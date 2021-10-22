Заболеваемость COVID-19 в России набирает обороты, а вместе с ней растёт смертность. Накануне, 16 октября, в стране преодолён психологический рубеж: за сутки жертвами коронавируса стали 1002 человека. Это — печальный рекорд, которого не было в стране с начала пандемии. Ситуация усугубилась ещё и потому, что ни один регион не смог обеспечить должных темпов вакцинации и не достиг коллективного иммунитета. Отслеживать ход массовой прививочной кампании призваны счетчик вакцинации от COVID-19 и тепловая карта по эпидемиологической ситуации в стране. Ресурс запущен и будет обновляться еженедельно на сайте стопкоронавирус.рф. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: За сутки от COVID-19 в России скончались более тысячи человек Читайте также: Голикова объявила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 в России

vperemen.com Коронавирус

07:57 17.10.2021 По данным оперативного штаба на 17 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5152 человек, причём рекордные 19 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Об этом: Иркутская область поставила новый рекорд по смертности от COVID-19

08:14 17.10.2021 Дед Мороз в Великом Устюге привился от коронавируса, сообщает ТАСС. По словам губернатора Вологодской области, волшебник регулярно сдает тесты на COVID-19.

08:19 17.10.2021 В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 12 892. За минувшие сутки выявили 64 новых носителя. «Из 64 заболевших мужчин — 27, женщин — 37. По возрасту: детей до 17 лет — 31, от 18 до 49 лет — 16, от 50 до 64 лет — 14, старше 65 лет — 3», — отметили в ведомстве. Об этом: В Туве за сутки COVID-19 диагностировали у 31 ребёнка

08:39 17.10.2021 В Красноярском крае по состоянию на 17 октября число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 123 030. За прошедшие сутки зарегистрировано 478 новых случаев инфицирования. Подробности в материале: В Красноярском крае число случаев COVID-19 превысило 123 тысячи

08:57 17.10.2021 В Республике Алтай зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Скончались двое жителей Горно-Алтайска 90 и 96 лет, а также 68-летняя жительница Усть-Канского района. Подробности в материале: На Алтае скончались ещё три ковид-пациента

09:14 17.10.2021 В Бурятии за минувшие сутки подтверждено 147 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 60 918. Об этом: В Бурятии выявили 147 новых носителей коронавируса

09:22 17.10.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 17 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 5896 человек, причём 30 из них добавили в сводку только за последние сутки. Это рекорд за все время пандемии SARS-CoV-2. Тяжелобольных насчитывается 784 (+2 за сутки), из них 282 подключены к аппаратам ИВЛ (+7 за сутки). Подробности в материале: В Алтайском крае отмечена рекордная смертность от COVID-19

09:26 17.10.2021 В Алтайском крае по состоянию на 17 октября прививки получили 726 400 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 3640 человек. Читайте также: На Алтае за сутки первую прививку от COVID-19 получил всего 561 человек

09:30 17.10.2021 Россия с начала года экспортировала вакцин более чем на $700 млн — РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

09:44 17.10.2021 В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Трое из скончавшихся были в возрасте старше 65 лет. Подробности в материале: В Бурятии выросло число жертв COVID-19

09:46 17.10.2021 Президент нацпроекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук Дмитрий Еделев заявил, что вакцинация от коронавируса позволит полностью разгрузить больницы. По его словам, сейчас в России дефицит медицинских работников составляет 40−60%. Прививка уменьшит нагрузку на систему здравоохранения и спасёт жизни многих людей, сообщил доктор в эфире программы «Своя правда» с Романом Бабаяном на НТВ. «У нас огромное количество коек, мало врачей и мало медсестёр. Если вакцинация нам уберёт хотя бы половину из тех, кто сегодня лежит в больнице… А вакцинация теоретически должна убрать из тех, кто попал в больницу, примерно 93%. Если у нас снизится количество больных на 93%, то я гарантирую, мы почти всех спасём», — сказал Еделев. Цитата канала «Говорит Москва».

