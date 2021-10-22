Рекордная смертность от COVID-19 в России и «второй локдаун» — трансляция
По данным оперативного штаба на 17 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5152 человек, причём рекордные 19 из них добавили в сводку за минувшие сутки.
Об этом: Иркутская область поставила новый рекорд по смертности от COVID-19
Дед Мороз в Великом Устюге привился от коронавируса, сообщает ТАСС. По словам губернатора Вологодской области, волшебник регулярно сдает тесты на COVID-19.
В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 12 892. За минувшие сутки выявили 64 новых носителя.
«Из 64 заболевших мужчин — 27, женщин — 37. По возрасту: детей до 17 лет — 31, от 18 до 49 лет — 16, от 50 до 64 лет — 14, старше 65 лет — 3», — отметили в ведомстве.
Об этом: В Туве за сутки COVID-19 диагностировали у 31 ребёнка
В Красноярском крае по состоянию на 17 октября число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 123 030. За прошедшие сутки зарегистрировано 478 новых случаев инфицирования.
Подробности в материале: В Красноярском крае число случаев COVID-19 превысило 123 тысячи
В Республике Алтай зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Скончались двое жителей Горно-Алтайска 90 и 96 лет, а также 68-летняя жительница Усть-Канского района.
Подробности в материале: На Алтае скончались ещё три ковид-пациента
В Бурятии за минувшие сутки подтверждено 147 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 60 918.
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 17 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 5896 человек, причём 30 из них добавили в сводку только за последние сутки. Это рекорд за все время пандемии SARS-CoV-2.
Тяжелобольных насчитывается 784 (+2 за сутки), из них 282 подключены к аппаратам ИВЛ (+7 за сутки).
Подробности в материале: В Алтайском крае отмечена рекордная смертность от COVID-19
В Алтайском крае по состоянию на 17 октября прививки получили 726 400 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 3640 человек.
Читайте также: На Алтае за сутки первую прививку от COVID-19 получил всего 561 человек
Россия с начала года экспортировала вакцин более чем на $700 млн — РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Трое из скончавшихся были в возрасте старше 65 лет.
Подробности в материале: В Бурятии выросло число жертв COVID-19
Президент нацпроекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук Дмитрий Еделев заявил, что вакцинация от коронавируса позволит полностью разгрузить больницы.
По его словам, сейчас в России дефицит медицинских работников составляет 40−60%. Прививка уменьшит нагрузку на систему здравоохранения и спасёт жизни многих людей, сообщил доктор в эфире программы «Своя правда» с Романом Бабаяном на НТВ.
«У нас огромное количество коек, мало врачей и мало медсестёр. Если вакцинация нам уберёт хотя бы половину из тех, кто сегодня лежит в больнице… А вакцинация теоретически должна убрать из тех, кто попал в больницу, примерно 93%. Если у нас снизится количество больных на 93%, то я гарантирую, мы почти всех спасём», — сказал Еделев.
Цитата канала «Говорит Москва».
В Челябинской области зафиксировали ещё 417 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте подробнее: В Челябинской области выявили уже более 104 тыс. носителей коронавируса
Вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой («Единая Россия») считает, что государство не смогло объяснить гражданам, что необходимо прививаться от COVID-19.
Читайте также: Пётр Толстой: государство проиграло информационную кампанию о вакцинации
В России заболеваемость COVID-19 снизится, если вакцинируются 80% граждан. Об сообщил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
«До достижения 80% охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции значительно снизить заболеваемость, число тяжелых случаев, случаев госпитализации и летальных исходов невозможно, так как эпидемия поддерживается большим количеством людей, не имеющих иммунитета к инфекции», — отметил эксперт.
В Республике Алтай за минувшие сутки подтвердили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Лидерами по приросту стали Горно-Алтайск, Усть-Коксинский и Майминский районы, где выявлено соответственно 11, 10 и 9 новых носителей.
Читайте подробнее: На Алтае подтвердили 49 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов призвал жителей региона сделать прививку от коронавируса.
«95% из всех заболевших — не привитые от коронавируса. Эпидобстановка становится напряжённой. Люди элементарно перестали носить маски, соблюдать дистанцию», — отметил глава ведомства.
Все чаще жертвами инфекции становятся молодые люди, которые болеют тяжело. По краю в «красных зонах» до 900 пациентов, среди них к аппаратам ИВЛ подключены более 100.
Президент нацпроекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук Дмитрий Еделев предупредил о начале четвёртой волны коронавируса в России. В эфире программы «Своя правда» с Романом Бабаяном на НТВ он заявил, что это связано с недостаточным числом привившихся граждан.
«У нас начинается четвёртая волна. При этом третья волна начиналась с уровня около семи тысяч человек [количество выявленных случаев за сутки — прим. ГМ], эта волна начинается с 20 тысяч. 32% [привившихся — прим. ГМ] — этого явно недостаточно. Нужно как минимум 60%. Поэтому четвёртая волна будет из-за того, что все действуют по принципу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Грядёт гром, и к этому надо готовиться», — сказал Еделев.
Цитата govoritmoskva.ru.
Полиция прервала концерт Васи Обломова в Петербурге. Музыкант успел исполнить три песни. Изначально мероприятие планировали провести в клубе «Время N», но за пять часов до выступления певец обьявил о переносе выступления в Aurora City Hall.
Он пояснил, что изменения были связаны с коронавирусными ограничениями. После приезда полиции в клуб Aurora Обломов объявил, что концерт отменяют по формальным причинам.
Цитата канала «Подъем».
В Крыму вновь обновился суточный максимум заражений COVID-19, выявлено 586 случаев.
Митрополит Иларион, глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ высказался о противниках вакцинации: «Сейчас каждый день умирает несколько сотен человек, мы каждый день бьем рекорды смертности. Вам сколько нужно еще, чтобы умерло, сколько нужно еще, чтобы заразилось для того, чтобы вас убедить в том, что надо вакцинироваться?».
В министерстве здравоохранения Тувы назвали тревожной ситуацию по заболеваемости COVID-19 детей до 17 лет.
«Среди заболевших за прошлую неделю отмечены 96 учащихся школ, 13 студентов и 18 воспитанников детских садов», — отметили в минздраве.
Об этом: В Туве встревожены ростом заболеваемости COVID-19 детей
Российские рестораны возьмут на работу роботов для проверки QR-кодов. Киборгов оснастили специальными сканерами для считывания кодов и паспортов, а ещё интегрировали с сервисом «Госуслуги».
Такой фейс-контроль в ближайшее время появится в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Также вскоре роботы могут появиться в аэропортах и учебных заведениях. Таких не обманешь QR-кодом с пачки чипсов
Цитата канала lentadnya.
В Хакасии за минувшие сутки выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусом. Прошли курс лечения и выздоровели 44 пациента.
Подробности в материале: В Хакасии за сутки выявили 159 новых случаев COVID-19
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 17 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 72 820, причём 271 из них обнаружили только за минувшие сутки.
Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё четыре человека
За последние сутки, 16 октября 2021 года, в России выявлено 34 303 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 997 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 717 человек.
