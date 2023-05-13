Россия — «государство цивилизация». Так говорится в утвержденной этой весной концепции внешней политики России, вызвавшей у одних радость, у других недоумение: что, мол, за новина, «цивилизация» какая-то? Потянем ли мы быть цивилизацией?

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Более чем тысячелетний опыт самостоятельной государственности, — говорится в концепции, — культурное наследие предшествовавшей эпохи, глубокие исторические связи с традиционной европейской культурой и другими культурами Евразии, выработанное за много веков умение обеспечивать на общей территории гармоничное сосуществование различных народов, этнических, религиозных и языковых групп определяют особое положение России как самобытного государства-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, сплотившей русский народ и другие народы, составляющие культурно-цивилизационную общность Русского мира».

Если бы кому-нибудь из русских активистов 10 лет назад показали этот текст и сказали, что он будет утвержден президентом и положен в основу всех действий нашего государства на международной арене, у него бы глаза на лоб полезли. Хотя нет, он просто бы посмеялся над нелепым розыгрышем. И, тем не менее, этот «розыгрыш» стал реальностью. Мы — тысячелетняя Русская держава, которая строит Русский мир как культурно-цивилизационную общность.

С заметанием под ковер русских — и как народа, и как культурно-цивилизационной идентичности — покончено. Причем изменение концепции внешней политики, как можно судить, — это только начало.

Зазвучали и требования начать уголовно преследовать за пропаганду агрессивной русофобии. Судя по предложению министра юстиции, отказаться от нелепого запрета на идеологию, прописанного либералами в конституции 1993 года, на повестке дня — возобновление конституционного процесса, который должен утвердить основополагающие русские традиционные ценности еще более четко, чем это было сделано в 2020 году.

Luca Ponti/Global Look Press Русофобские плакаты

Что же за идеология, официально или полуофициально теперь главенствует в России?

Это идеология цивилизационного суверенитета, идеология государства-цивилизации. Она заключает в себе основные принципы, на которых, видимо, будет строится внешняя политика и идеология России в ближайшие десятилетия.

Мир — это сообщество множества уникальных своеобразных цивилизаций. Каждой цивилизации присущи свои особые ценности и особая модель развития. Это многолинейное развитие движет человечество вперед.

Одна из важнейших цивилизаций планеты — русская цивилизация, опирающаяся на свои тысячелетние религиозные и культурные ценности, собирающая большое историческое пространство.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости Участники митинга в поддержку решений президента РФ и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции

Глобальное доминирование одной, западной цивилизации — это безусловное зло, так как оно ведет к сокращению вариантов развития и злонамеренному торможению этого развития гегемоном, который боится конкуренции. Поэтому такой цивилизационный гегемонизм должен быть устранен, а нормальная многолинейность восстановлена. И Россия должна сыграть в этом устранении важную роль, роль застрельщика своеобразного «восстания цивилизаций», к которому, как есть все основания полагать, присоединятся и остальные.

Это значит, что мы утверждаем множественность цивилизаций перед лицом агрессивного глобалистского миропорядка, который навязывают США и плетущиеся за ними в хвосте страны Европы, отрекшиеся от собственного цивилизационного суверенитета.

Разумеется, и в Европе, и в Америке есть силы сопротивления, которые выступают за восстановление традиционной европейской и американской цивилизации и за разрыв с глобализмом, мы желаем им в этом победы. Но на сегодняшний момент мы должны содействовать формированию блока мировых цивилизаций против Запада с его глобализмом.

Если коротко резюмировать наш взгляд на мир, то он таков.

Мир есть сообщество цивилизаций, то есть центров развития, характеризующихся особой культурой, ценностями, традицией. У каждой цивилизации своя траектория развития, непохожая на траектории других цивилизаций. Цивилизации находятся в постоянном взаимодействии — враждуя и мирясь, обмениваясь культурными ценностями и, напротив, отторгая чужой опыт и утверждая свою идентичность, через такое отторжение. Плодом сосуществования цивилизаций являются и всемирные религии, и всемирные империи, и всемирные торговые сети (такие как Великий шелковый путь).

Каждая цивилизация — это достаточно большое пространство для того, чтобы в нем могла реализоваться вся совокупность форм культуры, религии, политики, экономики, достойная развитого человека. А непохожесть цивилизаций, определенная степень их взаимного отталкивания — это гарантия того, что они не уклонятся в общую деградацию, так как ни один человек, ни одна человеческая общность не могут «вообще всё», у каждого есть свои сильные и слабые стороны.

«Прогресс состоит не в том, чтобы идти всем в одном направлении, а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества во всех направлениях» — так говорил создатель теории множественности цивилизаций, великий русский мыслитель Николай Данилевский.

Николай Данилевский. Русский социолог, культуролог, публицист и естествоиспытатель; геополитик, один из основателей цивилизационного подхода к истории

Вообще теория множественности цивилизаций, принцип цивилизационного плюрализма — это важнейший вклад русской общественной мысли во всемирную сокровищницу идей. После Данилевского его мысли были подхвачены на Западе Освальдом Шпенглером, Арнольдом Тойнби, многими другими, но все они все-таки лишь шли по его стопам. А к сегодняшнему моменту принцип множественности цивилизаций относится к числу очевидностей.

