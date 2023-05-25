Рэпер Аким Апачев предложил создать реестр артистов, не поддержавших специальную военную операцию, и заблокировать для них возможность монетизации их творчества на российских стриминговых площадках.

Иван Шилов ИА REGNUM Аким Апачев

Идея не нашла понимания у главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева:

«Не поддерживаю. Кто будет составлять этот реестр? Какие полномочия будут у этих людей, которые будут составлять такой реестр? Кто уполномочил их составлять такой реестр? Как гражданин и он, и любой человек может высказывать свое мнение относительно политической, общественной позиции, других людей и других граждан».

Собственно, идея как-то прижать артистов, не занимающих патриотической позиции, кажется совершенно естественной. Причем речь же идет не о лагерях и расстрелах, а просто о том, чтобы ограничить их возможности зарабатывать. Кому-то может показаться, что это будет хорошо — неравнодушные граждане примут на себя ответственность за состояние общества, дадут отпор «откровенным врагам нашей страны».

Но у такой практики неизбежны очень сильные побочные эффекты, которые лучше продумывать заранее.

Собственно, мы это уже видели на множестве примеров. Списки «плохих» артистов немедленно вызывают в памяти две аналогии — Украину с «Миротворцем» и США с «культурой отмены».

Там мы уже видим в зрелой форме те явления, которые здесь только обсуждаем. На Украине активисты давно уже срывали концерты «непатриотичных» артистов, а в США компании разрывают контракты со знаменитостями, некстати сказавшими что-то, что вызывало гнев сетевых борцов за все хорошее.

Kremlin.ru Валерий Фадеев

Конечно, гражданскую активность многие считают чем-то правильным.

В тех же США формально не существует ограничений на свободу слова. Государство не будет преследовать вас по закону, если вы скажете что-то, возмущающее и оскорбляющее ваших сограждан. Но сами сограждане не будут с вами общаться, брать вас на работу, заключать контракты и т.д., так что лучше быть внимательным к тому, что вы говорите. Иначе вы быстро окажетесь в очереди за бесплатным супом.

Но обратная сторона этого — та самая «культура отмены», когда власть вязать и решать оказывается в руках у людей, которых никто не избирал и не назначал, но которые сами поставили себя блюстителями добра и правды. Потому что им нравится процесс выявления и преследования врагов. И упоительная власть решать, кто тут враг и кто подвергнется преследованию.

При этом из-за сетевого характера такой власти никто не может дать команду «отбой», решить, что хватит. И униженные извинения разоблаченных врагов народа ничем им не помогают.

Страх подвергнуться травле со стороны активистов существенно влияет на политику крупных компаний и даже государственных институтов — полиции и судов, чему на Западе есть яркие примеры.

Ситуация, когда чиновник вынужден оглядываться не на Закон, не на интересы государства и даже не на вышестоящих в государственной иерархии, а на самоназначенных активистов, неизбежно ослабляет государство.

Это особенно ярко проявилось на Украине, где в глаза бросается еще один неизбежный эффект активизма. Его коммерциализация.

Нельзя сказать, что этого нет на Западе. «Вы отчислите денег на нашу борьбу за права угнетенных меньшинств или вы проклятый белый цисгендер, расист и гомофоб?»

Но на Украине все как-то проще: «Вы дадите денег патриотам или вы пидлый зрадник?» Немного денег сверху, и зрадником будет ваш конкурент, обидчик или вообще любой человек, на которого у вас зуб.

Превращение списков врагов и изменников в орудие личных интересов и личных счетов практически неизбежно — это слишком богатая коммерческая идея, чтобы ей не воспользоваться. Плюс есть еще немалое число людей, которым просто хочется утопить соседа. Из чистого удовольствия.

Конечно, Аким Апачев хочет совсем не этого. Но такова уж человеческая природа: там, где возникают богатые возможности для злоупотреблений, злоупотребления обязательно появятся.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Музыкант Аким Апачев на поэтическом вечере ZOV

Было бы наивно думать, что в списки попадут только плохие люди, враги и изменники, а раз вы не таковы, вам и опасаться нечего. Не существует человека, которого нельзя было бы обвинить.

Тут достаточно поучителен сборник статей 1937 года «Шпионам и изменникам Родины нет и не будет пощады». Если вы плохо работаете, то вы не просто разгильдяй, а непременно сознательный саботажник. Если вы, напротив, работаете идеально — это еще хуже, потому что вы явный шпион и втираетесь в доверие.

Думать, «уж меня-то охота на ведьм не затронет, потому что я не ведьма», было бы ошибкой. Все разоблаченные ведьмы так думали.

Даже если вы самый горячий и искренний патриот, не видящий никакой своей вины перед Родиной, это не значит, что другие такой вины не увидят.

У них могут быть свои причины на это: зависть к вашим успехам, конкуренция за внимание и поддержку, желание занять ваше место, какие-то личные обиды. Что угодно.

Поэтому составлять списки плохих людей — дело, за которое не стоит приниматься; кто знает, не попадете ли в них вы сами. В истории подобное случалось много раз.

Государство, по крайней мере, действует по писанным и открытым правилам, его представители несут ответственность за свои решения. Это не исключает злоупотреблений, но загоняет их в какие-то рамки. Ломать эти рамки было бы неразумно.