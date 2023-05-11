Владивосток, 12 сентября, 2023, 05:02 — ИА Регнум. Первые анализы воды, сброшенной в океан с АЭС «Фукусима-1», которые сделали российские учёные, показали хороший результат, а значит, рыбодобытчикам опасаться нечего. О результатах исследования сообщил в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) Кирилл Колончин.

Иван Шилов ИА Регнум Рыба из Фукусимы

«Научно-исследовательское судно практически в первый же день после начала сброса вышло из Владивостока и должно закончить экспедицию в 20-х числах сентября», — сообщил Колончин.

Отмечается, что учёные в рыбохозяйственной науке прогнозируют достаточно хорошие уловы.

«Не знаю, как у японцев, а у российских рыбаков всё будет в порядке. И у нас на столах тоже», — добавил специалист.

Как сообщало ИА Регнум, оператор японской аварийной АЭС «Фукусима-1» объявил о завершении 11 сентября стартового этапа сброса воды в океан. Со станции было сброшено 7,8 тыс. тонн.

24 августа в Японии начали сброс очищенной воды в океан с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». С АЭС к концу марта 2024 года сольют более 30 тысяч тонн жидкости. В баках на АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которую использовали для охлаждения повреждённых в результате цунами в марте 2011 года реакторов.

Правительство Японии направит около 20 млрд иен (порядка $136 млн) в качестве субсидий для поддержки национальной рыболовецкой отрасли, которая несёт серьёзные убытки в результате введенного некоторыми государствами эмбарго на импорт японских морепродуктов после начала сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Японской организации внешней торговли планируется поручить поиск новых рынков сбыта, планируется переоснащение новым оборудованием перерабатывающих заводов в Японии.

На фоне сброса воды Россия получит преимущество по экспорту рыбы, японцы как высокотехнологичная нация не должны были допускать сброс, это является слабостью. Об этом заявил на полях Восточного экономического форума губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.