🔸Москва — 6740
🔸Санкт-Петербург — 3323
🔸Московская область — 2759
🔸Самарская область — 896
🔸Нижегородская область — 711
🔸Воронежская область — 673
🔸Республика Башкортостан — 661
🔸Пермский край — 594
🔸Свердловская область — 590
🔸Республика Крым — 586
🔸Ростовская область — 579
🔸Красноярский край — 478
🔸Челябинская область — 415
🔸Саратовская область — 401
🔸Иркутская область — 399
🔸Омская область — 397
🔸Смоленская область — 396
🔸Оренбургская область — 395
🔸Волгоградская область — 385
🔸Ставропольский край — 375
🔸Ульяновская область — 364
🔸Удмуртская Республика — 361
🔸Алтайский край — 360
🔸Архангельская область — 347
🔸Брянская область — 344
🔸Тверская область — 330
🔸Пензенская область — 317
🔸Липецкая область — 310
🔸Вологодская область — 310
🔸Хабаровский край — 306
🔸Калининградская область — 303
🔸Ленинградская область — 301
🔸Тюменская область — 295
🔸Белгородская область — 295
🔸Севастополь — 289
🔸Владимирская область — 288
🔸Республика Коми — 281
🔸Курская область — 279
🔸Республика Карелия — 275
🔸Забайкальский край — 262
🔸Республика Саха (Якутия) — 253
🔸Псковская область — 252
🔸Краснодарский край — 252
🔸Новосибирская область — 250
🔸Астраханская область — 242
🔸Ярославская область — 241
🔸Орловская область — 239
🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 232
🔸Приморский край — 229
🔸Мурманская область — 211
🔸Кировская область — 211
🔸Ивановская область — 208
🔸Кемеровская область — 204
🔸Новгородская область — 197
🔸Рязанская область — 190
🔸Курганская область — 177
🔸Тульская область — 172
🔸Тамбовская область — 161
🔸Республика Хакасия — 159
🔸Костромская область — 159
🔸Калужская область — 158
🔸Республика Бурятия — 139
🔸Амурская область — 137
🔸Томская область — 134
🔸Республика Дагестан — 133
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 122
🔸Республика Чувашия — 122
🔸Республика Татарстан — 121
🔸Республика Мордовия — 109
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 106
🔸Республика Марий Эл — 90
🔸Республика Северная Осетия-Алания — 85
🔸Чеченская Республика — 77
🔸Республика Ингушетия — 69
🔸Республика Адыгея — 68
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 65
🔸Республика Тыва — 63
🔸Республика Калмыкия — 61
🔸Сахалинская область — 52
🔸Республика Алтай — 48
🔸Камчатский край — 40
🔸Еврейская автономная область — 38
🔸Магаданская область — 23
🔸Чукотский автономный округ — 18
🔸Ненецкий автономный округ — 16
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 992 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 223 312 летальных исходов, выздоровели 7 000 624 человека.
По данным Роспотребнадзора, на 17 октября проведено свыше 200,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 659 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 647 646 человек.
За последние сутки, 16 октября, в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 18 717 человек.
Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 000 624 человек.
В России к 17 октября 2021 года зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. За 24 часа от коронавируса умерли 997 человек, выздоровели 18 717 человек.
В Москве по состоянию на 17 октября 2021 года выявлено 6740 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1357 человек, скончались 70 пациентов. На ИВЛ находится 631 человек.
В городе выздоровели ещё 3206 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 532 919.
В Хакасии за последние сутки подтверждено девять летальных случаев среди пациентов с диагнозом COVID-19. Скончались пять мужчин в возрасте от 59 до 82 лет и четыре женщины 59−88 лет.
Читайте подробнее: В Хакасии скончались ещё девять пациентов с COVID-19
В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлены 34 303 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Читайте подробнее: За сутки в России выявили более 34 тысяч случаев заражения коронавирусом
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 158 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 17 октября. Днём ранее, 16 октября, в регионе было зарегистрировано 160 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждён у 50 601 человека.
Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлены 158 носителей коронавируса
В Пермском крае волонтёры и социальные службы окажут помощь пожилым гражданам, находящимся на изоляции. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Подробности в материале: В Прикамье обещают помочь пожилым, находящимся на изоляции
В Кемеровской области по состоянию на сегодня, 17 октября, за прошедшие сутки выявлено 210 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 204 случая.
Об этом: В Кузбассе за сутки выявили уже 210 новых носителей коронавируса
С 1 ноября в Туве вводится допуск на объекты культуры, спорта, общепита, торговые центр и гостиницы по QR-кодам на фоне ситуации с COVID — Роспотребнадзор.
В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1235 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 17 октября, сообщил оперативный штаб региона.
Подробности в материале: Почти 14 тыс. кузбассовцев оказались в стационарах и на карантине
В Томской области за минувшие сутки выявлено 134 новых случая заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции составил 1,26.
Подробности в материале: В Томской области выявили 134 новых носителя коронавируса
В Пермском крае 16 октября обнаружили 594 носителя коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Читайте подробнее: В Прикамье выявили ещё 594 носителя коронавируса
В Новосибирской области по данным на сегодня, 17 октября, за минувшие сутки выявлено 250 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 241 случай.
Читайте также: За сутки восемь пожилых новосибирцев стали жертвами коронавируса
Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале 17 октября пояснил, почему время уговоров привиться от коронавируса закончилось, и привёл доводы в пользу обязательной вакцинации:
«Я — за обязательную вакцинацию групп риска: пожилых и хронически больных людей. Малоэффективные маски можно сделать обязательными до отвращения, а единственно работающее средство нет?! Пьяному за рулем — нельзя, опасно для окружающих! Да, нельзя! Но ведь и невакцинированный из группы риска тоже опасен для окружающих!
Именно в нём, в таких вот тяжелоболеющих, зарождаются новые штаммы коронавируса, перекидываются на больницы, других пациентов, и потом растёт смертность, снижается эффективность вакцин…
Я считаю, что время уговоров закончилось. И ещё: все, кто против вакцин, — можете предложить что-то другое? Ну хоть наполовину такое же по эффективности? Ну так и закройте рот!».
Читайте подробнее: Доктор Мясников обратился к антипрививочникам: «Закройте рот!»
За неделю с 4 по 10 октября в Алтайском крае было зарегистрировано 28,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается среди взрослого населения, а также детей в возрастной группе до двух лет и среди школьников (7−14 лет).
Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано. Отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, риносинцитиальные вирусы).
Известие о достижении Россией нового максимума по числу заражений коронавирусом (более 34 тысяч — прим. С.Ш.) взбудоражила социальные сети. Люди разделились на два лагеря: противники против сторонников обязательной вакцинации. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.
«Тысяча в день, 30 в месяц — довольно крупный райцентр…». — отмечает N.
«Однако есть прогресс! Стали отдельно выделять носителей без клинических проявлений. Теперь бы поголовную оценку количества носителей и заболевших за единицу времени (за 3 суток) хотя б для отдельных населённых пунктов», — предлагает Алекс.
Читайте подробнее: В России новый максимум заражений COVID-19. Сеть: «Есть прогресс!»
