже их дети и внуки не будут знать русского. То есть перестанут быть русскими, оставаясь ими по крови.

Нынешняя ситуация борьбы за Украину-Малороссию не просто очередной вызов нашему существованию. Она отражает то состояние, в котором мы оказались.

Нас не просто прижали к стенке, нет, все гораздо хуже: залезли в наш дом и заставляют нас отказаться от принадлежности к единому народу, убеждают «отпустить на свободу самостоятельный украинский народ и его государство». Вооружая одурманенных русских Украины оружием и отдельным языком, воспитывая из них то, что называется вырусью.

Ведь за язык нельзя воевать, говорят нам, забывая, что язык — это и есть народ. Выходит, что нужно смирится с перековкой части нашего единого народа? Если бы русские так жили, то давно бы уже растворились в волнах истории, да и не было бы никаких русских.

О том, в каком сложнейшем положении мы оказались, говорит и тот факт, что еще в XIX веке Россия воспринимала себя как собиратель всех «словенских языков», то есть славянских народов. Не только нынешних украинских западенцев (живших в основном в Австро-Венгрии и называвших себя «русинами», «рускими»), но и болгар с сербами, чехов со словаками. Панславизм был не хитрым инструментом имперской политики продвижения на Балканы — он был гораздо большим.

Чувства ответственности как за славян, так и за православие были неразрывно связаны. И поэтому, кстати, опыт включения поляков в русское государство оказался столь неудачным. Католическая вера все дальше отдаляла поляков от их двоюродных братьев, православных русских, и не случайно сегодня удар по русскому единству идет не только через язык, но и через православие.

Раскол украинской церкви с образованием якобы автокефальной ПЦУ нужен лишь как первый шаг. Сначала независимость от «москальских попов», потом отказ от церковнославянского языка в богослужении, а дальше уже или путь в униаты (то есть подчинение Ватикану), или существование в виде самостоятельной, завязанной на все более экуменистический Константинопольский патриархат, «церкви».

Стрингер/РИА Новости Священники Украинской православной церкви (Московский патриархат) и верующие проводят акцию протеста против ущемления своих прав

В XIX веке Россия смогла освободить славян и православных от османского владычества, а после первой мировой войны все славяне получили свою государственность. Но в итоге новые государства попали под чужое влияние — не только неславянские Греция и Румыния, но и славянские Чехословакия и Болгария.

Только после Второй мировой СССР включил все славянские страны в свою орбиту, но уже в коммунистическую, а не православную. Но и это не было долговечным: после распада СССР все славяне ушли на Запад. И сегодня верными России остаются лишь сербы. И болгары, если брать не государственную политику, а настроения людей.

Почему Россия не смогла удержать славян?

Потому что вся история Центральной и Восточной Европы — это история соперничества и борьбы двух главных европейских суперэтносов — германского и славянского.

Германский со времен Карла Великого не раз собирал все свои части, а в прошлом веке сумел включить в свою орбиту и романские народы. Германцы — это ведь не только немцы, но и голландцы, норвежцы, шведы.

Даже англосаксы — это продолжение германцев, это те, кто в несколько приемов захватил и заселил Англию. А потом, соответственно, освоил и Америку, то есть нынешний Новый свет, по большому счету, является продолжением германского расселения по всему миру.

А на востоке и в центре Европы германцы постепенно оттесняли славян (и близких им балтов) и за тысячу лет сильно преуспели как в этом, так и в их ассимиляции. Единственным обратным движением было время после Второй мировой, когда Сталин передвинул границы Польши на запад, вернув ей утраченные почти тысячелетие назад земли.

Большая часть славян веками жила под германцами (или турками) и к моменту достижения политической независимости оказалась неспособна ни к действительно самостоятельному существованию, ни к отстаиванию своей ориентации на Россию, ни к формированию сильных национально мыслящих элит.

Оказавшись после распада СССР и Варшавского договора в составе единой Европы, славяне снова попали в прямое управление германцев. Но парадокс в том, что к этому времени сами европейские германцы оказались в геополитическом и идеологическом плену у англосаксов.

Можно ли формально считать их просто одной из ветвей германского племени?

Нет. За последние столетия англосаксы сформировали свою ветвь не только германской, но и западной цивилизации, став наднациональной, глобалистской силой. Силой, враждебной не только германской, но и всем мировым культурам и цивилизациям. То есть наши братья-славяне оказались в подчинении тех, кто и сам не имеет самостоятельности. И уже даже не понимает этого.

Но на судьбе славянства рано ставить крест, потому что существование самостоятельной и сильной России оставляет всем славянским народам шанс на сохранение. Россия сама прошла через полосу онемечивания элиты. Но наши отношения с германским миром были хоть и сложными (а в две последние войны и просто кровавыми), но все же это были отношения двух сильных самостоятельных сторон.

Максим Блинов/POOL/ТАСС Митинг на Красной площади

Сейчас русская цивилизация находится в положении обороняющейся.

Мы вынуждены сдерживать очередной «дранг нах остен», причем в этот раз абсолютно ненужный и невыгодный тем же немцам (потому что на долгие десятилетия лишает их возможности освободиться от англосаксонского диктата).

Но мы не только отобьем этот натиск, но и восстановим единство русского мира. Потому что у нас есть не только тысячелетний опыт противостояния врагу, но и наш русский язык. Язык, на котором говорят и будут говорить от Днестра и Днепра до Амура, в Европе и Азии, славяне и тюрки, финно-угры и кавказцы — все, для кого Россия — это их общий дом.