Дарья Трепова, которая при помощи начиненной взрывчаткой статуэтки убила военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) и ранила около сорока человек (многих из них серьезно), сейчас говорит о том, что о взрывчатке не знала. Со стороны трудно понять, правда ли это.

Иван Шилов ИА REGNUM Дарья Трепова

Мы не знаем, держали ли наниматели Трепову в неведении относительно ее роли в теракте. Выяснять подробности есть дело следствия и суда.

Но едва ли кто сомневается, что использование втемную — вещь не только возможная, но и совершенно обычная.

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Есть грубоватая шутка про кроликов, которые думали, что это любовь, а их просто разводили. Есть еще более грубая реальность. Люди думают, что они борцы за идею, а их просто используют.

Они видят происходящее через яркий эмоциональный светофильтр, воспринимают себя в качестве героев-подпольщиков, которых любят, уважают и горячо поддерживают «все честные люди планеты».

Но сотрудники иностранных спецслужб видят их совершенно по-другому.

Одним из классиков военной науки является древнекитайский теоретик Сунь-цзы, с его известным трудом «Искусство войны». Чаще всего цитируют его максиму «война — это путь обмана».

Сунь-цзы выступал против героической культуры его эпохи с позиций рациональности и прагматизма, например, он не советует начинать войну во гневе. Гневаемся мы на время, а умираем навсегда.

Некоторые приемы, которые он описывает, выглядят отталкивающе аморальными и бесчестными.

Полководец в древних трактатах обманывает не только неприятеля, но и своих собственных подчиненных и союзников. Он лжет своим офицерам, чтобы избежать утечки.

Он вверяет страшные тайны своему агенту в расчете на то, что тот будет схвачен врагами и под пытками выдаст тайны, которые на самом деле являются искусно составленной дезинформацией. Это так называемый «мертвый агент» (или «обреченный шпион»), потому что неприятели наверняка убьют его, убедившись в ложности его информации.

Если бы мы стали упрекать этих людей в крайней подлости их приемов, они бы объяснили, что в ситуации вооруженного конфликта между государствами, когда полководец отвечает за жизни множества своих подчиненных и за исход войны, он может и должен делать вещи, в другом контексте вопиюще аморальные.

Если вы предали доверившихся в своих личных интересах — вы подлец и иуда, а если в интересах государства — вы провернули успешную операцию.

То же самое говорит знаменитый итальянский политолог эпохи Возрождения Никколо Макиавелли. «Следует понимать, что государь, особенно новый, не может исполнять все то, за что людей почитают хорошими, так как ради сохранения государства он часто бывает вынужден идти против своего слова, против милосердия, доброты и благочестия».

President.gov.ua Кирилл Алексеевич Буда́нов. Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины

Конечно, люди уже в его время возмущались таким аморализмом, а в наши дни слово «макиавеллизм» используется в значении крайнего коварства и бессовестности.

Но Макиавелли объяснял, что он пишет не о том, как люди должны себя вести, а о том, как они ведут себя на самом деле.

Нравится ли нам это или нет, деятельность государств и особенно их спецслужб ничуть не похожа на героическое фэнтези.

Для офицера иностранной спецслужбы вы не друг, не родственник и не соратник.

Даже если он грамотно создает у вас такое впечатление, хлопает по плечу и выражает восхищение вашим мужественным выбором. Люди нуждаются в ободрении, в признании, в чувстве боевого братства, особенно если они делают что-то опасное и нравственно сомнительное. Они охотно принимают похлопывание по плечу за проявление самого сердечного товарищества.

Для офицера чужого государства вы ресурс. Пешка на доске. Он решает стоящие перед ним задачи, и ваша жизнь и благополучие в эти задачи совершенно не входят. Это не имеет отношения к чьим бы то ни было личным моральным качествам, симпатиям или антипатиям. Он просто делает свою работу.

Тут даже нельзя сказать, что он вас предает — человек может предать кого-то, с кем его связывали отношения и обязательства. По отношению к вам у него никогда не было никаких обязательств. Вы даже не гражданин его страны.

Можно потом жаловаться на то, что вас бессовестно обманули и использовали, но гораздо лучше с самого начала понимать, с кем не стоит иметь дела.