В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2698 пациентов, в том числе 59 детей. Об этом сегодня, 17 октября, сообщил оперативный штаб региона.
Об этом: На ИВЛ оказались почти 50 новосибирцев с коронавирусом
В Омской области за минувшие сутки выявлено 397 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 90 915.
Читайте подробнее: Коронавирус за сутки выявлен почти у 400 человек в Омской области
За последние сутки в Петербурге с помощью тестов выявили 3323 новых носителя коронавирусной инфекцией, сообщили 17 октября в городском оперштабе. Это на 235 случаев больше, чем было зафиксировано в предыдущие сутки.
Об этом: В Петербурге за сутки зафиксировали 3323 новых случая COVID-19 и 65 смертей
В Новосибирской области от коронавируса начали прививать сотрудников организаций, подлежащих обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям. Об этом сообщает региональный минздрав.
«Мы готовы выезжать в любые экзотические места, где есть наши граждане, которые должны вакцинироваться. Мы уже активно начали их вакцинировать, собрали списки со всех учреждений, которые проходят по постановлению главного государственного санитарного врача по Новосибирской области «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям граждан в Новосибирской области по эпидемическим показаниям», — прокомментировал главный врач новосибирской больницы № 4 Андрей Денисов.
Подробности в материале: Новосибирские медики «готовы выезжать в любые экзотические места»
Президент России Владимир Путин, скорее всего, пройдёт ревакцинацию от COVID-19, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина
В Кемерове, по последним данным, от коронавируса вакцинировался 189 401 человек, в том числе 47 342 человека в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщила мэрия города.
Подробности в материале: От коронавируса привилось уже более 189 тысяч жителей Кемерова
Полиция просит жителей Новосибирской области помочь найти тех, кто занимается реализацией поддельных медицинских документов. Соответствующее обращение появилось на сайте регионального управления МВД РФ.
Читайте подробнее: В Новосибирске ищут изготовителей поддельных сертификатов о вакцинации
В Ямало-Ненецком АО 16 октября обнаружили ещё 122 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
В Югре 16 октября обнаружили ещё 232 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте подробнее: В Югре выявили ещё 232 носителя коронавируса
В Курганской области 16 октября обнаружили ещё 178 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Об этом: В Курганской области выявили ещё 178 носителей коронавируса
В Свердловской области 16 октября зарегистрировано ещё 590 случаев заражения коронавирусом. 125 новых пациентов выявили в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.
Читайте подробнее: В Свердловской области выявили уже более 148 тыс. носителей коронавируса
В Свердловской области COVID-19 унёс жизни ещё 37 человек. Об этом 17 октября сообщает оперштаб.
Читайте также: В Свердловской области число умерших от COVID-19 превысило 7 тыс
В Оренбургской области 16 октября выявили 395 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Подробности в материале: В Оренбуржье выявили ещё 395 носителей коронавируса
В случае проведения «топорной» вакцинации детей от коронавируса в России может произойти социальный взрыв, считает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
Читайте также: В Госдуме предупредили о социальном взрыве из-за топорной вакцинации детей
В Хабаровском крае за минувшие выходные, 16−17 октября, зарегистрированы десять летальных случаев от COVID-19.
Читайте подробнее: В Хабаровском крае скончались от COVID-19 ещё десять человек
Для лечения больных COVID-19 в Хабаровском крае развернуто 1986 коек, свободны — 407. В госпиталях находится 40 тяжелых пациентов, 23 подключено к аппаратам ИВЛ.
Читайте подробнее: В Хабаровском крае в тяжелом состоянии находится 40 пациентов с COVID-19
На утро 18 октября в Хабаровском крае первым компонентом привито от коронавируса 358 547 человек, полностью завершили курс вакцинации 334 793 человека.
Об этом: В Хабаровском крае привились от COVID-19 всего более 330 тыс. человек
В столице Якутии 16 октября нелегально пытались провести концерт, на который собралось много людей. Он был пресечён полицией — массовые мероприятия в Якутске запрещены из-за сложной обстановки с распространением коронавируса. Всего таких нарушений за неделю было зафиксировано восемь.
Читайте подробнее: В Якутске продолжаются подпольные концерты в сложной ситуации с COVID-19
В Амурской области 18 октября начали действовать новые антикоронавирусные ограничения. В организации общественного питания жителей региона пускают только при наличии QR-кода, подтверждающего факт вакцинации или перенесённого заболевания. Предъявлять также можно ПЦР-тест.
Читайте также: В столовые, кафе и бары Благовещенска перестали пускать без QR-кодов
В школах Якутска возобновили очный учебный процесс учеников 9−11-х классов. Такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия города.
Читайте также: В Якутске старшеклассников вернули за парты с дистанционного обучения
За неделю с 11 по 17 октября от COVID-19 скончались 55 жителей Якутии. Это максимальное количество за такой период с начала пандемии.
Читайте подробнее: В Якутии достигнут новый максимум по количеству погибших от COVID-19
В Ульяновской области не снизилось суточное число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: В Ульяновской области сделано более 1,3 млн тестов на коронавирус
Жителей Еврейской автономии призвали прививаться от COVID-19 и не отказываться от вакцинации детей от гриппа. С таким обращением выступил главный санитарный врач региона Павел Копылов.
Об этом: В Еврейской АО спрогнозировали крайне сложный эпидсезон
По данным оперативного штаба на 18 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло значения 5171 человек, причём рекордные 56 из них добавили в сводку за минувшие выходные (16−17 октября 2021 года).
Читайте подробнее: Иркутская область демонстрирует рекордную смертность от COVID-19
Вступили в силу изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43
Подробности в материале: Красноярским работодателям грозят штрафы за отказ сотрудников от вакцинации
В Ульяновске стартовала прививочная кампания от COVID-19 для иностранных граждан.
Об этом: В Ульяновской области началась вакцинация иностранцев
Юрист из Якутска Зинаида Гусева намерена подать в суд иск и доказать, что меры против коронавируса в республике нарушают права её жителей. Антиковидные ограничения «отправляют в социальный бан» адекватных людей, считает она.
Подробности в материале: Жители Якутии готовят иск против QR-кодов
На 18 октября на Колыме выдано с начала пандемии 11 504 положительных теста на COVID-19, выздоровели 10 822 человека, скончался 271 пациент.
Читайте также: На Колыме скончались более 270 человек от COVID-19
Министр здравоохранения Сахалина Владимир Кузнецов 18 октября получил положительный результат теста на COVID-19 и ушёл на самоизоляцию.
Читайте подробнее: Вакцинированный министр здравоохранения Сахалина заразился COVID-19
В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 61 063. За минувшие сутки зарегистрировано 145 новых носителей.
Читайте подробнее: В Бурятии число носителей коронавируса превысило 61 тыс. человек
За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 156 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 96 человек. Об этом сообщили 18 октября в республиканском правительстве.
Читайте также: В Хакасии за сутки выявили 156 носителей коронавируса
В Республике Алай за минувшие сутки выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 22 278.
