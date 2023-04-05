В суде Нью-Йорка по 34 пунктам предъявлены обвинения экс-президенту США Дональду Трампу. Это беспрецедентный момент для Америки — ведь впервые в истории страны под уголовным преследованием оказался отставной лидер государства. И к тому же одновременно один из главных кандидатов в президенты на следующих выборах в 2024 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Неписаное правило американской политики — не использовать судебно-прокурорское давление на оппонентов ради борьбы за власть — теперь нарушено. И для политической системы США это может грозить большими потрясениями.

Нынешний прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, который и завел дело против Трампа, в 2021 году избирался на эту должность, обещая засудить отставного президента. Он запустил сразу несколько расследований в отношении организаций, связанных с отставным президентом. Но по тем делам им удалось отделаться небольшими штрафами. В итоге прокурор взялся и за самого Трампа, хотя предъявленные в его адрес обвинения вызывают очень много вопросов.

Главным пунктом обвинения является попытка уличить Трампа в выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Шторми Дэниелс. Юристы экс-президента в 2016 году договорились с ней о том, что в обмен на эти деньги она будет хранить молчание об их отношениях.

Прокуратура Манхэттена хочет уличить Трампа в том, что он неправильно задокументировал эту выплату в своей налоговой отчетности, назвав её тратами на юридические процедуры.

Это, как и многие другие пункты обвинений против Трампа, по законам Нью-Йорка является не уголовным преступлением, а обычным проступком, за который полагается штраф. Однако расследовать это как проступок прокурор не хотел — ведь срок давности по делу, составляющий два года, уже давно истек.

Поэтому прокуратура решила переквалифицировать их в уголовное преступление. Основанием сделали то, что эта ошибка в оформлении финансовых документов якобы привела к совершению ещё одного преступления — на этот раз нарушению избирательного права. В суде прокуроры будут пытаться доказать, что выплата была незаконным пожертвованием кампании Трампа и помогла ему избраться президентом в 2016 году.

Доказательная база по этому делу смотрится откровенно слабой.

В 2018 году федеральные прокуроры отказались выдвигать против Трампа обвинения, не увидев здесь состава преступления. Предшественник Элвина Брэгга на посту прокурора Манхэттена также не стал выдвигать против Трампа обвинений.

Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Элвин Брэгг

Любого другого на месте бывшего президента США, скорее всего, за это судить бы не стали. На это и будут упирать юристы Трампа, обвиняя прокуратуру Манхэттена в избирательном правосудии. С ними согласятся и многие американцы — по опросам три четверти населения США считают этот процесс политическим преследованием.

Не добавляет доверия к процессу и тот факт, что нынешний прокурор Манхэттена имеет очень тесные связи с Джорджем Соросом.

Последний дал полмиллиона долларов на избрание этого прокурора, как и многих других либеральных прокуроров в крупных мегаполисах США, на волне БЛМ-протестов.

Эти прокуроры зарекомендовали себя нежеланием бороться с реальными преступниками, которых после ареста зачастую отпускали на волю. Американские мегаполисы испытали настоящую лавину роста преступности за последние годы — например, число одних только убийств подскочило на 40%. То есть с настоящими преступлениями они бороться отказываются — зато занимаются «юридическим активизмом», пытаясь засудить своих политических оппонентов.

Пока же Дональд Трамп и его команда всячески стараются обратить ситуацию с прокурорским давлением в свою пользу. Поддержка Трампа в опросах за последние недели существенно выросла. Он уже начал на 30% обходить своего основного оппонента на праймериз — губернатора Флориды Рона Десантиса.

Все возможные конкуренты в стане республиканцев были вынуждены высказаться в поддержку Трампа. И республиканский электорат тоже начал сплачиваться вокруг него. Штаб Трампа за последние дни собрал рекордное число пожертвований — больше 8 миллионов долларов.

Дональд Трамп становится очевидным фаворитом на республиканских праймериз. Некоторые демократы в этой связи радостно потирают руки.

Michael Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press Сторонники Трампа, держат карикатуру на прокурора Элвина Брэгга

Например, политтехнологи президента США Джо Байдена уверены, что Трамп — уязвимый кандидат, которого будет проще победить, чем, скажем, молодого и не обременённого скандалами Десантиса.

Однако недооценивать Трампа тоже не стоит.

Достаточно только вспомнить выборы 2016 года, когда весь политический класс в Вашингтоне был уверен, что Трамп проиграет. Но он в итоге победил.

Однако стоит иметь в виду, что расследование в Нью-Йорке — лишь одно из многих судебных дел, которые нынче грозят Трампу.

В отношении него заведены ещё два федеральных расследования. Одно касается обнаруженных в его резиденции секретных документов, а второе — его возможного участия в организации протестов у Капитолия 6 января 2021 года.

Оба дела ведет спецпрокурор Джек Смит — юрист из Гааги, который занимался в Международном уголовном суде военными преступлениями в Югославии.

Так что уровень этих расследований существенно выше, чем в случае судебных споров о порноактрисе. И очевидно, что давление на Трампа в этой связи будет только усиливаться.

Первые судебные слушания с его участием начнутся в январе 2024 года — аккурат перед началом голосования на праймериз в первых штатах: Айове, Нью-Гэмпшире и Южной Каролине.

Максимальный срок, который грозит Трампу, превышает 130 лет.

Впрочем, даже если его признают виновным, итоговое наказание будет гораздо мягче. Приговор же могут вынести и до, и сразу после выборов — это будет решать суд примерно через год.

Timothy A. Clary — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп на заседании в суде

Трамп в случае победы на выборах может теоретически сам себя помиловать. Правда, таким правом в американской истории ещё не пользовался ни один президент.

Но ни одному президенту и не грозили подобным беспрецедентным судебным давлением. Для Трампа теперь задача победы на выборах — это вопрос уже не только амбиций, но ещё и своей свободы и безопасности. Поэтому ставки для него на выборах 2024 года существенно выросли.

Необходимо отметить, что доверие американцев к своей правоохранительной системе за последние годы существенно сократилось. По данным Gallup, меньше 20% американцев ещё продолжают доверять судам и прокурорам.

Нынешние баталии вокруг Трампа рискуют и дальше усугублять кризис доверия ко всей государственной системе США, которую отставной президент и уличает в том, что она пытается его засудить, лишь бы сорвать участие в предвыборной гонке.

На этом фоне раскол между республиканцами и демократами будет только усиливаться. Не зря во Флориде, где теперь проживает Трамп, попросту отказались помогать в его экстрадиции в Нью-Йорк.

Местные власти не хотят признавать решения либеральных штатов, особенно настолько политизированные.

Демократы решают свои сиюминутные задачи, пытаясь засудить Трампа. Однако в долгосрочной перспективе это будет грозить очень серьезными последствиями для будущего всей Америки.

Конечно, США — далеко не единственная страна на планете, где судебные институции натравливают на влиятельных политиков.

То же самое происходит во многих странах Латинской Америки. Взять к примеру Бразилию, где и новоиспеченный президент Лула да Силва отсидел срок, и проигравший ему Жаир Болсонару вскоре предстанет перед судом.

В Израиле уже давно идут судебные баталии вокруг премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Все эти страны объединяет общий вектор политический нестабильности, с которым в дальнейшем придётся столкнуться и США.