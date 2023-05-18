Миллиардер венгерского происхождения Джордж Сорос вновь привлек к себе внимание на фоне ложных сообщений о его смерти. О мертвых или ничего, или хорошо, но, поскольку Сорос, как выяснилось, жив, люди воспользовались инфоповодом, чтобы высказаться об этом видном деятеле современности.

Иван Шилов ИА REGNUM Джордж Сорос

Илон Маск, например, заметил, что «это вы считаете, что у него добрые намерения. Но это не так. Он хочет уничтожить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество». Маск еще сравнил Сороса со злодеем из комиксов — Магнето.

Деятельность Сороса привлекает внимание к двум проблемам, связанным с глобализацией. Во-первых, к всемирной власти огромных денег — власти, легко проницающей любые границы и отодвигающей в стороны национальные правительства. Во-вторых, к идеологической повестке, которой служат эти деньги.

В отличие от других страшных богачей, Билла Гейтса, который производит программное обеспечение, или Марка Цукерберга, который создал крупнейшую в мире социальную сеть, Сорос ничего не произвел.

Его гений проявился в области спекулятивного капитала. Например, его крупнейшим успехом стало обрушение британского фунта в 1992 году, принесшее ему больше миллиарда долларов.

Reporters/Global Look Press Джордж Сорос

Как вспоминает его ближайший соратник Стэнли Дракенмиллер: «Я научился многим вещам от Джорджа Сороса, но, пожалуй, самым важным для меня стало его следующее утверждение: абсолютно не важно, прав ты или не прав. Важно лишь то, сколько денег ты зарабатываешь, когда прав, и сколько денег ты теряешь, когда ошибаешься».

Американский экономист Пол Кругман в 1996 году предложил термин «соросы» для обозначения крупных спекулянтов, которые запускают валютные кризисы для «наживы и удовольствия».

Можно было бы подумать, что Сорос — просто карикатурный капиталист, сидящий в цилиндре на мешках с долларами, болезненно алчный тип, которого не интересует ничего, кроме денег. Но это не так.

Сорос — человек огромных политических амбиций, занятый переустройством человечества согласно его представлениям о светлом будущем.

Еще в 1984 году он создал фонд «Открытое Общество», заявленной целью которого является продвижение идей «демократических принципов, прав человека и справедливости». Как их видит сам Сорос.

Как пишет в своей (в целом хвалебной) статье The Guardian, «Сорос стремится преобразить национальную и международную политику и общество».

Сторонники Сороса видят его как великодушного благотворителя, который прилагает свой могучий интеллект (и приобретенные этим интеллектом деньги) к тому, чтобы помочь страждущему человечеству — просветить темных, освободить угнетенных, построить более процветающий, добрый и справедливый мир.

Прав ли Маск в своем упреке, что Сорос «ненавидит человечество»?

Скорее, нет. Было бы ошибкой думать, что Сорос и его воспитанники (иронично называемые «соросятами») тайно поклоняются голове Бафомета и постоянно думают «что бы такого сделать плохого». Они могут быть совершенно искренне убеждены, что являются благодетелями человечества и строителями нового мира достоинства и равенства.

Как в свое время якобинцы и большевики. Идеологические фанатики точно знают, что нужно человечеству для счастья. И если человечество, по темноте своей, этого не понимает, то его никто и не спрашивает.

WeAreCEU Джордж Сорос

Идеология, которую продвигает Сорос, является формой левого либерализма. Она довольно сильно отличается от идеала «открытого общества» его наставника Карла Поппера. И тут Маск, говорящий о том, что Сорос «разрушает ткань общества», скорее, прав.

Еще недавно идеологии оценивались по их отношению к экономике: насколько сильное вмешательство государства в рыночные процессы они считали уместным. Сегодня на первый план вышло нечто гораздо более фундаментальное — отношение к семье.

Идеология, в продвижение которой Сорос вкладывает огромные деньги и усилия, является последовательно антисемейной, антинаталистской (то есть направленной против чадородия) и разрушающей даже саму идентичность людей как мужчин или женщин.

На сайте «Открытого Общества» вы легко найдете, например, статью с говорящим заголовком «Коронавирусный кризис показывает — наступило время отменить семью».

Его фонд трудится над продвижением по всему миру абортов и самых тяжелых извращений.

Tdorante10 Фонд «Открытое общество»

Поскольку семья — та самая, гетеронормативистская, из мужчины, женщины и детей — основа ткани общества, Маск совершенно прав. Но прав он не только поэтому.

Методы, к которым прибегает Сорос, довольно разнообразны.

Это «выращивание лидеров» соответствующей идеологической закалки в финансируемых им образовательных учреждениях; финансовая поддержка движений, которые потом выдаются за «гражданское общество»; скупка журналистов, «лидеров общественного мнения» и политиков; инфильтрация в уже существующие образовательные учреждения или правозащитные организации.

Когда такие важные элементы «ткани общества», как образование, журналистика или правозащита, в заметной мере скупаются и делаются инструментами одного человека, это не может не повреждать ту самую ткань.

Парадокс в том, что деятели, выступающие за «демократическое правительство, подотчетное своим гражданам», создают ситуацию, где решения относительно будущего стран и народов принимают люди, которых никто не избирал. Причем на основании идеологических представлений, которые чужды абсолютному большинству населения Земли.

В лице Сороса (хотя и не только его) мы видим сочетание идеологического фанатизма, мощного интеллекта манипулятора и огромных денег.

В глобальном мире, где финансы легко перемещаются через границы за доли секунды, люди с деньгами могут обладать гораздо большими возможностями, чем национальные правительства. Миллиардер может запросто прикупить себе десяток малых стран и пару крупных и сделать из них полигон для отработки своих идей по переустройству мира.

Правда, национальные правительства могут проснуться и начать этому мешать, как в родной для Сороса Венгрии, где связанные с ним организации запрещены, или у нас, в России, где они признаны нежелательными.

Это сильно затрудняет работу Сороса и ему подобных по переустройству мира. Хотя вряд ли они отступятся.