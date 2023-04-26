Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Плакатов с красивыми солдатами в грозных позах за последний год в Польше заметно прибавилось, на каждом отделении почты они уже у входа предлагают посетителям записаться в армию на контракт.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Правительство постоянно вовлекает граждан в разнообразные программы военной подготовки, в том числе для детей, тратит колоссальные суммы на программы производства оружия, постоянно проводит учения и активно помогает Украине.

Поэтому объявленное правящей партией «Право и справедливость» (PiS) увеличение Войска Польского до 200 тыс. человек уже осенью для поляков не стало неожиданностью.

В очередной раз PiS анонсировала планы создания крупнейшей в Европе 300-тысячной армии, и эта цель — один из столпов предвыборной агитации.

«Польской армии понадобится еще два года, и тогда она станет самой сильной сухопутной армией в Европе», — заявил несколько дней назад в интервью Польскому радио министр обороны и вице-премьер Мариуш Блащак.

Примерно то же заявлял год назад президент PiS Ярослав Качиньский, занимавший пост вице-премьера по безопасности: 250 тысяч оперативного состава и 50 тысяч войск теробороны. По мнению Качиньского, которого цитирует Gazeta Wyborcza, война на Украине может закончиться «каким-то компромиссом», и «поэтому наша страна должна иметь силы, готовые отразить атаку».

Таким образом, польские политики примеряют на себя ту самую роль, о которой предыдущие восемь лет талдычили на всех телеэфирах политики украинские: быть защитниками Европы. Только в отличие от последних поляки всерьез претендуют на лидерство в ЕС, рассматривая «украинских братьев» лишь в качестве расходного материала.

(сс) Rafał Zambrzycki Ярослав Качиньский

Большие амбиции

Угол зрения «поляки строят армию для войны с Россией» искажает куда более сложную картину, где на первом месте стоит историческая ненависть к Германии. Польские планы основываются на том простом факте, что главный враг и угнетатель (он же и главный спонсор Польши в рамках ЕС) не был так слаб с 1945 года.

Это, в частности, объясняет наглость, с которой от немцев требуют репараций за Вторую мировую, когда даже в Совет Европы внесен проект резолюции о предоставлении польским гражданам права через суд добиваться от Германии индивидуальных компенсаций.

После остановки «Северных потоков», массового наплыва мигрантов, живущих за счет социальных пособий, переезда крупных производств в США, остановке атомной энергогенерации, а также ввиду постоянных крупных расходов на нужды Евросоюза уровень жизни в Германии резко упал. Соответственно, упали и возможности.

Еще в 2019 и 2020 году Уполномоченный бундестага по оборонным делам Ханс-Петер Бартельс в годовом отчете о состоянии вооруженных сил называл их самыми слабыми в ее истории. В Бундесвере кадровый голод, техника не модернизируется, новое не внедряется.

При этом верные правилам немцы исправно снабжали украинскую армию — в ущерб себе. В итоге немецкая боеспособность и возможность выполнять свои обязательства в НАТО оказались под большим вопросом.

Польша же стала главным военным хабом, активно зарабатывает на войне и вполне открыто работает как главный агент США в регионе, даже рассчитывая перейти на американские вооружения.

Ее амбиции вполне читаемы для любого, кто немного знаком с польской историей.

На востоке — страны Прибалтики с их экзистенциальным страхом перед Россией и опытом совместной жизни в первой Речи Посполитой. Здесь же Украина, чьи западные (с украинской точки зрения) территории рассматриваются неотъемлемой частью Польши.

На западе же — ослабевшая Германия, которую следует взять под своё крыло как более слабое государство и командовать ею, заменив, в том числе, и в НАТО. Например, в альянсе с французами, которые, наоборот, всегда были союзниками Польши и в 1939 году даже сделали вид, что помогают ей защититься от немецкого нападения.

С высоты своего мироощущения поляки даже покрикивают на соседей по ЕС, сказавших что-то неполиткорректное по украинскому вопросу или недостаточно рьяно отправляющих Украине военное имущество.

При этом не стоит думать, что со своей теоретически большой армией Польша будет на кого-то нападать и что-то делить.

mil. pl Армия Польши

«Сегодняшняя цель Варшавы не столько физически присоединить себе земли, сколько политически захватить на них влияние и власть, дабы местное управление было лояльно и лоббировало нужные интересы. То есть формально это протекторат над Украиной: зависимость, при которой верховное управление в стране формально сохраняет своё государственное устройство», — считает Кристина Исмагилова, автор телеграм-канала «Варшавская русалка».

