В начале 2023 года большой резонанс вызвали заявления генерала ВВС США Майка Миннихана. Он спрогнозировал начало крупного конфликта между Китаем и Америкой в 2025 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние США на Тайвань

Генерал полагает, что Китай к тому моменту воспользуется ситуацией политической нестабильности, которая может начаться внутри США. Ведь в ноябре 2024 года США ждут президентские выборы. И они вполне могут повторить ситуацию предыдущего электорального цикла — с нежеланием проигравшей стороны признавать итоги выборов и массовыми протестными выступлениями.

В таком случае Вашингтону будет совсем не до внешней политики. И это может открыть окно возможности для Китая, чтобы силовым путём решить вопрос Тайваня. Но США не смогут остаться в стороне, ведь иначе статусу Америки как глобальной сверхдержавы будет нанесён непоправимый ущерб.

США придётся напрямую вовлечься в противостояние вокруг Тайваня, которое грозит привести к непредсказуемым последствиям для всего мира. И началу реальной третьей мировой войны.

Конечно, далеко не все в США готовы согласиться с таким алармистским прогнозом.

Например, директор ЦРУ Уильям Бёрнс не ожидает активной фазы тайваньского кризиса раньше 2027 года. Многие в Вашингтоне и вовсе надеются избежать прямого столкновения с Китаем — будучи уверенными, что с Поднебесной удастся бороться чужими руками, по примеру Украины.

Моделирование военных сценариев, которое проводится в Вашингтоне, показывает, что в случае открытой войны США и Китая вокруг Тайваня Пентагон может потерять несколько авианосцев, десятки других военных судов, сотни истребителей и тысячи солдат. Это станет непоправимыми потерями для американского флота, который не сможет, как во времена после Пёрл-Харбора, быстро восстановить потерянный потенциал.

К тому же и Америка, нынче расколотая как никогда, может резко охладеть к интервенционизму на фоне таких катастрофических потерь. И просто-напросто отказаться от дальнейшей войны с Китаем, как бы негативно это столкновение вокруг Тайваня не закончилось.

Сам Тайвань, как стало недавно известно из утёкших документов Пентагона, противостоять Китаю в одиночку не способен.

У него острый дефицит систем ПВО и истребителей, противокорабельных ракет и боеприпасов. Тайваньская армия — немногочисленная и довольно плохо обученная, хоть сейчас её и начали тренировать американские инструктора. США также одобрили поставку 400 ракет Harpoon, однако сроки их поставки сдвигаются до 2029 года.

Фото: Global Look Press Keystone Press Agency /Walid Berrazeg Военный, Тайвань.

Тайвань до сих пор не может получить вооружений, которые он заказывал у США ещё три-четыре года назад. Общая стоимость невыполненных контрактов перед Тайванем достигает 19 миллиардов долларов, и она из года в год только растёт.

Усугубляет ситуацию и проявляющийся раскол стран Запада по вопросу дальнейшей политики в отношении Тайваня.

В США очень резко восприняли недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал европейцев сохранять нейтралитет в возможном тайваньском конфликте и сокращать зависимость от США. Представители Еврокомиссии и лидеры стран Восточной Европы поспешили откреститься от слов Макрона. А на прошедшем саммите G-7 в Японии представители западных стран высказали декларативную поддержку в адрес Тайваня.

Однако очевидно, что раскол в Европе по китайскому вопросу имеется — и в дальнейшем он будет только усиливаться.

Общий товарооборот между Евросоюзом и Поднебесной превышает 800 миллиардов долларов. Для США использовать Европу как своеобразный экономический таран против Китая было бы очень выгодно. Однако сами европейцы начинают понимать, что для них сценарий одновременной войны и с Россией, и с Китаем будет означать гарантированный крах экономики и социальный взрыв недовольных масс.

Что касается политики Китая, то для него приоритетом, очевидно, является решение тайваньского вопроса мирным путём.

В Пекине наверняка делают ставку на приход к власти дружественной Китаю партии «Гоминьдан» на следующих парламентских и президентских выборах, который пройдут на острове в начале 2024 года. Представители «Гоминьдана» сейчас активно посещают материковый Китай и называют всех китайцев единым народом, которому не надо друг с другом конфликтовать ради интересов США.

На недавних муниципальных выборах «Гоминьдан» показал сильный результат. И опросы общественного мнения дают понять, что шансы на победу у партии имеются. В случае её триумфа Пекин вполне может начать быструю интеграцию острова в состав большого Китая по гонконгскому сценарию.

(сс) Vincent Yu Митинг национальной партии Тайваня «Гоминьдан».

Однако и США не будут сидеть сложа руки и попытаются всеми путями, включая поддержку сторонников тайваньской независимости, которых можно вывести на протесты с непризнанием итогов выборов, этому помешать.

В идеальном для себя сценарии США стремились бы вовлечь в конфликт с Китаем окружающие его страны, с которыми у Пекина имеются территориальные противоречия.

Это и Япония, которая готовится потратить 250 миллиардов долларов на перевооружение своих «сил самообороны» и закупку дальнобойных ракет. Сюда относятся и Филиппины, где спешно возводятся пять новых военных баз США под американскую авиацию. В антикитайский альянс усиленно затягивают Индию, Южную Корею и Австралию.

Фактически вокруг Китая хотят сформировать новый «бамбуковый занавес» из недружественных стран, как во времена Холодной войны. И заставить Пекин тратить силы и средства на военную конкуренцию со своими соседями, а не напрямую с США.

Но сломать эти планы может и успешная интеграция Тайваня в состав Китая, и усиление военно-технического сотрудничества с Россией, которая не позволяет закрыть вокруг Китая «огненное кольцо» из враждебных государств. В дальнейшем многие из них могут пересмотреть свои планы, если станет ясно, что дружить с усиливающимся Китаем гораздо выгоднее, чем конфликтовать.

В Вашингтоне понимают, что время работает против США.

Уже сейчас китайский флот превосходит американский по количеству военных кораблей. Китай спускает на воду третий авианосец, фактически нейтрализуя монополию США в авианосной сфере. К концу 2020-х годов именно китайский военный флот может стать сильнейшим в акватории Тихого океана.

Остановить это можно, только затянув Китай в большой конфликт в Южно-Китайском море.

В этой связи вопрос Тайваня важен не только в контексте полупроводников, которые там производятся. Через тайваньский пролив проходят торговые потоки на триллионы долларов ежегодно. И страна, которая их контролирует, получает перевес над своими оппонентами в мировой торговле.

Поэтому противостояние в Южно-Китайском море в любом случае будет в дальнейшем только усиливаться.

Но вопрос о том, дойдёт ли дело до открытой войны, пока остаётся открытым.

Для США эта игра с огнём грозит катастрофой и в военной сфере, и в экономике. Но на другой чаше весов — риск проиграть в противостоянии с Китаем.

Поднебесная же будет до последнего придерживаться стратегии мирной конкуренции, ведь она играет ей на руку. Удастся ли обеим сторонам сохранить ситуацию в управляемом режиме — покажет только время.