09:46 17.10.2021 В Челябинской области зафиксировали ещё 417 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Челябинской области выявили уже более 104 тыс. носителей коронавируса

10:01 17.10.2021 Вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой («Единая Россия») считает, что государство не смогло объяснить гражданам, что необходимо прививаться от COVID-19. Читайте также: Пётр Толстой: государство проиграло информационную кампанию о вакцинации

10:17 17.10.2021 В России заболеваемость COVID-19 снизится, если вакцинируются 80% граждан. Об сообщил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов. «До достижения 80% охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции значительно снизить заболеваемость, число тяжелых случаев, случаев госпитализации и летальных исходов невозможно, так как эпидемия поддерживается большим количеством людей, не имеющих иммунитета к инфекции», — отметил эксперт.

10:18 17.10.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки подтвердили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Лидерами по приросту стали Горно-Алтайск, Усть-Коксинский и Майминский районы, где выявлено соответственно 11, 10 и 9 новых носителей. Читайте подробнее: На Алтае подтвердили 49 новых случаев заражения SARS-CoV-2

10:18 17.10.2021 Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов призвал жителей региона сделать прививку от коронавируса. «95% из всех заболевших — не привитые от коронавируса. Эпидобстановка становится напряжённой. Люди элементарно перестали носить маски, соблюдать дистанцию», — отметил глава ведомства. Все чаще жертвами инфекции становятся молодые люди, которые болеют тяжело. По краю в «красных зонах» до 900 пациентов, среди них к аппаратам ИВЛ подключены более 100.

10:20 17.10.2021 Президент нацпроекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук Дмитрий Еделев предупредил о начале четвёртой волны коронавируса в России. В эфире программы «Своя правда» с Романом Бабаяном на НТВ он заявил, что это связано с недостаточным числом привившихся граждан. «У нас начинается четвёртая волна. При этом третья волна начиналась с уровня около семи тысяч человек [количество выявленных случаев за сутки — прим. ГМ], эта волна начинается с 20 тысяч. 32% [привившихся — прим. ГМ] — этого явно недостаточно. Нужно как минимум 60%. Поэтому четвёртая волна будет из-за того, что все действуют по принципу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Грядёт гром, и к этому надо готовиться», — сказал Еделев. Цитата govoritmoskva.ru.

10:21 17.10.2021 Полиция прервала концерт Васи Обломова в Петербурге. Музыкант успел исполнить три песни. Изначально мероприятие планировали провести в клубе «Время N», но за пять часов до выступления певец обьявил о переносе выступления в Aurora City Hall. Он пояснил, что изменения были связаны с коронавирусными ограничениями. После приезда полиции в клуб Aurora Обломов объявил, что концерт отменяют по формальным причинам. Цитата канала «Подъем».

10:24 17.10.2021 В Крыму вновь обновился суточный максимум заражений COVID-19, выявлено 586 случаев.

10:30 17.10.2021 Митрополит Иларион, глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ высказался о противниках вакцинации: «Сейчас каждый день умирает несколько сотен человек, мы каждый день бьем рекорды смертности. Вам сколько нужно еще, чтобы умерло, сколько нужно еще, чтобы заразилось для того, чтобы вас убедить в том, что надо вакцинироваться?».

10:37 17.10.2021 В министерстве здравоохранения Тувы назвали тревожной ситуацию по заболеваемости COVID-19 детей до 17 лет. «Среди заболевших за прошлую неделю отмечены 96 учащихся школ, 13 студентов и 18 воспитанников детских садов», — отметили в минздраве. Об этом: В Туве встревожены ростом заболеваемости COVID-19 детей

10:56 17.10.2021 Российские рестораны возьмут на работу роботов для проверки QR-кодов. Киборгов оснастили специальными сканерами для считывания кодов и паспортов, а ещё интегрировали с сервисом «Госуслуги». Такой фейс-контроль в ближайшее время появится в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Также вскоре роботы могут появиться в аэропортах и учебных заведениях. Таких не обманешь QR-кодом с пачки чипсов Цитата канала lentadnya.

10:56 17.10.2021 Производство средств индивидуальной защиты в Саратове. saratov.gov.ru.

