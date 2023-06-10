Егор Холмогоров
Автор
Русский публицист, член Союза писателей России. Автор работ, посвященных русскому национализму, истории России, Русской православной церкви, консервативной мысли; режиссер-документалист и кинокритик.
Последние публикации
Русофобия. Краткая история ненависти
Почему Европа враждебна России? — таким вопросом задался в 1867 году в своем труде «Россия и Европа» биолог и философ, замечательный русский мыслитель Николай Данилевский. Он указал на лицемерие западных политиков и общества, которые развязали против России в 1854 году Крымскую войну, обвиняя нашу...
10 июня 2023
«Восстание цивилизаций». Мир осознает, что наша СВО — не только за себя
Россия — «государство цивилизация». Так говорится в утвержденной этой весной концепции внешней политики России, вызвавшей у одних радость, у других недоумение: что, мол, за новина, «цивилизация» какая-то? Потянем ли мы быть цивилизацией? «Более чем тысячелетний опыт самостоятельной...
13 мая 2023
Иной. Почему Глеб Павловский, конечно же, не был политтехнологом
Глеб Павловский сыграл огромную, возможно, ключевую роль в переформатировании русского интеллектуального пространства в 1990-е и 2000-е годы. В произошедшей в нём тихой, но ощутимой консервативной революции. Наверное, эта революция произошла бы и без него, время к ней располагало. Но Павловский...
27 февраля 2023