Однако в последние столетия нормальное развитие мировых цивилизаций было нарушено из-за агрессивной экспансии Запада. Одной из цивилизаций, первоначально периферийной по отношению к римско-византийскому имперскому миру, но затем возомнившей себя универсальной и единственной цивилизацией.

Почему так произошло с Западом?

Все дело в том, что определяющей для Запада формирующей идеей был римский католицизм. С одной стороны, это христианство со всеми его универсальными притязаниями на абсолютность истины, которые, конечно, справедливы. Но, с другой, это христианство, поврежденное ересью папизма, состоявшей в том, что одному земному человеку, римскому папе, приписывалась вся полнота как духовной, так и светской власти над миром, мало того, непогрешимость, безошибочность суждений, по крайней мере по должности. Эта власть должна распространяться агрессией и мечом, хитростью и интригами, подкупом и пропагандой.

Эти свойства подлинному, православному христианству совершенно не были присущи, так как оно утверждало идею империи, то есть политической силы, которая защищает православную церковь, православных людей, в том числе и в свободе их духа, которая создает инфраструктуру, содействующую спасению души человека, и защищает её от нападений варваров.

Но воинствующего миссионерства, руководствующегося принципом «Цель оправдывает средства», Римско-византийская цивилизация не знала и знать не хотела.

А с западной цивилизацией произошла характерная деградация.

Агрессивные мирские средства навязывания духовных ценностей привели к преобладанию средств над ценностями. Пошел процесс, который Александр Солженицын назвал «орбитальным путем»: Ренессанс-Возрождение, Реформация, так называемое Просвещение, а на деле агрессивная пропаганда безбожия, затем развитие у просвещенческой идеологии двух «крыльев», двух близнецов-братьев, атакующих традицию — либерализм и социализм. Все это привело нас сами знаете куда — в трансгендерный туалет.

Sukhomoy_ Sen/Global Look Press Трансгендерный человек позирует для фотографии на митинге

И на протяжении всего этого движения прочь от духовных ценностей и смыслов Запад сохранял доставшуюся в наследство от папизма установку на безудержную экспансию, но только теперь это была экспансия не ради веры, а ради власти, ради денег, ради гнусных и извращенных идей, которые, конечно, тоже вера, только наоборот.

Распад западной глобальной гегемонии, пошедший с особой силой во второй половине ХХ века, оказался особенно токсичным.

Если колониальные империи затрачивали некоторые усилия по развитию подведомственных им стран, хотя бы по западному пути, то слабеющий современный Запад сосредоточился прежде всего на торможении развития других. Он уже не видит перспектив быть сильнее всех в технологической, интеллектуальной, военной конкуренции. Он стремится не дать другим подняться.

При этом в качестве идеологии он навязывает не обожествление человека, как это делалось предыдущие полтысячелетия, а расчеловечивание человека. На смену Богочеловеку пришел уже не просто человек, а искореженный демоночеловек, монстр, который кривляется и называет себя «они» или «оно».

Классический человек, даже обезбоженный, был еще слишком божественен, так как образ Божий все равно присутствует в его разуме, его духе, его нраве, даже в теле, поскольку Сын Божий Иисус Христос воспринял всю полноту человеческого тела, кроме греха.

А значит, чтобы окончательно уйти от Бога, надо расчеловечить человека. Отсюда вся эта ожесточенная атака на семейные ценности.

Современный Запад создал целую систему ограничений и тормозов на развитие.

Тут и уже упомянутый «вашингтонский консенсус», то есть запрет на поддержку собственной экономики и индустриализацию, принуждение к мировой торговле, идущей в интересах западных стран и корпораций. Тут и экологическая повестка, борьба с мнимым глобальным потеплением, ведущая к ограничению индустрии и технологий в развивающихся странах.

Тут и так называемая правозащитная повестка, когда западные «правозащитники» противопоставляют отдельных членов незападных обществ целому, начинают особенно печься об их правах, тем самым поощряя социальную атомизацию незападных обществ, подрыв их солидарности, ведущий к итоговому разрушению.

К тому же ведет и пропаганда социального приоритета меньшинств и сторонников извращений, поскольку представители меньшинств, особенно объявленные угнетенными, как бы освобождаются от солидарности со своим большим сообществом, образуют, так сказать, интернационал, который враждебен своему народу, своей культуре, своей земле. Ну и подрывают демографический потенциал помимо прочего.

Cris Faga/Global Look Press Представители ЛГБТ

Правда, всеми этими средствами Запад разрушает самого себя скорее, чем соседей, но от трупного заражения нас это никак не избавляет. Разлагающаяся цивилизация-переросток, цивилизация-кукушонок, стремящаяся выкинуть из гнезда всех остальных, заблокировала нормальное развитие мира в целом.

