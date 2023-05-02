В Думу внесли законопроект об обязательном распределении закончивших вузы студентов из числа тех, кто учился «на бюджете». Мотивы инициаторов понятны: выстроить «реконструкцию» советского опыта еще и в этой области. Однако расчет ошибочный. Почему?

Иван Шилов ИА REGNUM Студенты

С законодательной инициативой выступил Госсовет Татарстана. И его можно понять: в стране, да и в республике, отличающейся стабильным ростом, очевидно, не хватает квалифицированных кадров в целом ряде отраслей. Притом дефицит нарастает в условиях стабильно неблагоприятной демографии и уменьшения численности людей работоспособного возраста. Каковая тенденция с нами (если только вдруг в Россию не хлынет многомиллионный поток переселенцев) на десятилетия вперед.

А тут, понимаешь, молодежь идет учиться на всяких «никому не нужных экономистов и юристов» (хотя это распространенное мнение тоже ошибочно, грамотные экономисты и юристы как раз нужны современной экономике), и надо этому противостоять, направив молодую энергию в нужное стране русло.

Наверняка при этом у инициаторов законопроекта еще и всплывают в головах ностальгические образы советских учителей, направленных по распределению в сельские школы, и строителей-инженеров, которые с молодым задором поехали куда-нибудь в восточные регионы по велению партии, сердца и всё того же распределения.

Однако времена с тех пор сильно изменились.

Сегодня по-прежнему рыночной экономикой правит во многом экономическая целесообразность. Ровно по причине этой целесообразности, а точнее сказать, нецелесообразности, само же государство и закрывает школы, больницы и другие подобные учреждения в бесперспективных селах, идя по пути их укрупнения.

Тогда как советское государство часто с экономической целесообразностью не считалось, исходя из сугубо идеологических представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо в экономической политике.

Но и, кроме того, даже в советские времена от целевого распределения можно было «откосить» по блату, добившись так называемого свободного распределения, чему предшествовала договоренность с той или иной организацией или учреждением.

Irinazybina Студенты

Впрочем, по некоторой информации, Минобразования и науки, профильное ведомство, уже высказалось против данного законопроекта. И его мотивы можно отлично понять. Проще говоря, в условиях рыночной экономики российское высшее образование точно не знает, кого, сколько и по каким специальностям надо готовить.

Более того, точную цифру не знают специалисты, работающие в сфере высшего специального образования, ни в одной стране мира. Система высшего образования лишь примерно ориентируется на те запросы, которые имеются на рынке труда на текущий момент, а также пытается предсказать их на будущее.

Абитуриенты идут в те вузы, которые именно на текущий момент считают более перспективными, также пытаясь угадать, какая профессия «выстрелит» через 5-10 лет.

Современная экономика очень быстро меняется.

По некоторым прогнозам, к 2030 году в мире появится не менее 2,5 миллиона новых специальностей. Однако сегодня предугадать точный набор не сможет ни один самый современный суперкомпьютер, не говоря уже о каких-нибудь аналогах советского Госплана.

Кроме того, следует отметить, что система целевого распределения напрочь уничтожает само понятие конкуренции на рынке труда: работодателю фактически навязывают человека по принципу «кота в мешке», он не знает его реальных компетенций и уровня подготовки.

Учитывая нарастающую в последнее время тенденцию деградации высшего образования, идти по пути такого распределения означало бы на деле еще сильнее обострить дефицит квалифицированных кадров именно в тех местах, где они объективно наиболее востребованы и где их реально ищет работодатель.

Общепринятым в последнее время стало считать, что современное российское высшее образование довольно сильно оторвано от жизни и не только не может предвосхитить развитие тенденций на рынке труда в будущем, но и не в полной мере соответствует текущим потребностям этого рынка труда.

В наших в вузах и университетах преподают часто довольно пожилые профессора и доценты, которые читают свои по 100 раз переутвержденные бюрократами лекции и проводят семинары по учебникам и методичкам полувековой давности.

Технические вузы крайне плохо оснащены современным оборудованием для проведения опытов и экспериментов, не говоря уже о полноценной научной работе, каковой занимаются университеты в других странах, являя собой передовые центры науки.

Среди работодателей в целом в России распространено довольно скептическое отношение к уровню подготовки в рамках современной системы российского высшего образования. Это является одной из причин того, что в России особенно высок процент людей, которые работают не по своей полученной в вузе специальности.

