«В Москве женщина уволилась, взяла кредиты и продала квартиру, чтобы оплачивать курсы личностного роста». Такого рода сообщения не новы, но, похоже, в наше время их становится больше.

Иван Шилов ИА REGNUM Тренинг личностного роста

Ситуация вокруг тренингов очень плохо отрегулирована юридически. И это приводит к проблемам (или даже трагедиям), которых можно было бы избежать.

Однако, пока суд да дело, нам стоит самим проявлять осторожность. Когда наш друг, родственник или коллега с горящими глазами зовет нас на курсы, которые чудесным образом переменили его жизнь, нам стоит самим задуматься — о чем идет речь и стоит ли в это ввязываться.

Тренинги личностного роста могут носить разные названия, но все они восходят к возникшему в США в 1974 году тренингу, или, как его называют критики, психокульту, «Лайфспринг», который обещал своим адептам саморазвитие, чудесное преображение характера и достижение удивительных результатов во всех сферах жизни. «Лайфспринг» был основан на идее раскрытия внутреннего потенциала человека путем жесткого давления на его психику.

Людей подвергают эмоциональной раскачке — например, заставляют публично рассказывать о самых тяжелых, болезненных или позорных эпизодах их жизни, оскорбляют и унижают, доводят до слез, а потом, напротив, переходят к лести и комплиментам.

Чтобы преодолеть страх, который, как считается, является главным препятствием к достижению успеха, людей отправляют делать что-то унизительное, опасное или непристойное, что ломает их внутренние барьеры. Например, просить милостыню, отправляться в людное место в наряде проститутки или демонстративного гомосексуалиста, совершать еще что-то, что должно причинить тяжелый дискомфорт.

Выполняя эти задания и убедившись, что ничего не случилось, он жив и здоров, человек испытывает необычайную эйфорию, чувство единства и благодарности по отношению к тренерам и соратникам по группе, и безудержный энтузиазм в отношении своих будущих достижений.

Со стороны все это может выглядеть чем-то хотя и дурацким, но безобидным — ну, чем бы дитя не тешилось. Однако тренинги могут приводить к тяжелым психологическим срывам и даже самоубийствам. Так, например, чуть больше десяти лет назад две фотомодели, Руслана Коршунова и Анастасия Дроздова, покончили с собой после занятий в московском центре «Роза Мира».

Цитата из видео: «Ruslana Korshunova» Руслана Коршунова

Цитата из видео: «Фотомодель Дроздова» Анастасия Дроздова

Было проведено расследование, но формально привлечь центр было невозможно, хотя он в итоге и разорился. Руководитель «Розы Мира» Владислав Новгородцев сказал тогда в интервью «Известиям»: «Мне пришлось закрыть бизнес, поскольку вся клиентура разбежалась. И спрашивается, из-за чего? Из-за того, что мы делали доброе дело, а какие-то супермодели, ведущие болезненный образ жизни, покончили с собой!»

Холодный, отстраненный тон тут не случаен — тренинги носят весьма жесткий характер.

Но даже если человек покидает тренинг в состоянии взвинченной эйфории и уж точно далек от самоубийства — это оборачивается не очень хорошо.

Уверовав в свои новые возможности, люди залезают в кредиты, открывают бизнес — вести который у них не хватает квалификации и опыта — и прогорают, оказавшись на дне финансовой ямы.

Эйфория неизбежно остывает, и человек, как наркоман, возвращается в тренинг, чтобы вернуть пережитое счастье, за которое выкладывает все возрастающие суммы денег.

Термин «психологический культ», или «психокульт», тут является не хлестким ругательством, а описанием явления, которое предлагает, как и религиозное обращение, новую жизнь и преображение, но без тех моральных ограничений, которые связаны с религией.

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Почему люди на это ведутся? Потому что они страдают какими-то особыми уязвимостями, болезнями или дефектами характера? Этот ответ соблазнителен, но неверен.

Это совершенно обычные люди, вроде нас с вами, вполне устроенные в жизни. Тренинги стоят десятки тысяч, и, чтобы выкладывать их, человек должен, во-первых, иметь такую возможность, во-вторых, искренне стремиться к личному совершенствованию.

На тренеров личностного роста работают не дефекты психики, а совершенно обычные ее качества.

Например, мы все склонны спасать вложения. Если вы уже выложили кругленькую сумму за тренинг и знаете, что ее никто вам не вернет, вам будет очень трудно все бросить и уйти.

Но бывают и более ценные вложения, например эмоциональные. Никто не хочет чувствовать себя обманутым лохом. Легче страдать дальше, чем признать, что ты ошибся. Как говорит старый анекдот, мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус.

Здесь в психокультах работает тот же механизм, что в культах религиозных: чем больше человек вложился и пострадал, тем невыносимее мысль, что так очаровавший его «просветленный гуру» или «старец» просто жулик и психопат.

Если вы делали что-то глупое и унизительное: впустую выкинули много денег, выложили свои личные тайны людям, которым не можете доверять, наряжались по заданию тренера проституткой и т.д., — вам будет совершенно нестерпимо признать, что все это было зря.

И тут очень важен навык, которому вряд ли научат на тренинге. Навык минимизации ущерба.

Этот навык исходит из той добродетели, которая в религиозной среде называется смирением, а в мирской, скорее, здравым смыслом.

Мы все делаем ошибки. Доверяем не тем людям. Вкладываемся не в те предприятия. Впустую тратим время и деньги. Влезаем туда, куда не надо было влезать.

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Ошибки, просчеты и неудачи — неизбежная часть жизни. Если вы ошиблись — это не значит, что вы плохой, глупый или некомпетентный человек. Ошибаются все.

Правильная реакция на ошибку — это ее осознание и размышление о том, как минимизировать последствия. Потеряв сбережения, можно по крайней мере не залезать в долги. Потеряв время и силы — признать это и перестать тратить их дальше. Сделав какие-то унизительные глупости — перестать их делать.

Есть огромная освобождающая сила в осознании того, что, допустив ошибки, не обязательно стоять за них насмерть.

Если вы не обладаете всеведением и безошибочностью, это не говорит о вас плохо. Это говорит только то, что вы человек, подобный другим людям.

Бессмысленно говорить: «Я не такой! Меня на мякине не проведешь!» Все мы люди, и более всего мы уязвимы именно тогда, когда полагаем, что уж мы-то, с нашим умом и опытом, не станем жертвами разводки.

Невозможно вообще не делать ошибок. Можно лишь научиться правильно на них реагировать.

Но некоторых, особенно тяжёлых ошибок, лучше всего избежать сразу. И выкладывать десятки тысяч, чтобы на вас орали и давали вам глупые и унизительные задания, — одна из таких ошибок.