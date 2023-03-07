Рабочая группа по подготовке предложений о том, как и за что платить компенсации-репарации, была создана губернатором Гэвином Ньюсомом еще в 2020 году, после нашумевшего убийства белыми полицейскими Джорджа Флойда, что привело тогда к массовым протестам по всей стране и подъему движения Black Lives Matter.

Сергей Корсун ИА REGNUM Плата за страдания

Прошли кампании сноса памятников героям американской истории на том основании, что они были «рабовладельцами», пересматривались курсы в университетах и школах — чтобы подчеркнуть «значение вклада чернокожих». Вклад надо было непременно найти даже там, где он был совсем незначительным или его не было вовсе. На стадионах игроки в американский футбол вставали на колено перед матчами, чтобы выразить уважение к страданиям афроамериканцев и признать вину белых перед ними.

Рано или поздно вся эта казавшаяся со стороны явным перегибом кампанейщина должна была встать перед проблемой монетизации. Без которой Америка — не Америка.

Калифорнийская рабочая группа была создана из представителей движений за гражданские права (нацменьшинств), левых политиков, таких же левых по убеждениям экономистов и ученых. Предварительно она пришла к выводу о том, что штат должен будет выплатить в общей сложности почти 640 млрд долларов 1,8 млн чернокожих калифорнийцев, чьи предки были порабощены. Это составит примерно 360 тыс. долларов на человека. Плюс еще по 250 тыс. долларов будет причитаться «чернокожему бизнесу».

Вполне приличная сумма. Учитывая, что медианная цена за дом в США в текущем году прогнозируется на уровне 380 тыс. долларов. Но Калифорния очень дорогой штат, не зря он называется Золотым (у каждого штата есть неформальное название), тут медианная цена за дом в этом году составит чуть меньше 760 тыс. долларов.

John Tipton/Global Look Press Митинг в память доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. Фресно. Калифорния

Притом что это еще урезали число претендентов (примерно на 1 млн), ограничив их только теми, кто является прямыми потомками рабов, а также свободных афроамериканцев — но лишь тех, кто проживал в США по состоянию до конца ХIХ века.

На простой вопрос — а что собственно возмещать? — группа отвечает примерно так: совокупный вред, нанесенный чернокожим в результате всевозможных дискриминационных практик, чтобы тем самым хотя бы отчасти компенсировать тот устойчивый разрыв в благосостоянии между чернокожими и белыми, согласно которому белые семьи в США примерно в шесть раз богаче, чем семьи чернокожих.

Предлагается учитывать в том числе ущерб, связанный с различными проявлениями несправедливости, включая дискриминацию в отношении жилья, повышенный уровень наказаний, связанных с лишениями свободы, «предвзятость» полиции по отношению к афроамериканцам, ущерб здоровью, «уценку» бизнеса в результате дискриминации и так далее.

Или, например, чернокожие были фактически отрезаны от главной программы социальной помощи в США (Social Security, создана во времена «Нового курса» Рузвельта в 1935 году) на протяжении первых примерно 30 лет ее существования. Опять ущерб.

Калифорнийской рабочей группой уже составлен предварительный доклад на 500 страниц, где каталогизированы все притеснения против афроамериканцев в штате.

При этом стоит заметить, что Калифорния, учрежденная как отдельный штат в 1850 году, никогда не была рабовладельческим штатом. Хотя до момента отмены рабства во время Гражданской войны в США в ней действовал закон, согласно которому беглые рабы, попавшие в Калифорнию, не получали свободу, а продолжали считаться рабами и могли быть депортированы обратно на рабовладельческий Юг.

Рабочей группе также еще предстоит определить, в какой форме платить компенсации — прямыми денежными выплатами либо инвестициями в образование, медобслуживание и недвижимость. Окончательные рекомендации группа должна представить законодательному собранию штата к 1 июля текущего года, после чего там уже будут решать, принимать ли их в виде закона.

Debbie Noda/Global Look Press Студенты. Одесто, Калифорния, США

На то, какое решение примет Калифорния, смотрит вся Америка.

Аналогичный законопроект о федеральных репарациях уже давно лежит в Конгрессе. Пока прецеденты таких решений были на местном уровне: еще в 2021 году небольшой город Эванстон, штат Иллинойс, стал первым городом США, который присудил компенсацию своим чернокожим жителям, в том числе в виде субсидий на жилье.

В той же Калифорнии — тоже на местном уровне — ранее уже принимались решения о компенсации за «несправедливости» в далеком прошлом или же активисты работают над этими вопросами.

Например, в Лос-Анджелесе создали собственные рабочие группы по возмещению ущерба, вне зависимости от действий штата. В Сан-Франциско одно из рабочих предложений предусматривает единовременную выплату в размере 5 млн долларов каждому чернокожему жителю, имеющему право (например, потомку рабов).