11:01 17.10.2021 В Хакасии за минувшие сутки выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусом. Прошли курс лечения и выздоровели 44 пациента. Подробности в материале: В Хакасии за сутки выявили 159 новых случаев COVID-19

11:06 17.10.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 17 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 72 820, причём 271 из них обнаружили только за минувшие сутки. Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё четыре человека

11:30 17.10.2021 За последние сутки, 16 октября 2021 года, в России выявлено 34 303 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 997 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 717 человек. 🔸Москва — 6740 🔸Санкт-Петербург — 3323 🔸Московская область — 2759 🔸Самарская область — 896 🔸Нижегородская область — 711 🔸Воронежская область — 673 🔸Республика Башкортостан — 661 🔸Пермский край — 594 🔸Свердловская область — 590 🔸Республика Крым — 586 🔸Ростовская область — 579 🔸Красноярский край — 478 🔸Челябинская область — 415 🔸Саратовская область — 401 🔸Иркутская область — 399 🔸Омская область — 397 🔸Смоленская область — 396 🔸Оренбургская область — 395 🔸Волгоградская область — 385 🔸Ставропольский край — 375 🔸Ульяновская область — 364 🔸Удмуртская Республика — 361 🔸Алтайский край — 360 🔸Архангельская область — 347 🔸Брянская область — 344 🔸Тверская область — 330 🔸Пензенская область — 317 🔸Липецкая область — 310 🔸Вологодская область — 310 🔸Хабаровский край — 306 🔸Калининградская область — 303 🔸Ленинградская область — 301 🔸Тюменская область — 295 🔸Белгородская область — 295 🔸Севастополь — 289 🔸Владимирская область — 288 🔸Республика Коми — 281 🔸Курская область — 279 🔸Республика Карелия — 275 🔸Забайкальский край — 262 🔸Республика Саха (Якутия) — 253 🔸Псковская область — 252 🔸Краснодарский край — 252 🔸Новосибирская область — 250 🔸Астраханская область — 242 🔸Ярославская область — 241 🔸Орловская область — 239 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 232 🔸Приморский край — 229 🔸Мурманская область — 211 🔸Кировская область — 211 🔸Ивановская область — 208 🔸Кемеровская область — 204 🔸Новгородская область — 197 🔸Рязанская область — 190 🔸Курганская область — 177 🔸Тульская область — 172 🔸Тамбовская область — 161 🔸Республика Хакасия — 159 🔸Костромская область — 159 🔸Калужская область — 158 🔸Республика Бурятия — 139 🔸Амурская область — 137 🔸Томская область — 134 🔸Республика Дагестан — 133 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 122 🔸Республика Чувашия — 122 🔸Республика Татарстан — 121 🔸Республика Мордовия — 109 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 106 🔸Республика Марий Эл — 90 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 85 🔸Чеченская Республика — 77 🔸Республика Ингушетия — 69 🔸Республика Адыгея — 68 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 65 🔸Республика Тыва — 63 🔸Республика Калмыкия — 61 🔸Сахалинская область — 52 🔸Республика Алтай — 48 🔸Камчатский край — 40 🔸Еврейская автономная область — 38 🔸Магаданская область — 23 🔸Чукотский автономный округ — 18 🔸Ненецкий автономный округ — 16 Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 992 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 223 312 летальных исходов, выздоровели 7 000 624 человека.

11:31 17.10.2021 По данным Роспотребнадзора, на 17 октября проведено свыше 200,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 659 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 647 646 человек.

11:32 17.10.2021 За последние сутки, 16 октября, в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 18 717 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 000 624 человек.

11:33 17.10.2021 Дезинфекция общественного транспорта. Дарья Драй © ИА REGNUM.

11:33 17.10.2021 В России к 17 октября 2021 года зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. За 24 часа от коронавируса умерли 997 человек, выздоровели 18 717 человек.

11:47 17.10.2021 В Москве по состоянию на 17 октября 2021 года выявлено 6740 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1357 человек, скончались 70 пациентов. На ИВЛ находится 631 человек. В городе выздоровели ещё 3206 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 532 919.