Глобалистский Запад стал тормозом развития для всех остальных цивилизаций. Не даёт другим цивилизациям развиваться в их собственной логике, требуя вместо этого вливания в западную глобалистскую систему и выкачивая ресурсы.

Задача человечества как совокупности самобытных оригинальных цивилизаций с их особыми талантами, с их особыми формами строения жизни состоит в том, чтобы снять эту блокировку. Необходимо возобновить нормальное многолинейное развитие цивилизаций, их свободное сотрудничество и свободную конкуренцию. Не обязательно мирную, но обязательно честную в смысле уважения чужого пространства и права соседа быть другим и жить по-своему.

По большому счету Россия сражается сегодня именно за это.

Мир постепенно осознает, что наша СВО — она не только за себя, не только за свои национальные и геополитические интересы. Мы дали сигнал вооруженному восстанию за цивилизационный суверенитет всех субъектов мирового развития.

Именно поэтому имеем полное право на сочувствие и Китая, и Индии, и Ирана, и Турции, и арабских стран, и Латинской Америки, и тех сил в Европе и Америке, которые хотели бы остановить разложение, разделить свою традиционную цивилизацию и убивающего её глобалистского зомби-монстра. И именно по этим идеологическим причинам нас уже поддерживают многие, а будут поддерживать еще больше, особенно если мы будем провозглашать идеологию цивилизационного суверенитета и многолинейного развития открыто, без обиняков. Если мы порвем с реверансами в пользу западнического глобализма.

Мы защищаем и для себя, и для других право на суверенное развитие, право на собственное, не навязанное извне будущее. Развитие не сводится к сформировавшейся на Западе модели, когда из сверхзвуковых самолетов непременно вытекают «права ЛГБТ».

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий РФ

Но мы должны открыто признавать и провозглашать в том числе и «право на мракобесие», точнее на то, что зовут «мракобесием» западники-либералы. «Право на мракобесие», то есть на отказ от следования ренессансно-просвещенчески-либерально-левацкой парадигме в культуре и социальных отношениях — это священное право народов и цивилизаций. Не всегда, но достаточно часто, это, на самом деле, «ангелосветие».

Народы имеют право запрещать трансгендерность, преследовать кощунства, верить в чудеса, не давать себя облапошивать пропагандой под видом «творческого самовыражения». Они имеют право считать, что скоростные поезда и антибиотики не являются следствием гомосексуализма и атеизма и не обязаны ими сопровождаться.

Народы имеют право быть «несовременными» в тех или иных отношениях. Мало того, они имеют право считать «современность» несовременной и неактуальной. Тем более у них есть право не признавать авторитета тех сил, которые выступают «глашатаями современности» и свои частные интересны, интересы англосаксонской мировой мафии, выдают за требования века.

Право «не быть собственным современником», как однажды выразилась Марина Цветаева, есть не только у поэтов.

Тот цивилизационный подход, который, по сути, провозглашает Россия, — это прогрессивно-консервативный антиглобализм. Консервативный, потому что мы стремимся следовать своей традиции, своему, именно своему тысячелетнему опыту. Прогрессивный, потому что, опираясь на свою традицию мы хотим развиваться, а не топтаться на месте и не плестись в хвосте, к чему нас принуждают как раз западные лжепрогрессисты. Антиглобализм, потому что мы признаем такое же право на развитие в собственном направлении и за другими цивилизациями.

Причем эта идеология стоит вне дихотомии, созданной как раз на Западе, правое-левое, буржуи-социалисты.

Весь кошмар, который мы пережили в ХХ веке после большевистской революции, связан был именно с фанатичным западничеством большевиков, с неистовой верой в мировую революцию, которая покончит со всем традиционным наследием на планете.

Но сегодня Китай строит свой социализм, опираясь теперь на Конфуция и новейшие капиталистические и индустриальные бизнес-модели. Фундаменталистский исламский Иран бережно относится к наследию своей древней зороастрийской цивилизации. Индия на основе обращения к своей древности создает динамичную капиталистическую систему.

Вне западной глобалистской идеологии так называемая левизна освобождается от главного своего порока — ненависти к собственной исторической традиции и стремления разрушить её во имя «прогресса» — и в этом смысле вполне может сомкнуться с правизной, если не станет втаскивать на своих плечах разлагающийся труп ленинизма и прочие формы русофобии.

Ну а главное, в рамках цивилизационного подхода мы вполне можем уважать и китайских коммунистов, и иранских исламистов, сами коммунистами или исламистами не становясь. Вот чего невозможно с Западом, который требует только безоговорочного приятия и зомбификации.

Историческая миссия России состоит не в том, чтобы навязать всем другим свою цивилизацию, свое мировидение, а в том, чтобы не допустить скатывания мира в однолинейность и деградацию, в том, чтобы помешать агрессору силой пресечь развитие самостоятельных цивилизаций и культур, включая нашу собственную.

Эта идея «удерживающего» от расползания в мире всеобщего зла имеет центральное значение для русской религиозной и общественной мысли.