Подробности в материале: На Алтае выявили 32 новых носителя SARS-CoV-2
На 18 октября в крае с начала пандемии зарегистрирован 72 871 носитель коронавируса, выздоровели 64 958 (+108 за сутки) пациентов. Не справились с осложнениями COVID-19 1212 приморцев.
Читайте подробнее: В Приморье за два дня умерли ещё десять человек от COVID-19
Во Владивостоке учеников нескольких школ отправили на дистанционное обучение.
Читайте также: Во Владивостоке детей переводят на дистанционное обучение из-за COVID-19
В Бурятии за прошедшие сутки подтвердили четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 1826.
Читайте также: В Бурятии от COVID-19 умерли ещё четыре человека
В Кемеровской области по состоянию на сегодня, 18 октября, за прошедшие сутки выявлено 216 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 210 случаев.
Подробности в материале: В Кузбассе за сутки выявили 216 новых носителей коронавируса
Эпидемиологическая ситуация в Якутии остаётся крайне напряжённой. Количество пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии — 186 (не изменилось), в том числе подключены к аппаратам ИВЛ — 46 человек (тремя днями ранее — 34).
Об этом: В Якутии резко возросло количество коронавирусных больных на ИВЛ
Третий этап ограничений из-за COVID-19 вступает в силу 18 октября в Башкирии. Об этом 18 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Так, с 18 октября в регионе доступ в салоны красоты, косметические и СПА-салоны, бани, солярии, сауны, ФОКи, бассейны и фитнес-клубы, а также заведения общественного питания с числом посадочных мест более 50 будет возможен только при наличии сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19, справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе и до 27 октября — справки об отрицательном результате ПЦР-теста.
Читайте подробнее: В Башкирии вступает в силу третий этап ограничений из-за пандемии
В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1263 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил оперативный штаб региона.
Читайте подробнее: В Кузбассе выявлено уже более 60 тыс. случаев заражения коронавирусом
Пенсионерку, которая пыталась проехать на междугородном автобусе без документов, подтверждающих прохождение ею вакцинации от COVID-19, задержали в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
Сообщается, что 17 октября стражи порядка г. Стерлитамака получили информацию от сотрудников автовокзала о том, что пожилая женщина задерживает отправление автобуса.
Читайте подробнее: В Башкирии задержали пенсионерку за попытку уехать на автобусе без справки
Власти Приморья призвали работодателей быть более лояльными и выделить оплачиваемый день для вакцинации сотрудника.
Подробности в материале: В Приморье предложили сделать выходной в день вакцинации от COVID-19
В Северной Осетии на неделю раньше дан старт школьным каникулам. Учащиеся школ начнут отдыхать уже с 18 октября. Продлятся каникулы до 8 ноября — три недели. такое решение было принято по итогам очередного заседания оперативного штаба.
Читайте подробнее: Школьные каникулы в Северной Осетии начались на неделю раньше
В Туве за минувшие сутки выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Более половины новых носителей зарегистрированы в столице, Кызыле (+36).
Об этом: В Туве за сутки подтвердили 65 новых случаев COVID-19
За неделю с 11 по 17 октября в Амурской области выявили 896 (неделей ранее — 866) новых случаев COVID-19, погибли восемь человек. Самый высокий рост уровня заболеваемости наблюдался в возрастной группе 15−17 лет.
Об этом: В Приамурье уровень заболеваемости COVID-19 среди подростков вырос на 31%
За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 490 случаев заражения коронавирусом, сообщили 18 октября в региональном оперштабе.
Читайте также: В Красноярском крае выявили почти 500 новых носителей коронавируса
В Иркутской области диспансеризация лиц, переболевших COVID-19, показывает выявленные неинфекционные патологии у 4% из них. Такие данные были собраны на основе диспансеризации 120 тысяч жителей Иркутской области.
Углубленная диспансеризацию выявила патологии в здоровье после перенесенного коронавируса у 23,9% жителей Иркутской области. Об этом сообщает минздрав Иркутской области.
Алтайский край. Власти Бийска показали ролик из переполненного ковидного госпиталя. Видеозапись опубликовали во «ВКонтакте».
Судя по фотографиям, сделанным в больнице, свободных мест для пациентов в палатах не осталось. При этом многие из тех, кто сейчас находится на лечении, подключены к аппаратам ИВЛ.
Власти Бийска отметили, что в городе будут расширять кладбище, а при больнице разрабатывают новое помещение, которое оборудуют под морг.
Забайкалье. Количество развернутых коек для заболевших коронавирусной инфекцией приближается к максимальному, система здравоохранения Забайкальского края подходит к пику по использованию ресурсов борьбы с COVID-19 за всю историю распространения инфекции, сообщила на оперативном совещании заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова:
«По количеству заболевших рост достаточно серьезный. На сегодняшний день развернуто 1668 коек (90,7%). Максимальное количество коечного фонда составит не более 2200. Больше у нас резервов нет. Мы выйдем на пик того, что делали в принципе за все волны по распространению коронавируса, которые были в крае».
По данным Роспотребнадзора, на 18 октября проведено свыше 201,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведена 551 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 674 690 человек.
В Удмуртии по состоянию на 18 октября выявили 369 новых случаев заражения коронавирусом, это очередной рекордный показатель прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 368 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 59 051 случая.
Подробности в материале: В Удмуртии выявили ещё 369 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 35 человек. Накануне было зарегистрировано 36 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.
Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2511 человек.
Подробности в материале: За сутки 35 жителей Удмуртии скончались от COVID-19
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 18 октября прививку от коронавируса сделали 434 578 человек. Второй компонент препарата получили 334 823 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Читайте подробнее: Почти 435 тыс. жителей Удмуртии сделали прививку от COVID-19
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 18 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 5924 человек, причём рекордные 85 из них добавили в сводку за выходные дни (16−17 октября 2021 года).
Читайте подробнее: Алтайский край за выходные поставил рекорд по жертвам COVID-19
В Алтайском крае по состоянию на 18 октября прививки получили 727 056 человек из более двух миллионов жителей. За выходные дни (16−17 октября 2021 года) прирост вакцинированных составил 7955 человек.
Подробности в материале: На Алтае за выходные от COVID-19 привились почти восемь тысяч человек
Всех детей с симптомами ОРВИ и гриппа начнут тестировать на COVID-19 в Белгородской области с 18 октября. Такое решение принято на оперативном совещании в правительстве региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Белгородской области детей начнут тестировать на COVID-19
Врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил, через какое время после прививки от COVID-19 появляется иммунитет.
Те, кто получил дозу вакцины летом, уже защищены от тяжёлого течения заболевания. Такими сведениями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился Евгений Тимаков.
«Для того чтобы выработать новый иммунитет, нужно полтора месяца как минимум. То есть мы сегодня сделаем прививку, потом делаем вакцинацию вторую и только потом, через три где-то недели появляется у нас иммунитет, то есть полтора месяца. Те, кто сделал прививки летом, как раз они-то защищены от дальнейшего подъёма вот этой заболеваемости.
Во всяком случае, от госпитализации, от тяжёлого течения болезни. А вот те, кто сейчас пойдут делать прививку, эпидемиологического значения, я боюсь, что это уже не будет иметь. Потому что эпидемиологически это работает тогда, когда это всё делается одномоментно, массово, тогда вирус не имеет возможности мутировать».