11:54 17.10.2021 В Хакасии за последние сутки подтверждено девять летальных случаев среди пациентов с диагнозом COVID-19. Скончались пять мужчин в возрасте от 59 до 82 лет и четыре женщины 59−88 лет. Читайте подробнее: В Хакасии скончались ещё девять пациентов с COVID-19

12:27 17.10.2021 В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлены 34 303 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Читайте подробнее: За сутки в России выявили более 34 тысяч случаев заражения коронавирусом

12:28 17.10.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 158 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 17 октября. Днём ранее, 16 октября, в регионе было зарегистрировано 160 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждён у 50 601 человека. Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлены 158 носителей коронавируса

12:29 17.10.2021 В Пермском крае волонтёры и социальные службы окажут помощь пожилым гражданам, находящимся на изоляции. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Подробности в материале: В Прикамье обещают помочь пожилым, находящимся на изоляции

12:32 17.10.2021 В Кемеровской области по состоянию на сегодня, 17 октября, за прошедшие сутки выявлено 210 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 204 случая. Об этом: В Кузбассе за сутки выявили уже 210 новых носителей коронавируса

12:39 17.10.2021 Аппарат искусственной вентиляции легких. mos.ru.

12:39 17.10.2021 С 1 ноября в Туве вводится допуск на объекты культуры, спорта, общепита, торговые центр и гостиницы по QR-кодам на фоне ситуации с COVID — Роспотребнадзор.

12:44 17.10.2021 В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1235 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 17 октября, сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: Почти 14 тыс. кузбассовцев оказались в стационарах и на карантине

12:49 17.10.2021 В Томской области за минувшие сутки выявлено 134 новых случая заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции составил 1,26. Подробности в материале: В Томской области выявили 134 новых носителя коронавируса

12:56 17.10.2021 В Пермском крае 16 октября обнаружили 594 носителя коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Читайте подробнее: В Прикамье выявили ещё 594 носителя коронавируса

13:10 17.10.2021 В Новосибирской области по данным на сегодня, 17 октября, за минувшие сутки выявлено 250 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 241 случай. Читайте также: За сутки восемь пожилых новосибирцев стали жертвами коронавируса

13:31 17.10.2021 Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале 17 октября пояснил, почему время уговоров привиться от коронавируса закончилось, и привёл доводы в пользу обязательной вакцинации: «Я — за обязательную вакцинацию групп риска: пожилых и хронически больных людей. Малоэффективные маски можно сделать обязательными до отвращения, а единственно работающее средство нет?! Пьяному за рулем — нельзя, опасно для окружающих! Да, нельзя! Но ведь и невакцинированный из группы риска тоже опасен для окружающих! Именно в нём, в таких вот тяжелоболеющих, зарождаются новые штаммы коронавируса, перекидываются на больницы, других пациентов, и потом растёт смертность, снижается эффективность вакцин… Я считаю, что время уговоров закончилось. И ещё: все, кто против вакцин, — можете предложить что-то другое? Ну хоть наполовину такое же по эффективности? Ну так и закройте рот!». Читайте подробнее: Доктор Мясников обратился к антипрививочникам: «Закройте рот!»

13:57 17.10.2021 Александр Мясников [(cc) Dmitry Rozhkov].

14:04 17.10.2021 За неделю с 4 по 10 октября в Алтайском крае было зарегистрировано 28,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается среди взрослого населения, а также детей в возрастной группе до двух лет и среди школьников (7−14 лет). Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано. Отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, риносинцитиальные вирусы).

14:12 17.10.2021 Известие о достижении Россией нового максимума по числу заражений коронавирусом (более 34 тысяч — прим. С.Ш.) взбудоражила социальные сети. Люди разделились на два лагеря: противники против сторонников обязательной вакцинации. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии. «Тысяча в день, 30 в месяц — довольно крупный райцентр…». — отмечает N. «Однако есть прогресс! Стали отдельно выделять носителей без клинических проявлений. Теперь бы поголовную оценку количества носителей и заболевших за единицу времени (за 3 суток) хотя б для отдельных населённых пунктов», — предлагает Алекс. Читайте подробнее: В России новый максимум заражений COVID-19. Сеть: «Есть прогресс!»

