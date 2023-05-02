В США разорился четвёртый банк с начала 2023 года. Вслед за Silicon Valley Bank, Silvergate и Signature Bank на дно отправился ещё один региональный банк — First Republic. Он стал очередной жертвой ухудшения финансовой ситуации в США, что уже грозит наступлением новой рецессии и усугублением общей нестабильности в Америке — причём в самый разгар президентской гонки.

Иван Шилов ИА REGNUM First Republic Bank

Нынешний банковский кризис разгорелся на фоне резкого повышения ключевой ставки в США и многих других странах мира из-за взлёта инфляции. В период пандемии COVID-19 Федеральная резервная система влила в американскую экономику более четырёх триллионов долларов ничем не обеспеченной наличности. Это привело к стремительному росту цен, что стало ожидаемым для всех, кроме самих финансовых властей США.

Первое время они пытались закрывать на это глаза, называя инфляционный кризис «временным явлением». Однако в итоге им пришлось начать всерьёз бороться с инфляцией. За 2022 и начало 2023 года ФРС де-факто выключила свой печатный станок и повысила ключевую ставку с нуля до 5%.

Для американской экономики увеличение ставок до максимального уровня за 15 лет стало настоящей «шоковой терапией».

Это отчасти помогло справиться с инфляционным кризисом. Если летом 2022 года рост потребительских цен в США достиг локального максимума в 9,2%, то к первому кварталу 2023 года уровень инфляции уже сократился почти в два раза — до 5%. Однако такая жёсткая борьба с инфляцией привела уже к новым экономическим проблемам.

Li Jianguo/Global Look Press Silicon Valley Bank

Стало сильно трясти рынок недвижимости, который оказался первой жертвой взлёта ключевых ставок.

Ведь одно дело — приобретать недвижимость по заоблачным ценам, но с ипотечной ставкой в 2-3% годовых. И совсем другое дело, когда ипотечные ставки поднялись выше 7% — до максимума почти за 20 лет. Активность продаж на рынке недвижимости резко пошла вниз, а цены на жильё во многих городах США — Сан-Франциско, Сиэтле, Портленде — за последний год в среднем упали на 10%.

Следующими на очереди под ударом оказались и долговые рынки.

В условиях выросших ставок становится всё сложнее обслуживать свои долги и закредитованным частным корпорациям, и отдельным муниципалитетам вместе с целыми штатами, и даже федеральному правительству США.

В 2022 году на выплату процентов по госдолгу США ушли рекордные 860 миллиардов долларов — это сопоставимо с годовым американским военным бюджетом. А в 2023 году выплаты могут достичь полутора триллионов долларов, что равносильно 20-30% от всего бюджета правительства США.

Частный бизнес уже в полной мере ощутил на себе отсутствие доступа к дешёвым деньгам. Число банкротств малых предпринимателей в США в первом квартале 2023 года подскочило до уровня начала пандемии в феврале 2020-го. Стали разоряться и крупные корпорации.

Например, рухнул гигант на рынке мебели и товаров для дома Bed Bath & Beyond — фактически американский аналог Ikea. Ему, как и многим другим компаниям, оказалось не под силу привлекать новые кредиты по высоким ставкам и обслуживать свои старые долги в нынешних условиях.

Paul Weaver/Global Look Press Магазин Bed Bath & Beyond

Следующими на очереди стали сыпаться региональные банки.

У всех из них — будь то SVB или разорившийся теперь First Republic — одна и та же история. За последние годы они привлекли немало денег инвесторов, которые строили целые состояния на взлёте финансовых рынков и криптоиндустрии. Эти миллиарды долларов банки по всем правилам финансового менеджмента вкладывали в «самые надёжные» облигации — американские казначейские бумаги и ипотечные деривативы.

Проблема случилась в тот момент, когда ФРС начала повышать ставку.

Спрос на старые облигации с низкими ставками и невысокой доходностью резко упал. Ведь зачем их покупать, если можно брать уже новые облигации с повышенными ставками.

Банки начали терять сначала миллиарды, а затем и десятки миллиардов долларов на падающих в цене облигациях. Затем слухи об их проблемах стали достоянием общественности. И начались повальные набеги на банки, с попыткой депозитариев (профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие услуги по хранению сертификатов ценных бумаг — прим. ред.) вовремя вывести деньги, пока те не рухнут.

Например, с момента падения SVB в начале марта и вплоть до конца апреля из First Republic депозитарии вывели больше 100 миллиардов долларов. Сам банк потерял 97% своей капитализации — и всем стало очевидно, что он не жилец.

В итоге в дело вмешались финансовые власти, которые продали активы банка гиганту Уолл-Стрит JPMorgan Chase. Так бесславно закончилась 38-летняя история First Republic, который пережил и финансовый коллапс 2008 года, и период пандемии, но не сегодняшний банковский кризис.

ФРС и Белый дом стараются при этом убедить американцев, что банкротства банков — лишь исключения из правила, а на самом деле банковская отрасль вполне себе стабильно работает.

Однако в реальности похожие финансовые проблемы, которые отправили на дно SVB или First Republic, испытывают ещё до 200 региональных банков в США. А общие убытки банковской сферы из-за роста ключевых ставок уже превышают рекордные два триллиона долларов.

Конечно, разные банки чувствуют себя по-разному. Крупнейшие представители Уолл-Стрит — JPMorgan или Goldman Sachs — особых финансовых проблем действительно не имеют. Несколько хуже обстоят дела у Bank of America, который тоже вкладывал немало денег в убыточные облигации.

Henrik Montgomery/Global Look Press Офис Bank of America

Ну а плачевнее всего ситуация у банков второго и третьего эшелона, которые и начинают сейчас банкротиться. И есть все основания полагать, что нынешнее банкротство First Republic окажется далеко не последним крахом значимых банков США в ближайшие месяцы.

Многое будет зависеть от дальнейшей политики ФРС и ключевых макроэкономических показателей Америки. Инфляционный кризис уже явно ослабевает, хотя летом США и Европу может ждать очередной скачок цен на энергоносители, топливо и электричество.

Основная же опасность исходит из того, что экономический рост попросту останавливается.

В первом квартале 2023 года экономика США выросла лишь на 1,1%. В следующие кварталы ожидается практически околонулевой рост. А к концу года американская экономика, задыхающаяся без постоянного притока новых денег, может оказаться под угрозой начала новой рецессии.

Ситуация усугубляется и тем, что уже в следующем году США будет ждать очень бурная президентская гонка, где могут снова схлестнуться Джо Байден и Дональд Трамп.

Америка в любом случае столкнётся с политической нестабильностью, а если на этом фоне ещё и грянет новая рецессия вкупе с крахом всё большего числа банков, то это уже может грозить самыми болезненными последствиями для страны.

Если же финансовые власти США начнут вновь заливать деньги в экономику, то они могут привести к очередному скачку инфляции. Вашингтон оказался в тупиковой ситуации стагфляции, выхода из которой пока не просматривается.