В Чувашии из-за сложной эпидемической обстановки с ОРВИ и коронавирусом каникулы во всех школах начнутся 25 октября и продлятся две недели.
Читайте подробнее: Осенние школьные каникулы в Чувашии увеличат до двух недель
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 18 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 73 095, причём 808 из них обнаружили только за выходные (16−17 октября 2021 года).
Об этом: В Забайкалье за выходные скончались 14 пациентов с коронавирусом
Глава управления Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак на брифинге сообщила о том, что работодатель в республике имеет право после 18 декабря текущего года отстранять от работы непривитых от COVID-19 сотрудников без выплаты заработной платы. Она также сообщила, что если работодатель этого не делает и чиновники увидят, что работают невакцинированные жители, то работодателя могут наказать штрафами, согласно ч. 2 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Эта новость буквально взорвала социальные сети.
Читайте также: «Народ, что они с нами сделали?!» — соцсети о доносах на нарушителей режима
В Брянской области 18 октября впервые подтвердили 349 случаев заражения коронавирусом, что на пять больше, чем выявлено за предыдущие сутки и стало новым рекордом. Зарегистрировано 11 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Брянской области обновили суточный ковид-рекорд
В Калмыкии за последние сутки выявили 59 носителей коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб 18 октября.
Подробности в материале: В Калмыкии выявили 59 новых носителей коронавируса
В Москве расширили сеть точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19. Как сообщила руководитель Оперштаба Москвы Анастасия Ракова, сдать бесплатный экспресс-тест теперь можно в 50 точках.
C 18 октября помимо тех 20, что уже работают в центрах госуслуг «Мои документы», популярных общественных местах и торговых центрах, открываются еще 30:
Полный список точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 — на портале mos.ru.
В Калмыкии за последние сутки скончался один пациент с подтверждённым положительным результатом теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 18 октября.
Читайте также: В Калмыкии жертвами COVID-19 стали 636 пациентов
660 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 18 октября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, всего в республике выявили 77 473 случая заражения этой инфекцией.
Подробности в материале: В Башкирии за сутки выявили 660 новых носителей коронавируса
В Москве пройти экспресс-тестирование на заражение коронавирусом можно в 50 точках, сообщила 18 октября вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
Ранее тестирование проводились в 20 точках. С 18 октября в столице открываются 30 новых пунктов, в том числе в 13 МФЦ, в десяти торговых центрах и в семи транспортно-пересадочных узлах.
Об этом: Сеть экспресс-тестирования в Москве расширилась до 50 точек
В Кемеровской области в связи с ростом числа обращений пациентов с коронавирусом взрослые поликлиники переходят на режим работы без выходных. Решение принято на аппаратном совещании правительства региона сегодня, 18 октября.
Подробности в материале: Поликлиники Кузбасса из-за коронавируса вновь будут работать без выходных
В Астраханской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников образования, здравоохранения, социальной защиты, торговли, общественного питания, транспорта общего пользования и такси, бытовых услуг, системообразующих предприятий. Полный курс иммунизации они должны пройти до 10 декабря.
Подробности в материале: В Астраханской области ввели обязательную вакцинацию
В Кемеровской области в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в поликлиниках будут частично открывать законсервированные койки. Об этом на аппаратном совещании правительства региона сегодня, 18 октября, сообщил заместитель председателя областной администрации Алексей Цигельник.
Читайте подробнее: В Кузбассе из-за COVID-19 готовятся вводить законсервированные койки
С 11 по 22 октября в Ханкайском округе проходит очная образовательная сессия детского мобильного технопарка Приморья. Под руководством наставников ребята уже запустили мелкосерийное производство брошей с QR-кодами, шифрующими информацию о вакцинировании от COVID-19.
Читайте подробнее: В Приморье школьники выпускают броши с QR-кодами
В Чувашии названы семь муниципальных образований, которые являются аутсайдерами по уровню вакцинации от COVID-19 работников потребительского рынка. С учётом общей обстановки и ситуации на местах в республике грозят через неделю принять «более действенные решения по ограничению отдельных направлений хозяйственной деятельности». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 октября заявил на планёрке глава Чувашии Олег Николаев.
Читайте подробнее: В Чувашии планируют ужесточить ограничительные меры
Росздравнадзор совместно с правоохранителями выявил мошенников, продававших в Подмосковье поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 и внесших данные около тысячи человек на «Госуслуги».
В Калужской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий населения от новой коронавирусной инфекции. Речь идёт о государственных и муниципальных служащих, врачах, учителях, работниках общепита, сферы услуг и торговли, транспорта и социальных работниках.
Читайте подробнее: В Калужской области вводят обязательную вакцинацию от ковида для ряда лиц
В Астраханской области 18 октября подтверждено 236 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период 1835 человек скончались. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 236 новых случаев заражения коронавирусом
В Алтайском крае, где суточное число жертв от COVID-19 уже достигало рекордного значения 30 человек, ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет. Помимо этого, согласно постановлению главного государственного санитарного врача региона, привиться должны лица с хроническими заболеваниями и волонтеры.
Кроме того, теперь работодателям необходимо привить 80% сотрудников.
Читайте также: В Алтайском крае вводится обязательная вакцинация
За прошедшие сутки в Омской области COVID-19 диагностировали у 396 человек, в том числе 328 лечатся амбулаторно. Об этом сообщили 18 октября в региональном министерстве здравоохранения.
Читайте также: В Омской области за сутки выявили 396 носителей коронавируса
В Мурманской области ухудшается ситуация по заболеваемости ковидом.
Читайте подробнее: Мурманский губернатор о заболеваемости ковидом: «Ситуация ухудшается»
За последние сутки, 17 октября 2021 года, в 85 регионах России выявлено 34 325 новых случаев коронавируса. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 998 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 16 431 человек.