14:13 17.10.2021 В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2698 пациентов, в том числе 59 детей. Об этом сегодня, 17 октября, сообщил оперативный штаб региона. Об этом: На ИВЛ оказались почти 50 новосибирцев с коронавирусом

14:17 17.10.2021 В Омской области за минувшие сутки выявлено 397 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 90 915. Читайте подробнее: Коронавирус за сутки выявлен почти у 400 человек в Омской области

14:38 17.10.2021 За последние сутки в Петербурге с помощью тестов выявили 3323 новых носителя коронавирусной инфекцией, сообщили 17 октября в городском оперштабе. Это на 235 случаев больше, чем было зафиксировано в предыдущие сутки. Об этом: В Петербурге за сутки зафиксировали 3323 новых случая COVID-19 и 65 смертей

15:32 17.10.2021 В Новосибирской области от коронавируса начали прививать сотрудников организаций, подлежащих обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям. Об этом сообщает региональный минздрав. «Мы готовы выезжать в любые экзотические места, где есть наши граждане, которые должны вакцинироваться. Мы уже активно начали их вакцинировать, собрали списки со всех учреждений, которые проходят по постановлению главного государственного санитарного врача по Новосибирской области «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям граждан в Новосибирской области по эпидемическим показаниям», — прокомментировал главный врач новосибирской больницы № 4 Андрей Денисов. Подробности в материале: Новосибирские медики «готовы выезжать в любые экзотические места»

16:44 17.10.2021 Президент России Владимир Путин, скорее всего, пройдёт ревакцинацию от COVID-19, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности в материале: В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина

16:52 17.10.2021 В Кемерове, по последним данным, от коронавируса вакцинировался 189 401 человек, в том числе 47 342 человека в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщила мэрия города. Подробности в материале: От коронавируса привилось уже более 189 тысяч жителей Кемерова

17:16 17.10.2021 Полиция просит жителей Новосибирской области помочь найти тех, кто занимается реализацией поддельных медицинских документов. Соответствующее обращение появилось на сайте регионального управления МВД РФ. Читайте подробнее: В Новосибирске ищут изготовителей поддельных сертификатов о вакцинации

17:35 17.10.2021 В Ямало-Ненецком АО 16 октября обнаружили ещё 122 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: На Ямале выявили ещё 122 носителя коронавируса

17:46 17.10.2021 В Югре 16 октября обнаружили ещё 232 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Югре выявили ещё 232 носителя коронавируса

18:10 17.10.2021 В Курганской области 16 октября обнаружили ещё 178 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Курганской области выявили ещё 178 носителей коронавируса

18:31 17.10.2021 В Свердловской области 16 октября зарегистрировано ещё 590 случаев заражения коронавирусом. 125 новых пациентов выявили в Екатеринбурге, сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Свердловской области выявили уже более 148 тыс. носителей коронавируса

18:37 17.10.2021 В Свердловской области COVID-19 унёс жизни ещё 37 человек. Об этом 17 октября сообщает оперштаб. Читайте также: В Свердловской области число умерших от COVID-19 превысило 7 тыс

18:52 17.10.2021 В Оренбургской области 16 октября выявили 395 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Оренбуржье выявили ещё 395 носителей коронавируса

21:36 17.10.2021 В случае проведения «топорной» вакцинации детей от коронавируса в России может произойти социальный взрыв, считает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте также: В Госдуме предупредили о социальном взрыве из-за топорной вакцинации детей

03:40 18.10.2021 В Хабаровском крае за минувшие выходные, 16−17 октября, зарегистрированы десять летальных случаев от COVID-19. Читайте подробнее: В Хабаровском крае скончались от COVID-19 ещё десять человек

03:51 18.10.2021 Для лечения больных COVID-19 в Хабаровском крае развернуто 1986 коек, свободны — 407. В госпиталях находится 40 тяжелых пациентов, 23 подключено к аппаратам ИВЛ. Читайте подробнее: В Хабаровском крае в тяжелом состоянии находится 40 пациентов с COVID-19

04:19 18.10.2021 На утро 18 октября в Хабаровском крае первым компонентом привито от коронавируса 358 547 человек, полностью завершили курс вакцинации 334 793 человека. Об этом: В Хабаровском крае привились от COVID-19 всего более 330 тыс. человек

05:05 18.10.2021 В столице Якутии 16 октября нелегально пытались провести концерт, на который собралось много людей. Он был пресечён полицией — массовые мероприятия в Якутске запрещены из-за сложной обстановки с распространением коронавируса. Всего таких нарушений за неделю было зафиксировано восемь. Читайте подробнее: В Якутске продолжаются подпольные концерты в сложной ситуации с COVID-19

