В обширном интервью, которое бывший госсекретарь США Генри Киссинджер дал британскому журналу The Economist, у нас многие увидели лишь один тезис. А именно мысль о том, что Украину надо принять в НАТО и так всем будет спокойнее. На самом деле его интервью гораздо глубже одного этого тезиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Генри Киссинджер

Несмотря на преклонный возраст, матерый политик сохраняет удивительную трезвость ума и способность видеть дальше текущих событий, заглядывая за горизонты геополитики. Именно такого видения не хватает сейчас подавляющему большинству мировых лидеров.

Например, говоря о надвигающейся угрозе со стороны искусственного интеллекта, Киссинджер предупреждает:

«Мы находимся в самом начале пути, когда машины могут вызывать глобальную чуму или другие пандемии — не только ядерные, но и любые другие варианты уничтожения людей. Новые обстоятельства требуют ответственных руководителей, которые хотя бы попытаются избежать конфликта».

Ну и где они, хочется спросить.

Стоит также обратить внимание на его прогноз, согласно которому Япония уже через 5 лет может стать ядерной державой. Прежде всего, потому что Японию всегда будет беспокоить соседний Китай, и японцы будут стремиться поддерживать баланс сил с этим подозрительным соседом. Этой проблеме, однако, как-то не придается сейчас большого значения. В этом смысле мировая политика остается европо — и американоцентричной.

Ровно так же Киссинджер обращает внимание на растущую мощь Индии, указывая на необходимость более тесных связей между Америкой и этой страной. Индию он видит прежде всего «сдерживающим и балансирующим» элементом в отношениях с тем же Китаем, что особенно актуально в свете нарастания геополитического противостояния между США и КНР.

А вот в отношении нынешней как бы дружбы между Китаем и Россией Киссинджер, столь же опытный, сколь и циничный политик, выражает определенный скептицизм. В частности, в том самом восьмичасовом интервью The Economist он говорит:

«Я никогда не встречал российского лидера, который говорил бы что-то хорошее о Китае. И я никогда не встречал китайского лидера, который бы сказал что-то хорошее о России, к ним относятся с презрением».

Ну вообще-то времена меняются. Посмотрим, насколько радикально.

Коснулся Киссинджер и ситуации в самой Америке, выразив серьезную обеспокоенность растущей политической поляризацией между демократами и республиканцами. При том что ни Байден, ни Трамп не вызывают у него никакого вдохновения. Даже во времена Никсона, по его мнению, американская нация была куда более едина.

Впрочем, вернемся к тезису Киссинджера, который в наибольшей степени заинтересовал и даже возбудил многих российских комментаторов.

Например, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в присущем ему в последнее время ключе написал, что, если «скудоумные руководители» НАТО примут Украину в альянс, Киев не откажется от попыток вернуть территории, России придется жестко отвечать всеми возможными средствами.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

Между тем основной посыл Киссинджера состоит как раз в обратном, у него иной ход мысли, которую скудоумием уж точно не назовешь.

Он считает, что Украину нужно принять в НАТО прежде всего потому, что она — ну, таков по крайней мере прогноз Киссинджера, с которым в России не могут согласиться, — выйдет из нынешнего военного конфликта сильно окрепшей в военном плане. Она будет вооружена самым современным западным оружием и получит боевой опыт.

Такое усиление, по мнению Киссинджера, создает определенные риски в том числе и для ее соседей. И если обе страны выйдут из конфликта не до конца удовлетворенными, то такая неполная удовлетворенность его результатами будет их толкать к тому, чтобы готовиться к новым военным столкновениям. Усугубляет ситуацию еще и то, что, по мнению Киссинджера, во главе Украины сейчас находится весьма неопытное в геополитическом плане руководство.

Отсюда вывод: для него принятие Украины в НАТО синонимично тому, чтобы ввести ее в «системное поле», ограничив ее действия определенными условиями и механизмами контроля.

Победители, как выражается Киссинджер, спеша причислить Украину именно к таковым, всегда склонны к не слишком рассудочным действиям. При этом специфическая форма демократии, которая сложилась на Украине и которая имеет определенные исторические корни, существенно ограничивает возможности государства по управлению, как он выражается, разгоряченными массами, среди которых в любой момент могут возникнуть популистские лидеры.

Вступление Украины в НАТО будет означать «стреножить горячего коня».