🔸Москва — 6823
🔸Санкт-Петербург — 3097
🔸Московская область — 2768
🔸Самарская область — 915
🔸Нижегородская область — 715
🔸Воронежская область — 676
🔸Республика Башкортостан — 660
🔸Пермский край — 601
🔸Республика Крым — 597
🔸Свердловская область — 596
🔸Ростовская область — 586
🔸Красноярский край — 490
🔸Челябинская область — 417
🔸Смоленская область — 411
🔸Саратовская область — 408
🔸Оренбургская область — 399
🔸Иркутская область — 397
🔸Омская область — 396
🔸Волгоградская область — 382
🔸Ставропольский край — 379
🔸Алтайский край — 369
🔸Удмуртская Республика — 368
🔸Ульяновская область — 364
🔸Архангельская область — 349
🔸Брянская область — 349
🔸Тверская область — 332
🔸Пензенская область — 315
🔸Липецкая область — 312
🔸Хабаровский край — 311
🔸Калининградская область — 309
🔸Вологодская область — 307
🔸Тюменская область — 298
🔸Ленинградская область — 296
🔸Севастополь — 294
🔸Белгородская область — 294
🔸Владимирская область — 292
🔸Республика Карелия — 285
🔸Курская область — 281
🔸Республика Коми — 272
🔸Забайкальский край — 271
🔸Псковская область — 254
🔸Краснодарский край — 254
🔸Республика Саха (Якутия) — 252
🔸Новосибирская область — 245
🔸Орловская область — 241
🔸Ярославская область — 237
🔸Астраханская область — 234
🔸Приморский край — 232
🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 230
🔸Кировская область — 215
🔸Кемеровская область — 210
🔸Ивановская область — 206
🔸Мурманская область — 202
🔸Новгородская область — 199
🔸Рязанская область — 192
🔸Курганская область — 178
🔸Тульская область — 176
🔸Костромская область — 162
🔸Калужская область — 159
🔸Тамбовская область — 159
🔸Республика Хакасия — 156
🔸Республика Бурятия — 147
🔸Томская область — 137
🔸Амурская область — 135
🔸Республика Дагестан — 135
🔸Республика Татарстан — 129
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 124
🔸Республика Чувашия — 118
🔸Республика Мордовия — 116
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 107
🔸Республика Марий Эл — 93
🔸Республика Северная Осетия — Алания — 87
🔸Чеченская Республика — 79
🔸Республика Адыгея — 66
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 66
🔸Республика Ингушетия — 65
🔸Республика Тыва — 64
🔸Республика Калмыкия — 60
🔸Республика Алтай — 49
🔸Сахалинская область — 47
🔸Камчатский край — 41
🔸Еврейская автономная область — 37
🔸Магаданская область — 20
🔸Чукотский автономный округ — 17
🔸Ненецкий автономный округ — 12
Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 027 012 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 224 310 летальных исходов, выздоровели 7 017 055 человек.
В 242 школах Башкирии введен карантин из-за COVID-19. Об этом 18 октября сообщила глава Роспотребнадзора по региону Анна Казак на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По ее словам, на карантин закрыто 543 класса в школах региона.
Подробности в материале: В Башкирии более 540 классов в школах закрыли на карантин из-за SARS-CoV-2
В России к 18 октября поставлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки с начала пандемии — 34 325 человек.
В Подмосковье выявили 2768 заболевших ковидом за сутки (17 октября 2021 года), это максимум за пандемию.
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Еврейской автономии настолько сложная, что руководство региона обсудило с региональным управлением Роспотребнадзора возможность введения пропускного режима по QR-кодам. Сейчас прорабатывается алгоритм реализации этой меры.
Об этом: Власти ЕАО рассчитывают, что QR-коды остановят распространение COVID-19
За истекшие сутки на территории России было выявлено 34 325 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Об этом: В России за сутки выявили 34325 новых случаев заражения коронавирусом
В Саратовской области по состоянию на утро 18 октября выявили 408 новых случаев заражения коронавирусом. Это очередной рекордный показатель прироста зараженных за сутки с начала эпидемии. Накануне был подтвержден 401 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений коронавирусом с начала пандемии достигло 95 176 человек.
Подробности в материале: Число жертв COVID-19 в Саратовской области превысило 3,5 тыс. человек
Число заражений коронавирусом в России, подтверждённых исследованиями, за последние сутки выросло на 34 325 случаев. Об этом 18 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.
Читайте также: В России установлен суточный максимум заражений коронавирусом
В ЕАО растёт количество новых случаев COVID-19. Еженедельное число заразившихся возросло с 240 до 278.
Читайте также: В ЕАО на первое место по заболеваемости COVID-19 вышли пожилые люди
В Москве на 18 октября 2021 года выявлено 6823 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1267 человек, скончались 69 пациентов.
На ИВЛ находится 639 человек. В городе выздоровели ещё 3237 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 536 156.
По состоянию на 18 октября в Омской области прививку от COVID-19 сделали 651 392 человека. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Омской области от коронавируса привились более 650 тысяч человек
За прошедшие 24 часа в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 998 пациентов. Об этом 18 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Подробности в материале: В России за сутки от COVID-19 скончались 998 пациентов
За последние сутки в Петербурге зафиксировали 67 смертей, главной причиной которых стала коронавирусная инфекция, сообщили 18 октября в федеральном оперштабе. За октябрь 2021 года это уже третий подобный показатель суточной смертности от COVID-19.
Об этом: Третий раз за октябрь в Петербурге фиксируют по 67 жертв ковида в сутки
За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 998 человек, сообщили 18 октября в федеральном оперативном штабе.
Смертность от ковида в России в последние сутки сохраняется на стабильном уровне. Накануне от коронавирусной инфекции скончались 997 человек, двумя днями ранее — 1002 человека.
Читайте также: Около тысячи жителей России умерли от COVID-19 за сутки
За последние сутки в Мурманской области число больных ковидом выросло на 202, всего на лечении находятся 16 560 человек.
Об этом: В Мурманской области на лечении находятся более 16,5 тысячи ковид-пациентов
К сожалению, не все люди понимают важность и значимость ограничительных норм при пандемии. Об этом 18 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, чиновникам необходимо убеждать людей.
Об этом: Глава Башкирии о важности введенных ограничений: «Не все люди понимают»
В Кемеровской области в статистике смертности произошли изменения — среди умерших пациентов с коронавирусом растёт доля людей трудоспособного возраста, которые не были вакцинированы. Об этом на аппаратном совещании сегодня, 18 октября, сообщил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.
Подробности в материале: В Кузбассе среди жертв COVID-19 растёт доля людей трудоспособного возраста
В России коллективный иммунитет составляет 45%, сообщили 18 октября в федеральном штабе по противодействию распространению коронавируса.
Об этом: Коллективный иммунитет в России оценили на уровне 45%
В Воронежской области подтверждено 676 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 18 октября региональный оперативный штаб. Накануне, 17 октября, сообщалось о 673 новых пациентах.
Об этом: В Воронежской области за сутки скончались 36 ковид-пациентов
ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых на 18 октября 2021 года.
Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе
☑️Москва +6 823/1 726 237
☑️Санкт-Петербург +3 097/666 736
☑️Московская область +2 768/483 052
☑️Самарская область +915/117 994
☑️Нижегородская область +715/181 237
☑️Воронежская область +676/144 597
☑️Башкирия +660/77 473
☑️Пермский край +601/111 364
☑️Крым +597/88 243
☑️Свердловская область +596/148 908
Цитата канала Gubery.
ТОП-10 по максимальному количеству смертей от коронавируса в регионах России на 18 октября 2021 г.
(формируется по абсолютным значениям смертей)
Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии
☑️Москва +69/30 232
☑️Санкт-Петербург +67/22 964
☑️Нижегородская область +38/7 206, Краснодарский край +38/6 855
☑️Свердловская область +37/7 047
☑️Башкирия +36/2 160
☑️Ставропольский край +31/3 583
☑️Пермский край +30/5 386
☑️Воронежская область +29/4 700
☑️Челябинская область +27/3 871, Тюменская область +27/2 164
☑️Ростовская область +26/7 329, Алтайский край +26/4 603
Цитата канала Gubery.