05:19 18.10.2021 В Амурской области 18 октября начали действовать новые антикоронавирусные ограничения. В организации общественного питания жителей региона пускают только при наличии QR-кода, подтверждающего факт вакцинации или перенесённого заболевания. Предъявлять также можно ПЦР-тест. Читайте также: В столовые, кафе и бары Благовещенска перестали пускать без QR-кодов

05:42 18.10.2021 В школах Якутска возобновили очный учебный процесс учеников 9−11-х классов. Такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия города. Читайте также: В Якутске старшеклассников вернули за парты с дистанционного обучения

06:02 18.10.2021 За неделю с 11 по 17 октября от COVID-19 скончались 55 жителей Якутии. Это максимальное количество за такой период с начала пандемии. Читайте подробнее: В Якутии достигнут новый максимум по количеству погибших от COVID-19

06:59 18.10.2021 В Ульяновской области не снизилось суточное число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Ульяновской области сделано более 1,3 млн тестов на коронавирус

07:03 18.10.2021 Вакцина от коронавируса, разработанная в России. yarregion.ru (1).

07:05 18.10.2021 Жителей Еврейской автономии призвали прививаться от COVID-19 и не отказываться от вакцинации детей от гриппа. С таким обращением выступил главный санитарный врач региона Павел Копылов. Об этом: В Еврейской АО спрогнозировали крайне сложный эпидсезон

07:11 18.10.2021 По данным оперативного штаба на 18 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло значения 5171 человек, причём рекордные 56 из них добавили в сводку за минувшие выходные (16−17 октября 2021 года). Читайте подробнее: Иркутская область демонстрирует рекордную смертность от COVID-19

07:11 18.10.2021 Вступили в силу изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43 от 23.07.2021 об обязательной вакцинации ряда категорий работников от COVID-19. Подробности в материале: Красноярским работодателям грозят штрафы за отказ сотрудников от вакцинации

07:16 18.10.2021 В Ульяновске стартовала прививочная кампания от COVID-19 для иностранных граждан. Об этом: В Ульяновской области началась вакцинация иностранцев

07:17 18.10.2021 Юрист из Якутска Зинаида Гусева намерена подать в суд иск и доказать, что меры против коронавируса в республике нарушают права её жителей. Антиковидные ограничения «отправляют в социальный бан» адекватных людей, считает она. Подробности в материале: Жители Якутии готовят иск против QR-кодов

07:20 18.10.2021 На 18 октября на Колыме выдано с начала пандемии 11 504 положительных теста на COVID-19, выздоровели 10 822 человека, скончался 271 пациент. Читайте также: На Колыме скончались более 270 человек от COVID-19

07:26 18.10.2021 Министр здравоохранения Сахалина Владимир Кузнецов 18 октября получил положительный результат теста на COVID-19 и ушёл на самоизоляцию. Читайте подробнее: Вакцинированный министр здравоохранения Сахалина заразился COVID-19

07:42 18.10.2021 В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 61 063. За минувшие сутки зарегистрировано 145 новых носителей. Читайте подробнее: В Бурятии число носителей коронавируса превысило 61 тыс. человек

07:48 18.10.2021 За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 156 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 96 человек. Об этом сообщили 18 октября в республиканском правительстве. Читайте также: В Хакасии за сутки выявили 156 носителей коронавируса

07:49 18.10.2021 В Республике Алай за минувшие сутки выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 22 278. Подробности в материале: На Алтае выявили 32 новых носителя SARS-CoV-2

07:54 18.10.2021 На 18 октября в крае с начала пандемии зарегистрирован 72 871 носитель коронавируса, выздоровели 64 958 (+108 за сутки) пациентов. Не справились с осложнениями COVID-19 1212 приморцев. Читайте подробнее: В Приморье за два дня умерли ещё десять человек от COVID-19

07:58 18.10.2021 Во Владивостоке учеников нескольких школ отправили на дистанционное обучение. Читайте также: Во Владивостоке детей переводят на дистанционное обучение из-за COVID-19

08:06 18.10.2021 Вакцинация против коронавируса в России. Дарья Драй © ИА REGNUM.