Однако то же знание польской истории подсказывает, что неимоверное чувство собственной важности всегда приводит Польшу в неприятные ситуации. В данном случае с ролью защитницы рубежей Европы от «угроз с Востока» тоже есть значительные трудности.

Не по Пшемеку шапка

С 2015 года Войско Польское выросло с 95 до 167 тысяч солдат, это безусловный факт. Однако служба в армии в целом не является мечтой для поляков по той простой причине, что средняя зарплата в армии вместе с надбавками составляет 7976 злотых (примерно 156 тыс. руб. — REGNUM).

А фактическая минимальная зарплата рядового, начавшего службу, — 4960 злотых (97 тыс. руб.), это ненамного больше доходов школьного учителя. При этом в официальных сообщениях не указывают, идет ли речь о суммах «брутто» (без налогов) или «нетто» (на руки).

Конечно, есть система надбавок и премий, однако недавно на гражданку ушли 19 тыс. человек, в основном опытные солдаты. Это самая большая волна увольнений с 2015 года, и ее причиной была последняя возможность получить пенсию через 15 лет службы.

Тех, кто попал на нее c 1 января 2013 года, PiS обрекла уже на 25-летнее служение Родине. А она в принципе живет очень бедно: две трети работающих в Польше зарабатывают менее 6 тыс. злотых (средней зарплаты по экономике).

В прошлом году руководитель Правительственного аналитического центра Норберт Малишевски опубликовал статистику, согласно которой та же половина населения зарабатывает даже менее 4,5 тыс. злотых брутто. Для понимания трагедии счета за коммунальные услуги для небольшой двухкомнатной квартиры в отопительный сезон составляют 800–1000 злотых в месяц.

Но в ситуации, когда уровень жизни населения стремительно падает (а Германия больше не может давать столько денег, как раньше), белые орлы из правительства щедро кормят Украину железом.

«За год в Украину было отправлено военной и гражданской техники на 60 миллиардов евро. Каков эффект? В 2022 году «инфляционный налог» в Польше составил не менее 150 млрд злотых при налоговых оттоках в размере 454 млрд злотых. Как мы считаем, этот налог съедает людям не только зарплаты, но и сокращает все активы в банках. Фактически кошелек граждан пуст», — говорит польский политолог Даниэль Микусек.

Кадр из видео с канала: sputnik. by Даниэль Микусек

Вполне логично, что поляки ищут себе работу в других странах, массово разъехавшись в Швецию, Нидерланды, Британию и ту же Германию. Их трудовую нишу, по сути, и занимают украинские переселенцы, которых польская власть разными способами удерживает на тяжелых и грязных работах с минимальными доходами.

Таким образом, достаточно солдат для «самой мощной армии Европы» можно банально не набрать: денег там не поднимешь, а здоровье потеряешь.

Что же касается перевооружения, то оно тоже влетает в копеечку. Скажем, стоимость контракта на поставку 32 истребителей F-35А составила 4,6 млрд долларов, куда входит обучение польских пилотов, поставка авиасимуляторов, а также логистическая поддержка.

Но это все на потом: обучение пилотов начнется в 2024 году на территории США, первые самолеты Польша получит в 2026 году. А прямо сейчас защитить мирное небо НАТО должны… немецкие солдаты, обслуживающие комплексы Patriot на восточной границе Польши. Кроме того, на авиабазе в Мальборке разместятся восемь истребителей F-35, которые передает правительство Нидерландов.

«Выглядеть сильной военной державой Польша может только взяв военную технику в лизинг, взаймы, как-то еще — это не имеет значения. Главное, как это выглядит со стороны и в отчетах», — отмечает Кристина Исмагилова.

Постоянные маневры и учения с участием подразделений стран НАТО тоже показывают красивую картинку. А тем временем, как публично говорит бывший командующий видами Вооруженных сил в 2015–2016 годах генерал Мирослав Ружаньский, увеличение Войска Польского идет в основном за счет приписок и преувеличений.

«30% добровольцев даже не дошли до присяги на двадцать восьмой день службы. Затем был одиннадцатимесячный период специализированного обучения, к которому подали заявки только 40%. Этот проект не сработал», — приводит слова Ружаньского Gazeta Wyborcza.

Так что, вероятнее всего, в теоретически возможном случае большой войны в Польше повторятся события 80-летней давности. Тогда надувание щёк, претензии на управление судьбами Европы и захват территории соседей закончились быстрым разгромом и капитуляцией уже через месяц.

Но и без войны Великая Польша, рулящая Евросоюзом, существует только в фантазиях членов правящей партии. А вот успех в политическом поглощении Западной Украины и лидерство среди прибалтийских карликов полякам вполне по плечу.