В Ростовской области ежедневно обновляются рекорды по числу заражений коронавирусом. Так, за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 586 человек. Днём ранее было подтверждено 579 случаев заражения, передаёт ИА REGNUM 18 октября.
Читайте подробнее: Коронавирус ставит новые рекорды в Ростовской области
В Нижегородской области по состоянию на 18 октября выявили 715 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордным приростом зараженных за время эпидемии. Накануне сообщалось о 711 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 181 237 случаев.
Подробности в материале: В Нижегородской области выявили 715 новых носителей коронавируса
За минувшие сутки 38 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 27 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 7206 человек.
Читайте также: За сутки в Нижегородской области от COVID-19 скончались 38 человек
В России наибольший прирост выявленных заражений за сутки зафиксирован в Москве, сообщает 18 октября оперативный штаб по борьбе с противодействием коронавирусной инфекции.
Читайте также: Названы регионы России с высоким приростом заражений коронавирусом
В Мордовии по состоянию на 18 октября выявили 116 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 109 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 29 908 случаев.
Читайте также: В Мордовии выявили ещё 116 носителей коронавируса
В Ленинградской области за истекшие сутки выявили 296 новых носителей коронавируса, что на пять человек меньше, чем днем ранее.
Читайте подробнее: В Ленобласти за сутки выявили 296 новых инфицированных коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в интервью России-24:
«Все ограничительные меры изначально были призваны для того, чтобы дать нам время вакцинироваться, и теперь, когда у нас вакцина уже доступна практически год, если бы мы активно прививались, мы могли бы жить без этих мер. <…> Эти все меры — это, к сожалению, те костыли, которые приходится использовать, потому что мы с вакцинацией, мягко говоря, отстали».
В Марий Эл по состоянию на 18 октября выявили 93 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 90 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 20 969 случаев.
Об этом: В Марий Эл подтвердили 93 новых случая заражения коронавирусом
В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 26 летальных исходов среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 октября.
Читайте также: Ещё 26 жителей Ростовской области умерли от COVID-19
В Кемеровской области с 11 по 17 октября прививку от коронавируса сделали 8664 человека. Всего в регионе привились 844 709 человек — 51,2% от подлежащих вакцинации. В том числе 44,6% — люди старше 60 лет. Об этом сообщил минздрава Кузбасса.
Читайте подробнее: В Кузбассе от коронавируса привились 51,2% от подлежащих вакцинации
Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве выросло на 6823 новых случая. Об этом 18 октября сообщили в оперативном штабе столицы.
Читайте также: В Москве за сутки выявили 6823 заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 25 человек с диагнозом COVID-19. Об этом 18 октября сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».
Об этом: В Красноярском крае скончались ещё 25 ковид-пациентов
Уровень суточного прироста числа новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 18 октября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в Московской области, передает корреспондент ИА REGNUM.
За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 2768 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на девять случаев больше аналогичного показателя 17 октября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2759 человек, а днем ранее — у 2403 жителей Подмосковья.
Читайте подробнее: В Подмосковье выявили максимальное число новых случаев COVID-19
В Курской области 18 октября зарегистрирован 281 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1538 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Читайте подробнее: В Курской области выявлен 281 новый случай заражения коронавирусом
За прошедшую неделю рост заболеваемости COVID-19 в Псковской области составил 13%, сообщил 18 октября губернатор Михаил Ведерников. Также за это время удвоилась динамика вакцинации.
Читайте подробнее: Рост заболеваемости COVID-19 в Псковской области замедлился
В Ставропольском крае за прошедшие сутки скончался от осложнений после заражения коронавирусом 31 человек. Днем ранее число умерших составило 33 человека. С начала октября 2021 года в регионе число случаев летального исхода составляет от 29 до 36 в сутки, сообщили 18 октября в федеральном оперативном штабе.
Читайте также: На Ставрополье ежедневно умирают от COVID-19 более 30 человек
В Ростовской области число желающих привиться от COVID-19 сократилось до минимума. Это следует из опубликованных на сайте донского правительства данных, актуальных на 18 октября, передаёт ИА REGNUM.
Подробности в материале: В Ростовской области число желающих привиться упало до минимума
Существенно вырос запрос на вакцинацию от коронавируса в Петербурге. Как сообщили 18 октября в городском комитете по здравоохранению, за прошедшую неделю на прививки от COVID-19 записались 34 100 человек.
Читайте также: Запись на вакцинацию от коронавируса в Петербурге возросла на 22%
В Чувашии чуть снизилось суточное число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Также зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19.
Об этом: За сутки в Чувашии умерли десять пациентов с коронавирусом
В главной инфекционной больнице Санкт-Петербурга — клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина — заявляют о росте количества госпитализаций пожилых пациентов, не прошедших вакцинацию и заболевших COVID-19.
Читайте также: В Петербурге выросло количество госпитализаций непривитых пенсионеров
Рост заболеваемости COVID-19 в России связан с нежеланием населения вакцинироваться. Об этом 18 октября заявил врач-инфекционист Николай Малышев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Суть в том, что на протяжении последних 18 месяцев мы все время имеем заболеваемость. Она больше, меньше, но она все время сохраняется. И в последнее время заболеваемость стала все выше. Это как ядерная реакция — постепенно расползается и повышается заболеваемость», — сказал Малышев.
Об этом: Врач-инфекционист сравнил распространение COVID-19 c ядерной реакцией
В Ульяновской области подтверждено ещё 364 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились за сутки 346 ковидных больных. При этом зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19.
Об этом: В Ульяновской области умерли ещё 13 пациентов с коронавирусом
В Рязанской области 18 октября подтверждено 192 случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки и стало новым рекордом. Общее количество носителей инфекции превысило 45 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано восемь летальных исходов.
Читайте также: В Рязанской области коронавирус подтверждён у 45 тысяч жителей
В Липецкой области 18 октября подтверждено 312 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1867 человек. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Об этом: В Липецкой области за сутки выявлены 312 новых носителей коронавируса
Во Владимирской области 18 октября подтверждено 292 новых случая заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 2120 человек. За последние сутки подтверждено 19 новых летальных случаев.
Читайте подробнее: Во Владимирской области за сутки выявлены 292 носителя коронавируса
В России действует лобби, которое препятствует вакцинации населения от коронавируса. Об этом 18 октября заявил врач-инфекционист Николай Малышев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
«У нас довольно сильное антивакцинальное лобби. На всех перекрестках, в интернете, во всех социальных сетях так или иначе обсуждают», — сказал Малышев.
Подробности в материале: Врач-инфекционист заявил об антивакцинальном лобби в России
Внесены изменения в указ об антиковидных мерах в Красноярском крае. Об этом сообщили 18 октября в краевом правительстве.
Подробности в материале: В Красноярском крае вводят QR-коды
В Кургане ввели вход в торговые центры по QR-кодам. Местные жители не могут попасть в открытые там прививочные пункты.
Чтобы получить QR-код, надо вакцинироваться. Вакцинироваться можно в торговых центрах. Чтобы попасть в торговый центр, надо предъявить QR-код.
В Омской области за прошедшие сутки скончались десять пациентов с коронавирусом. Об этом 18 октября сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».
