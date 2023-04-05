Дело Трампа. «Соросовский» прокурор нарушил правило американской политики
В суде Нью-Йорка по 34 пунктам предъявлены обвинения экс-президенту США Дональду Трампу. Это беспрецедентный момент для Америки — ведь впервые в истории страны под уголовным преследованием оказался отставной лидер государства. И к тому же одновременно один из главных кандидатов в президенты на следующих выборах в 2024 году.
Неписаное правило американской политики — не использовать судебно-прокурорское давление на оппонентов ради борьбы за власть — теперь нарушено. И для политической системы США это может грозить большими потрясениями.
Нынешний прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, который и завел дело против Трампа, в 2021 году избирался на эту должность, обещая засудить отставного президента. Он запустил сразу несколько расследований в отношении организаций, связанных с отставным президентом. Но по тем делам им удалось отделаться небольшими штрафами. В итоге прокурор взялся и за самого Трампа, хотя предъявленные в его адрес обвинения вызывают очень много вопросов.
Главным пунктом обвинения является попытка уличить Трампа в выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Шторми Дэниелс. Юристы экс-президента в 2016 году договорились с ней о том, что в обмен на эти деньги она будет хранить молчание об их отношениях.
Прокуратура Манхэттена хочет уличить Трампа в том, что он неправильно задокументировал эту выплату в своей налоговой отчетности, назвав её тратами на юридические процедуры.
Это, как и многие другие пункты обвинений против Трампа, по законам Нью-Йорка является не уголовным преступлением, а обычным проступком, за который полагается штраф. Однако расследовать это как проступок прокурор не хотел — ведь срок давности по делу, составляющий два года, уже давно истек.
Поэтому прокуратура решила переквалифицировать их в уголовное преступление. Основанием сделали то, что эта ошибка в оформлении финансовых документов якобы привела к совершению ещё одного преступления — на этот раз нарушению избирательного права. В суде прокуроры будут пытаться доказать, что выплата была незаконным пожертвованием кампании Трампа и помогла ему избраться президентом в 2016 году.
Доказательная база по этому делу смотрится откровенно слабой.
В 2018 году федеральные прокуроры отказались выдвигать против Трампа обвинения, не увидев здесь состава преступления. Предшественник Элвина Брэгга на посту прокурора Манхэттена также не стал выдвигать против Трампа обвинений.
Любого другого на месте бывшего президента США, скорее всего, за это судить бы не стали. На это и будут упирать юристы Трампа, обвиняя прокуратуру Манхэттена в избирательном правосудии. С ними согласятся и многие американцы — по опросам три четверти населения США считают этот процесс политическим преследованием.
Не добавляет доверия к процессу и тот факт, что нынешний прокурор Манхэттена имеет очень тесные связи с Джорджем Соросом.
Последний дал полмиллиона долларов на избрание этого прокурора, как и многих других либеральных прокуроров в крупных мегаполисах США, на волне БЛМ-протестов.
Эти прокуроры зарекомендовали себя нежеланием бороться с реальными преступниками, которых после ареста зачастую отпускали на волю. Американские мегаполисы испытали настоящую лавину роста преступности за последние годы — например, число одних только убийств подскочило на 40%. То есть с настоящими преступлениями они бороться отказываются — зато занимаются «юридическим активизмом», пытаясь засудить своих политических оппонентов.
Пока же Дональд Трамп и его команда всячески стараются обратить ситуацию с прокурорским давлением в свою пользу. Поддержка Трампа в опросах за последние недели существенно выросла. Он уже начал на 30% обходить своего основного оппонента на праймериз — губернатора Флориды Рона Десантиса.
Все возможные конкуренты в стане республиканцев были вынуждены высказаться в поддержку Трампа. И республиканский электорат тоже начал сплачиваться вокруг него. Штаб Трампа за последние дни собрал рекордное число пожертвований — больше 8 миллионов долларов.
Дональд Трамп становится очевидным фаворитом на республиканских праймериз. Некоторые демократы в этой связи радостно потирают руки.
Например, политтехнологи президента США Джо Байдена уверены, что Трамп — уязвимый кандидат, которого будет проще победить, чем, скажем, молодого и не обременённого скандалами Десантиса.
Однако недооценивать Трампа тоже не стоит.
Достаточно только вспомнить выборы 2016 года, когда весь политический класс в Вашингтоне был уверен, что Трамп проиграет. Но он в итоге победил.
Однако стоит иметь в виду, что расследование в Нью-Йорке — лишь одно из многих судебных дел, которые нынче грозят Трампу.
В отношении него заведены ещё два федеральных расследования. Одно касается обнаруженных в его резиденции секретных документов, а второе — его возможного участия в организации протестов у Капитолия 6 января 2021 года.
Оба дела ведет спецпрокурор Джек Смит — юрист из Гааги, который занимался в Международном уголовном суде военными преступлениями в Югославии.
Так что уровень этих расследований существенно выше, чем в случае судебных споров о порноактрисе. И очевидно, что давление на Трампа в этой связи будет только усиливаться.
Первые судебные слушания с его участием начнутся в январе 2024 года — аккурат перед началом голосования на праймериз в первых штатах: Айове, Нью-Гэмпшире и Южной Каролине.
Максимальный срок, который грозит Трампу, превышает 130 лет.
Впрочем, даже если его признают виновным, итоговое наказание будет гораздо мягче. Приговор же могут вынести и до, и сразу после выборов — это будет решать суд примерно через год.
Трамп в случае победы на выборах может теоретически сам себя помиловать. Правда, таким правом в американской истории ещё не пользовался ни один президент.
Но ни одному президенту и не грозили подобным беспрецедентным судебным давлением. Для Трампа теперь задача победы на выборах — это вопрос уже не только амбиций, но ещё и своей свободы и безопасности. Поэтому ставки для него на выборах 2024 года существенно выросли.
Необходимо отметить, что доверие американцев к своей правоохранительной системе за последние годы существенно сократилось. По данным Gallup, меньше 20% американцев ещё продолжают доверять судам и прокурорам.
Нынешние баталии вокруг Трампа рискуют и дальше усугублять кризис доверия ко всей государственной системе США, которую отставной президент и уличает в том, что она пытается его засудить, лишь бы сорвать участие в предвыборной гонке.
На этом фоне раскол между республиканцами и демократами будет только усиливаться. Не зря во Флориде, где теперь проживает Трамп, попросту отказались помогать в его экстрадиции в Нью-Йорк.
Местные власти не хотят признавать решения либеральных штатов, особенно настолько политизированные.
Демократы решают свои сиюминутные задачи, пытаясь засудить Трампа. Однако в долгосрочной перспективе это будет грозить очень серьезными последствиями для будущего всей Америки.
Конечно, США — далеко не единственная страна на планете, где судебные институции натравливают на влиятельных политиков.
То же самое происходит во многих странах Латинской Америки. Взять к примеру Бразилию, где и новоиспеченный президент Лула да Силва отсидел срок, и проигравший ему Жаир Болсонару вскоре предстанет перед судом.
В Израиле уже давно идут судебные баталии вокруг премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Все эти страны объединяет общий вектор политический нестабильности, с которым в дальнейшем придётся столкнуться и США.