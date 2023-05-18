Неизбранный правитель. Как Джордж Сорос манипулирует человечеством
Миллиардер венгерского происхождения Джордж Сорос вновь привлек к себе внимание на фоне ложных сообщений о его смерти. О мертвых или ничего, или хорошо, но, поскольку Сорос, как выяснилось, жив, люди воспользовались инфоповодом, чтобы высказаться об этом видном деятеле современности.
Илон Маск, например, заметил, что «это вы считаете, что у него добрые намерения. Но это не так. Он хочет уничтожить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество». Маск еще сравнил Сороса со злодеем из комиксов — Магнето.
Деятельность Сороса привлекает внимание к двум проблемам, связанным с глобализацией. Во-первых, к всемирной власти огромных денег — власти, легко проницающей любые границы и отодвигающей в стороны национальные правительства. Во-вторых, к идеологической повестке, которой служат эти деньги.
В отличие от других страшных богачей, Билла Гейтса, который производит программное обеспечение, или Марка Цукерберга, который создал крупнейшую в мире социальную сеть, Сорос ничего не произвел.
Его гений проявился в области спекулятивного капитала. Например, его крупнейшим успехом стало обрушение британского фунта в 1992 году, принесшее ему больше миллиарда долларов.
Как вспоминает его ближайший соратник Стэнли Дракенмиллер: «Я научился многим вещам от Джорджа Сороса, но, пожалуй, самым важным для меня стало его следующее утверждение: абсолютно не важно, прав ты или не прав. Важно лишь то, сколько денег ты зарабатываешь, когда прав, и сколько денег ты теряешь, когда ошибаешься».
Американский экономист Пол Кругман в 1996 году предложил термин «соросы» для обозначения крупных спекулянтов, которые запускают валютные кризисы для «наживы и удовольствия».
Можно было бы подумать, что Сорос — просто карикатурный капиталист, сидящий в цилиндре на мешках с долларами, болезненно алчный тип, которого не интересует ничего, кроме денег. Но это не так.
Сорос — человек огромных политических амбиций, занятый переустройством человечества согласно его представлениям о светлом будущем.
Еще в 1984 году он создал фонд «Открытое Общество», заявленной целью которого является продвижение идей «демократических принципов, прав человека и справедливости». Как их видит сам Сорос.
Как пишет в своей (в целом хвалебной) статье The Guardian, «Сорос стремится преобразить национальную и международную политику и общество».
Сторонники Сороса видят его как великодушного благотворителя, который прилагает свой могучий интеллект (и приобретенные этим интеллектом деньги) к тому, чтобы помочь страждущему человечеству — просветить темных, освободить угнетенных, построить более процветающий, добрый и справедливый мир.
Прав ли Маск в своем упреке, что Сорос «ненавидит человечество»?
Скорее, нет. Было бы ошибкой думать, что Сорос и его воспитанники (иронично называемые «соросятами») тайно поклоняются голове Бафомета и постоянно думают «что бы такого сделать плохого». Они могут быть совершенно искренне убеждены, что являются благодетелями человечества и строителями нового мира достоинства и равенства.
Как в свое время якобинцы и большевики. Идеологические фанатики точно знают, что нужно человечеству для счастья. И если человечество, по темноте своей, этого не понимает, то его никто и не спрашивает.
Идеология, которую продвигает Сорос, является формой левого либерализма. Она довольно сильно отличается от идеала «открытого общества» его наставника Карла Поппера. И тут Маск, говорящий о том, что Сорос «разрушает ткань общества», скорее, прав.
Еще недавно идеологии оценивались по их отношению к экономике: насколько сильное вмешательство государства в рыночные процессы они считали уместным. Сегодня на первый план вышло нечто гораздо более фундаментальное — отношение к семье.
Идеология, в продвижение которой Сорос вкладывает огромные деньги и усилия, является последовательно антисемейной, антинаталистской (то есть направленной против чадородия) и разрушающей даже саму идентичность людей как мужчин или женщин.
На сайте «Открытого Общества» вы легко найдете, например, статью с говорящим заголовком «Коронавирусный кризис показывает — наступило время отменить семью».
Его фонд трудится над продвижением по всему миру абортов и самых тяжелых извращений.
Поскольку семья — та самая, гетеронормативистская, из мужчины, женщины и детей — основа ткани общества, Маск совершенно прав. Но прав он не только поэтому.
Методы, к которым прибегает Сорос, довольно разнообразны.
Это «выращивание лидеров» соответствующей идеологической закалки в финансируемых им образовательных учреждениях; финансовая поддержка движений, которые потом выдаются за «гражданское общество»; скупка журналистов, «лидеров общественного мнения» и политиков; инфильтрация в уже существующие образовательные учреждения или правозащитные организации.
Когда такие важные элементы «ткани общества», как образование, журналистика или правозащита, в заметной мере скупаются и делаются инструментами одного человека, это не может не повреждать ту самую ткань.
Парадокс в том, что деятели, выступающие за «демократическое правительство, подотчетное своим гражданам», создают ситуацию, где решения относительно будущего стран и народов принимают люди, которых никто не избирал. Причем на основании идеологических представлений, которые чужды абсолютному большинству населения Земли.
В лице Сороса (хотя и не только его) мы видим сочетание идеологического фанатизма, мощного интеллекта манипулятора и огромных денег.
В глобальном мире, где финансы легко перемещаются через границы за доли секунды, люди с деньгами могут обладать гораздо большими возможностями, чем национальные правительства. Миллиардер может запросто прикупить себе десяток малых стран и пару крупных и сделать из них полигон для отработки своих идей по переустройству мира.
Правда, национальные правительства могут проснуться и начать этому мешать, как в родной для Сороса Венгрии, где связанные с ним организации запрещены, или у нас, в России, где они признаны нежелательными.
Это сильно затрудняет работу Сороса и ему подобных по переустройству мира. Хотя вряд ли они отступятся.