Или недавно — уже в результате судебного решения — округ Лос-Анджелеса вернул наследникам право собственности на элитную (теперь) прибрежную собственность в Южной Калифорнии, которая была насильственно отобрана у одной чернокожей пары столетие назад. Была такая практика принудительного переселения чернокожих и других «цветных» из престижных районов в целях добиться их «имущественного однообразия». Счастливые наследники тут же реализовали свалившуюся на них недвижимость за 20 млн долларов.

Пожалуй, впервые в истории ставится вопрос о компенсации не только по сугубо этническому признаку (тут как раз прецеденты есть — после Второй мировой войны такие компенсации получали евреи — потомки жертв холокоста, а также другие жертвы нацизма), но еще и за притеснения и несправедливость, случившиеся как минимум более 100–150 лет назад.

«Чувство вины», к которому апеллируют сторонники такой политики, безусловно, тут доминирует. Но при этом, видимо, нельзя абстрагироваться всё же и от некоторых спекуляций на этом, в чем преуспели движения в защиту прав чернокожих.

Бесспорно, проявлений неравноправия между афроамериканцами и белыми и сейчас в Америке полно. Сказываются в том числе разные стартовые возможности в жизни. Чернокожие, чья доля в населении США не превышает 12%, составляют непропорционально большую долю обитателей тюрем, у них в среднем намного ниже уровень образования, хуже обеспеченность жильем.

К примеру, в той же Калифорнии 2,6 млн чернокожих жителей составляют лишь 6,5% от всего населения. Однако при этом чернокожие мужчины составляют 28,5% от «тюремного населения» штата и почти 40% от числа бездомных.

Pax Ahimsa Gethen Акция протеста в связи со стрельбой в Альтоне Стерлинге, Сан-Франциско, Калифорния. 2016

Но вот как в данном случае отделить тяжелые последствия рабовладения и расовой сегрегации, существовавшей до 1960-х годов, от неспособности или даже просто нежелания (потому как чем плоха вечная жизнь на пособие?) некоторых представителей афроамериканцев воспользоваться теми возможностями и правами (в том числе щедрыми пособиями), которые появились уже тогда, когда с расовой сегрегацией было покончено?

В конце концов чернокожие далеко не единственные, кого притесняли в Америке по расовым и религиозным признакам.

Есть на что пожаловаться потомкам ирландцев и вообще католиков. Ведь первым президентом-католиком стал лишь Джон Кеннеди, да и того убили. Китайцев в начале ХХ века вообще за людей не считали, были приняты иммиграционные законы, направленные специально против них. Японцев с американским паспортом в годы Второй мировой вообще всех интернировали по национальному признаку. Евреев тоже долго в Америке особо не жаловали.

До определенного момента (до Второй мировой войны) по факту допуск к элитному высшему образованию, да и вообще в высшее общество был открыт лишь представителям состоятельных семей англосаксов. Тех самых WASP — White Anglo-Saxon Protestants.

St. Mary’s Today Семья Бушей, одна из самых влиятельных англо-саксонских протестантских семей в политическом, экономическом и социальном плане

Самое забавное в этой истории, пожалуй, то, что рабочая группа еще не задавалась вопросом о том, а кто, собственно, будет за всё это платить? Откуда возьмутся 640 млрд долларов?

Калифорния, конечно, богатый штат, но и ее бюджет не резиновый — чуть более 300 млрд долларов. Притом что в последние годы трудности нарастают. IT-отрасль, одна из главных в штате, переживает не лучшие времена. Многие сейчас уезжают из штата, в основном на Юг США. Причин основных две: дороговизна, в том числе недвижимости, и разгул левого популизма, поскольку штат давно является прочной электоральной опорой Демократической партии.

Но даже и в «левацки» настроенной Калифорнии, где обычно подобные инициативы принято выносить на референдум, в случае всеобщего голосования инициатива о «большой халяве» для чернокожих вряд ли пройдет. Согласно опросам, если около трех четвертей чернокожих американцев поддерживают саму идею компенсации потомкам рабов, то среди белых таких лишь 18%.

Так что законопроект может быть теоретически принят лишь на уровне заксобрания штата. А сами выплаты придется сильно растянуть во времени или придать им какой-то «немонетарный характер» — в виде неденежных льгот и пр.

Как теперь загнать обратно в бутылку джинна по имени Black Lives Matter, похоже, калифорнийские политики не знают.

Специфика американского политического дискурса на столь деликатную тему нынче такова, что при всей свободе слова никто не посмеет вслух что-либо возразить подобной благодушной инициативе, не рискуя быть обвиненным в «расизме». Тогда как разговоры о «черном расизме», построенном на спекуляциях на расовой проблематике, вообще являются, по сути, табуированными.