08:14 18.10.2021 В Бурятии за прошедшие сутки подтвердили четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 1826. Читайте также: В Бурятии от COVID-19 умерли ещё четыре человека

08:20 18.10.2021 В Кемеровской области по состоянию на сегодня, 18 октября, за прошедшие сутки выявлено 216 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 210 случаев. Подробности в материале: В Кузбассе за сутки выявили 216 новых носителей коронавируса

08:26 18.10.2021 Эпидемиологическая ситуация в Якутии остаётся крайне напряжённой. Количество пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии — 186 (не изменилось), в том числе подключены к аппаратам ИВЛ — 46 человек (тремя днями ранее — 34). Об этом: В Якутии резко возросло количество коронавирусных больных на ИВЛ

08:27 18.10.2021 Третий этап ограничений из-за COVID-19 вступает в силу 18 октября в Башкирии. Об этом 18 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM. Так, с 18 октября в регионе доступ в салоны красоты, косметические и СПА-салоны, бани, солярии, сауны, ФОКи, бассейны и фитнес-клубы, а также заведения общественного питания с числом посадочных мест более 50 будет возможен только при наличии сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19, справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе и до 27 октября — справки об отрицательном результате ПЦР-теста. Читайте подробнее: В Башкирии вступает в силу третий этап ограничений из-за пандемии

08:27 18.10.2021 В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1263 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил оперативный штаб региона. Читайте подробнее: В Кузбассе выявлено уже более 60 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:39 18.10.2021 Пенсионерку, которая пыталась проехать на междугородном автобусе без документов, подтверждающих прохождение ею вакцинации от COVID-19, задержали в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. Сообщается, что 17 октября стражи порядка г. Стерлитамака получили информацию от сотрудников автовокзала о том, что пожилая женщина задерживает отправление автобуса. Читайте подробнее: В Башкирии задержали пенсионерку за попытку уехать на автобусе без справки

08:39 18.10.2021 Власти Приморья призвали работодателей быть более лояльными и выделить оплачиваемый день для вакцинации сотрудника. Подробности в материале: В Приморье предложили сделать выходной в день вакцинации от COVID-19

08:40 18.10.2021 В Северной Осетии на неделю раньше дан старт школьным каникулам. Учащиеся школ начнут отдыхать уже с 18 октября. Продлятся каникулы до 8 ноября — три недели. такое решение было принято по итогам очередного заседания оперативного штаба. Читайте подробнее: Школьные каникулы в Северной Осетии начались на неделю раньше

08:42 18.10.2021 В Туве за минувшие сутки выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Более половины новых носителей зарегистрированы в столице, Кызыле (+36). Об этом: В Туве за сутки подтвердили 65 новых случаев COVID-19

08:44 18.10.2021 Палата реанимации для больных COVID-19. minzdrav.gov.ru (1).

08:54 18.10.2021 За неделю с 11 по 17 октября в Амурской области выявили 896 (неделей ранее — 866) новых случаев COVID-19, погибли восемь человек. Самый высокий рост уровня заболеваемости наблюдался в возрастной группе 15−17 лет. Об этом: В Приамурье уровень заболеваемости COVID-19 среди подростков вырос на 31%

08:54 18.10.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 490 случаев заражения коронавирусом, сообщили 18 октября в региональном оперштабе. Читайте также: В Красноярском крае выявили почти 500 новых носителей коронавируса

09:04 18.10.2021 В Иркутской области диспансеризация лиц, переболевших COVID-19, показывает выявленные неинфекционные патологии у 4% из них. Такие данные были собраны на основе диспансеризации 120 тысяч жителей Иркутской области. Углубленная диспансеризацию выявила патологии в здоровье после перенесенного коронавируса у 23,9% жителей Иркутской области. Об этом сообщает минздрав Иркутской области.

09:12 18.10.2021 Алтайский край. Власти Бийска показали ролик из переполненного ковидного госпиталя. Видеозапись опубликовали во «ВКонтакте». Судя по фотографиям, сделанным в больнице, свободных мест для пациентов в палатах не осталось. При этом многие из тех, кто сейчас находится на лечении, подключены к аппаратам ИВЛ. Власти Бийска отметили, что в городе будут расширять кладбище, а при больнице разрабатывают новое помещение, которое оборудуют под морг.