Александр Погожев ИА REGNUM Студенты СтГАУ в лаборатории по работе с металлом

По разным подсчетам, число таких выпускников колеблется от 30 до 40%. А согласно одному из прошлогодних опросов, лишь 53% россиян работают по специальности, которую получили в вузе. Еще примерно треть трудятся совершенно в другой сфере, а 18% — в «близкой к диплому», но насколько близкой, объективно оценить затруднительно.

Согласно другим опросам, по своей непосредственной полученной в вузе специальности честно пробовали работать (то есть они как бы сами «распределились») две трети выпускников, но затем почти половина разочаровались и передумали из-за маленькой зарплаты, неясных карьерных перспектив (таких около трети) и непривлекательных условий труда (четверть «отказников»).

Кроме того, как и во многих других странах, современные молодые россияне очень часто идут в вузы не ради дальнейших карьерных перспектив и конкретной профессии, а просто потому, что «надо», папа-мама велят и наличие диплома считается просто само собой разумеющимся. Для юношей это иногда еще и способ получить отсрочку от армии.

По сути, в такой форме проходит затянувшийся процесс взросления и «поиск себя», тем более что современный уровень благосостояния во многих странах, не исключая и нашу, позволяет поддерживать родителям таких взрослых детей.

В некоторых странах пересиживать в каком-нибудь университете не то что по пять, а по десять лет считается также одним из способов сокращения безработицы среди молодежи, уровень каковой гораздо выше, чем среди старших поколений. Отчасти этот фактор работает и в России.

В условиях современной экономики запрос на квалифицированные кадры исходит прежде всего от самого работодателя. Его невозможно придумать и тем более навязать со стороны государства. Ровно по этой причине многие работодатели сами уже организуют процесс обучения и переподготовки имеющихся профильных специалистов.

Однако и это не так просто, поскольку в условиях нынешнего российского инвестиционного климата (который, мягко говоря, не идеален) многим предприятиям достаточно трудно заглянуть в будущее, они весьма неуверенно смотрят в него, боясь вкладывать деньги и усилия в специалистов для их качественный подготовки на годы вперед.

Кстати, возможности для развития аналогов целевого распределения на базе формирования заказов со стороны предприятий и организаций существует и сейчас. Есть все законодательные возможности для того, чтобы то или иное предприятие или организация направляли на обучение в вуз нужных им специалистов.

Однако эта практика так и не получила широкого распространения. Прежде всего, по причине неуверенности многих работодателей в будущем их предприятий и организаций, экономической конъюнктуры, а также в конкретных потребностях, каковые возникнут или не возникнут через 5-10 лет.

ИА REGNUM Студенты

Учитывая высокий процент случайного выбора при поступлении в вуз, создавать на этой основе какую-то систему государственного целевого распределения тем более неразумно, поскольку в большом числе случаев речь будет идти о немотивированных и недостаточно подготовленных кадрах.

Другим важным обстоятельством современной экономики является то, что полученный в вузе диплом по-разному востребован в разных специальностях.

Это отражает статистика, согласно которой чаще всего продолжают трудиться по полученному диплому работники сферы образования, производства и промышленности, медицины и строительства.

Тогда как, как ни странно, в «модной» IT-сфере, в телекоме, в журналистике и даже в банковском деле, финансах и инвестиционном секторе, как оказывается, вполне могут преуспевать «любители», которых в университете учили совсем другому. Хобби, которое становится профессией — это еще одна примета современной экономики.

Всё это говорит о том, что инициатива о возрождении советской модели целевого распределения обречена быть мертворожденной. Не надо пытаться реанимировать то, что и в прошлом не так чтобы хорошо работало.

Надо, во-первых, адаптировать современное высшее образование под текущие потребности рыночной экономики, вкладывая туда на порядок больше денег и привлекая самых современных специалистов и ученых. Во-вторых, создавать возможности для постоянной переподготовки и повышения квалификации кадров, в том числе предоставляя налоговые и прочие льготы.

При всем уважении к инициаторам ностальгического законопроекта, на мой взгляд, у него мало шансов быть принятым Думой. Если же все-таки такое случится, то жизнь неизбежно так откорректирует столь неадекватный современным реалиям закон, что инициаторы этого даже и представить себе сегодня не могут.