Депутат Анатолий Вассерман предложил привлекать к уголовной ответственности тех, кто хранит дома наличными больше 1 миллиона рублей. Сам факт такого хранения можно будет установить в ходе обысков по другим преступлениям или по сообщениям бдительных соседей. Такая мера, по его убеждению, поможет бороться с коррупцией и вообще с преступностью.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Вассерман

Мы действительно время от времени слышим о разоблачении коррупционеров, дома у которых нашли чемоданы наличных. Поэтому предложение Вассермана может показаться логичным.

Но его трудно признать удачным по множеству очень серьезных причин. На некоторые из них уже обращали внимание, но хочется подчеркнуть еще одну.

В постепенном исчезновении наличности — а именно в эту сторону подталкивает предложение Вассермана — есть довольно зловещие оттенки.

С одной стороны, электронные деньги — это со всех сторон удобно. Люди уже привыкли расплачиваться через смартфон даже за корзинку ягод на рынке. Можно мгновенно перевести деньги кому угодно — родным, продавцам, сотрудникам, благотворительным фондам. Можно делать покупки в интернете, где продается абсолютно всё.

На грустный вопрос «на что ушла вся зарплата?» теперь можно быстро получить точный ответ. Приложение банка в смартфоне нарисует наглядный график всех ваших доходов и трат.

Электронные деньги в банке (в отличие от бумажных в заначке) «крутятся» и приносят небольшой, но всё же доход.

Это гораздо удобнее и властям: всегда можно узнать, от кого получал (и кому отправлял) деньги гражданин, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов, получении взяток, финансировании терроризма или наркоторговле.

Дмитрий Серебряков/ТАСС Безналичная оплата

А законопослушным гражданам вроде бы нечего и опасаться — кому нужны данные об их тратах в «Пятерочке» или купленном на день рождения планшете?

В этой атмосфере всеобщего удобства человек, который предпочитает хранить деньги по старинке, в наличных, вызывает настороженность. Из всех причин уклоняться от электронных удобств первыми вспоминаются самые подозрительные.

Однако именно легкость контроля за электронным оборотом денег может представлять собой серьезную опасность.

В последней книге Библии — Откровении Иоанна Богослова — упоминается знаменитая печать Антихриста: «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр.13:16,17).

Даже если вы склонны видеть в Библии просто произведение классической литературы, на этот текст стоит обратить внимание — классика учит нас чему-то очень важному.

Многие исследователи Откровения полагают, что автор писал о современных ему событиях. Антихрист — это римский император, подмявший под себя весь известный автору мир, печать — какая-то форма языческого поклонения ему, невозможность покупать и продавать — притеснения, которым подвергались христиане. Однако нельзя не заметить, что некоторые детали выглядят поразительно современно.

Римский император просто не мог при всём желании лишить людей возможности продавать и покупать. Затруднить, скажем, торговлю на рынках — да, но в то время было невозможно чисто технически проконтролировать передвижение каждой монеты.

Кроме того, в эпоху, когда большинство людей жили натуральным хозяйством, эффект от такого запрета был гораздо меньше.

Сегодня человеку довольно легко запретить продавать и покупать, просто заблокировав его карты. Это уже активно используется и как метод давления в отношениях между государствами (санкции), и как метод наказания граждан внутри государств.

ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков Судебные приставы во время рейда

Это слишком простое и эффективное средство контроля, чтобы им не воспользоваться. Оно не является тотальным — пока существует наличность — но близко к этому.

«В чем же проблема?» — может спросить читатель. Мы получим общество с низкой преступностью, прозрачными тратами и эффективным налогообложением.

Увы, мы рискуем получить нечто другое, сильно напоминающее 13-ю главу Откровения.

Инструменты контроля, разработанные людьми с определенными целями, могут быть потом использованы другими людьми и в целях совершенно иных.

Выкованное вами оружие может быть захвачено врагом; в крепости, которую вы тщательно возводили, может укрепиться неприятельский гарнизон. Тотальный контроль легко оборачивается тотальной уязвимостью.

Поэтому свобода — в том числе свобода граждан распоряжаться своими деньгами как они хотят, хоть размещать их в банке под проценты, хоть солить в банке с огурцами — это то, что стоит бережно сохранять. Конечно, люди будут злоупотреблять своей свободой, как они всегда это делали. Но злоупотребление тотальным контролем — это нечто намного более опасное.