09:18 18.10.2021 Забайкалье. Количество развернутых коек для заболевших коронавирусной инфекцией приближается к максимальному, система здравоохранения Забайкальского края подходит к пику по использованию ресурсов борьбы с COVID-19 за всю историю распространения инфекции, сообщила на оперативном совещании заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова: «По количеству заболевших рост достаточно серьезный. На сегодняшний день развернуто 1668 коек (90,7%). Максимальное количество коечного фонда составит не более 2200. Больше у нас резервов нет. Мы выйдем на пик того, что делали в принципе за все волны по распространению коронавируса, которые были в крае».

09:42 18.10.2021 По данным Роспотребнадзора, на 18 октября проведено свыше 201,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 551 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 674 690 человек.

09:50 18.10.2021 В Удмуртии по состоянию на 18 октября выявили 369 новых случаев заражения коронавирусом, это очередной рекордный показатель прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 368 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 59 051 случая. Подробности в материале: В Удмуртии выявили ещё 369 случаев заражения коронавирусом

09:51 18.10.2021 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 35 человек. Накануне было зарегистрировано 36 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2511 человек. Подробности в материале: За сутки 35 жителей Удмуртии скончались от COVID-19

09:55 18.10.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 18 октября прививку от коронавируса сделали 434 578 человек. Второй компонент препарата получили 334 823 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте подробнее: Почти 435 тыс. жителей Удмуртии сделали прививку от COVID-19

10:04 18.10.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 18 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 5924 человек, причём рекордные 85 из них добавили в сводку за выходные дни (16−17 октября 2021 года). Читайте подробнее: Алтайский край за выходные поставил рекорд по жертвам COVID-19

10:15 18.10.2021 В Алтайском крае по состоянию на 18 октября прививки получили 727 056 человек из более двух миллионов жителей. За выходные дни (16−17 октября 2021 года) прирост вакцинированных составил 7955 человек. Подробности в материале: На Алтае за выходные от COVID-19 привились почти восемь тысяч человек

10:18 18.10.2021 Всех детей с симптомами ОРВИ и гриппа начнут тестировать на COVID-19 в Белгородской области с 18 октября. Такое решение принято на оперативном совещании в правительстве региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Белгородской области детей начнут тестировать на COVID-19

10:19 18.10.2021 Врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил, через какое время после прививки от COVID-19 появляется иммунитет. Те, кто получил дозу вакцины летом, уже защищены от тяжёлого течения заболевания. Такими сведениями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился Евгений Тимаков. «Для того чтобы выработать новый иммунитет, нужно полтора месяца как минимум. То есть мы сегодня сделаем прививку, потом делаем вакцинацию вторую и только потом, через три где-то недели появляется у нас иммунитет, то есть полтора месяца. Те, кто сделал прививки летом, как раз они-то защищены от дальнейшего подъёма вот этой заболеваемости. Во всяком случае, от госпитализации, от тяжёлого течения болезни. А вот те, кто сейчас пойдут делать прививку, эпидемиологического значения, я боюсь, что это уже не будет иметь. Потому что эпидемиологически это работает тогда, когда это всё делается одномоментно, массово, тогда вирус не имеет возможности мутировать».

10:24 18.10.2021 В Чувашии из-за сложной эпидемической обстановки с ОРВИ и коронавирусом каникулы во всех школах начнутся 25 октября и продлятся две недели. Читайте подробнее: Осенние школьные каникулы в Чувашии увеличат до двух недель

10:28 18.10.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 18 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 73 095, причём 808 из них обнаружили только за выходные (16−17 октября 2021 года). Об этом: В Забайкалье за выходные скончались 14 пациентов с коронавирусом

10:31 18.10.2021 Глава управления Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак на брифинге сообщила о том, что работодатель в республике имеет право после 18 декабря текущего года отстранять от работы непривитых от COVID-19 сотрудников без выплаты заработной платы. Она также сообщила, что если работодатель этого не делает и чиновники увидят, что работают невакцинированные жители, то работодателя могут наказать штрафами, согласно ч. 2 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Эта новость буквально взорвала социальные сети. Читайте также: «Народ, что они с нами сделали?!» — соцсети о доносах на нарушителей режима

10:31 18.10.2021 Аппараты ИВЛ. sev.gov.ru.

10:33 18.10.2021 В Брянской области 18 октября впервые подтвердили 349 случаев заражения коронавирусом, что на пять больше, чем выявлено за предыдущие сутки и стало новым рекордом. Зарегистрировано 11 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Брянской области обновили суточный ковид-рекорд