Экс-госсекретарь абсолютно уверен в правоте этих своих тезисов. Он уверяет, что изложил бы их прямо в лицо и Владимиру Путину, если бы ему довелось с ним встретиться. Вряд ли, впрочем, Путин, как и другие представители российского руководства, согласились бы с такими тезисами.

Вступление Украины в НАТО, как ранее весь процесс расширения Североатлантического альянса на восток, на протяжении последней четверти века неизменно воспринимался российским руководством как непосредственная угроза национальной безопасности.

К сожалению, Киссинджер ничего не говорит о том, каким образом можно было бы, мягко говоря, сгладить такую обеспокоенность.

Он признает, что осенью 2021 года американское руководство напрасно не пошло на обсуждение с Россией известного ультиматума МИД от 17 декабря. Хотя он признает, что ультиматум был неприемлем в своей полной форме, тем не менее он считает, что это могло бы стать стартовой точкой для переговоров по ключевым вопросам европейской безопасности.

То, что Киссинджер предлагает теперь касательно членства Украины в НАТО, — это, по сути, формулирование одного из пунктов будущей европейской безопасности, как ее понимает мэтр американской дипломатии. К сожалению, встраивая таким образом Украину в эту систему, он никак не обрисовывает желаемое или возможное участие в ней России. Между тем, это взаимосвязанные вопросы.

Если довести логику Киссинджера до логического конца или абсурда — это уж кому как больше нравится, — то вместе с принятием Украины в НАТО следовало бы тут же принять и Российскую Федерацию. Однако сейчас (да и в обозримом будущем) так вопрос, насколько известно, не стоит.

Более того, кроме общих слов — и то в основном от более взвешенных политиков типа французского президента Макрона, — никто в Европе не говорит о том, что Россия в принципе должна и будет играть важную роль в будущей системе европейской безопасности, а без того, чтобы ей такую роль определить, сама эта система будет нежизнеспособной.

Несмотря на то что старик Киссинджер, который раньше выступал как раз против членства Украины в НАТО, теперь говорит другое, вряд ли это приведет к потеплению к нему отношения в Киеве. Ведь еще в прошлом году маститый политик был занесен в список «Миротворец», куда включают людей, которых Киев считает врагами.

Впрочем, европейские лидеры пока не готовы заглядывать так далеко.

В основном вопрос членства Украины в НАТО всякий раз комментируется только в весьма общих чертах. Как правило, говорится, что такое членство рано или поздно состоится, но пока, мол, не время, пока идут боевые действия. В частности, недавно генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что со временем Украина в НАТО вступит, но, что такое это «со временем», пояснять не стал. К тому же есть в Европе и противники такого решения.

President.gov.ua Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Украине

Например, вечный евродиссидент Виктор Орбан представляет такие перспективы примерно как кошмарные.

В ходе ближайшего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе летом, союзникам Украины снова предстоят сложные риторические маневры на тему того, как они видят отношения альянса и Киева в обозримом будущем. Они будут тщательно выбирать выражения в ответ на настойчивые просьбы Зеленского всё-таки предоставить некую конкретную дорожную карту вступления Украины в альянс.

Есть, конечно, ощущение, что когда (и если) закончатся военные действия на Украине, то вопрос вступления этой страны в НАТО будет рассматриваться куда в более спокойном и рассудительном ключе, нежели сейчас, когда ни одна страна по вполне понятным политическим причинам не может открыто выступить категорически против, ибо сие будет нарушением единства рядов.

А вот когда дойдет до обсуждения чисто практических вопросов, то непременно вспомнят, что новые члены альянса должны придерживаться принципов демократии, включая поддержку так называемого разнообразия, должны придерживаться принципов рыночной экономики. Что их военные силы должны быть поставлены под жесткий гражданский контроль, а главное, они должны быть добрыми соседями по отношению ко всем странам и уважать суверенитет этих стран-соседей.

Понятно, что касательно Украины на фоне нынешнего военного конфликта любые оценки стран-союзниц весьма субъективны. Однако, после того как (и если), наконец, настанет хотя бы в какой-то форме мир, то не только Киссинджер, но и многие соседние с Украиной страны могут четче осознать, с каким соседом, находящимся в какой военной форме и на каком уровне боевой готовности им придется сосуществовать дальше.