Подробности в материале: Ещё десять ковид-пациентов скончались в Омской области
Школьники Ивановской области уйдут на единые каникулы с 25 октября по 7 ноября, информация об этом прозвучала 18 октября на брифинге заместителя председателя регионального правительства Ирина Эрмиш.
Читайте подробнее: Ивановские школы отправят на двухнедельные каникулы
Временный запрет на проведение концертов и цирковых представлений вводится в Ивановской области, о решении оперативного штаба региона сообщила 18 октября на брифинге заместитель председателя правительства Ивановской области Ирина Эрмиш.
Об этом: В Ивановской области из-за ковида запретили все концерты
В подмосковной Электростали суд арестовал восемь человек по уголовному делу о подделке сертификатов о вакцинации, сообщили 18 октября в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Читайте также: Восемь человек арестованы в Подмосковье за подделку справок о вакцинации
В Пензенской области чуть снизился суточный прирост случаев заражения коронавирусом и подтверждены очередные летальные исходы от COVID-19.
Об этом: В Пензенской области умерли ещё 24 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Коми число больных ковидом пополнили 272 человека, двое скончались.
Читайте подробнее: В Коми за сутки коронавирус выявили у 272 человек
Контроль за ношением масок в вагонах метро Москвы усилен, сообщила 18 октября замруководителя ГКУ «Организатор перевозок» Елена Мясищева в эфире телеканала «Россия 24».
Читайте также: В метро Москвы усилили контроль за ношением масок в вагонах
Рост числа симптомов COVID-19 связан с более глубоким изучением этого заболевания. Об этом 18 октября заявил врач-инфекционист Николай Малышев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам эксперта, лечением COVID-19 сейчас занимаются специалисты из разных отраслей медицины. И каждый из них замечает в первую очередь симптомы, которые связаны с его прямой специализацией.
Подробности в материале: Врач-инфекционист объяснил рост числа симптомов COVID-19
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 159 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 18 октября. Днём ранее, 17 октября, в регионе было зарегистрировано 158 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждён у 50 760 человек.
Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлены 159 носителей коронавируса
В Тамбовской области 18 октября подтверждено 159 новых случаев заражения коронавирусом — столько же было выявлено сутками ранее. За весь период скончались 1008 человек. Пять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.
Читайте также: В Тамбовской области за сутки выявлены 159 новых носителей коронавируса
Количество антигена в вакцине от коронавируса для детей будет меньше, чем во взрослой, но защитная функция сохранится, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
В Белгородской области 18 октября выявлено 294 новых носителя коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. В целом, инфекцию подтвердили уже у 58 тысяч жителей. На вакцинацию от COVID-19 записались ещё 1 026 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Белгородской области выявлено свыше 58 тысяч носителей коронавируса
За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 137 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 61 человек. Об этом сообщили 18 октября в оперативном штабе региона.
Подробности в материале: В Томской области выявили 137 носителей SARS-CoV-2
В Татарии растёт суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Также подтверждены очередные летальные исходы.
В Челябинской области насчитывается уже 12 014 больных COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
Об этом: В Челябинской области число больных COVID-19 превысило 12 тыс
915 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что всего в регионе выявили 117 994 случаев заражения этой инфекцией.
Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили 915 носителей коронавируса
За последние сутки в Вологодской области выявили 307 заболевших ковидом.
Читайте подробнее: В Вологодской области за сутки скончались 12 ковид-пациентов
В Адыгее могут быть пересмотрены расписания работы школ. Образовательные организации могут перевести на двухсменный график работы. Такие планы властей региона связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом глава республики Мурат Кумпилов сообщил в ходе встречи с педагогами 15 октября.
Читайте также: Школы Адыгеи из-за коронавируса могут перейти на «двухсменку»
В Дагестане за последние сутки выявлено еще 135 новых случаев заражения коронавирусом. Такое большое число заболевших не фиксировалось в регионе с 12 сентября, сообщили 18 октября в федеральном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Дагестане растет число заболевших COVID-19 и умерших от него
Ещё два жителя Томской области стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 18 октября в областном оперштабе.
Читайте также: В Томской области скончались уже 580 пациентов с коронавирусом
Работы по строительству двух быстровозводимых ковидных госпиталей начнутся в Белгородской области уже на этой неделе, к середине декабря оба объекта должны быть готовы к сдаче, сообщает правительство региона.
Нынешние эпидемиологические антирекорды обусловлены стечением целого ряда обстоятельств. Об этом 18 октября заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев на телеканале «Россия 24».
Читайте также: Эксперт объяснил причины резкого роста заболевамости коронавирусом в России
В Югре за сутки выявлено 230 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (67 случаев), сообщает 18 октября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 232 случая.
Об этом: В Югре за сутки выявлено 230 заражений коронавирусом
Коллективный иммунитет граждан России обеспечивает сдерживание заболеваемости коронавирусом. Об этом 18 октября заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев на телеканале «Россия 24».
Об этом: «80% недостаточно» — о коллективном иммунитете и коронавирусе
В Свердловской области 17 октября обнаружили 596 заразившихся коронавирусом. Из них 91 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.
Об этом: В Свердловской области выявили ещё 596 носителей коронавируса
В Северной Осетии дополнительно создано еще 100 койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом. Новый госпиталь развернут на базе центра СПИД, сообщили 18 октября в минздраве региона.
Об этом: В Северной Осетии из-за ухудшения ситуации открыли еще один ковид-госпиталь
За последние сутки в Петербурге с диагнозом COVID-19 госпитализировали 396 заболевших, это на 39 человек меньше, чем было госпитализировано сутками ранее, сообщили 18 октября в городском оперштабе.
Читайте подробнее: За сутки в Петербурге госпитализировали с ковидом около 400 человек
В Ивановской области сложилась напряжённая ситуация с обеспеченностью стационаров кислородом. Об этом 18 октября в ходе брифинга сообщила заместитель председателя правительства региона Ирина Эрмиш.
Подробности в материале: Ивановские власти сообщили о напряженной ситуации с кислородом
Глава омского Роспотребнадзора Александр Крига на заседании оперштаба предложил сохранить в Омской области все действующие меры и ковидный режим повышенной готовности до 30 ноября. Об этом сообщили 18 октября в областном правительстве.
Смольный провел очередной антиковидный рейд по центру Петербурга. В результате из-за нарушения ограничений, введенных на время пандемии, закрылись два бара и был остановлен концерт Васи Обломова.
Читайте также: Остановленный концерт и закрытые бары: подведены итоги рейда в Петербурге
Путин напомнил о праве губернаторов определять категории граждан, для которых вакцинация обязательна:
«По эпидемиологическим показаниям — у вас право в соответствии с законом 1998 года принимать решения по отдельным категориям граждан».
Главы субъектов РФ могут вводить обязательную вакцинацию по отдельным категориям граждан. Об этом 18 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Об этом: Путин напомнил о правах губернаторов по введению обязательной вакцинации
Ещё четыре пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом сообщили 18 октября в республиканском правительстве.
По состоянию на 18 октября в Хакасии прививку от коронавируса сделали 183 657 человек. Как сообщили в республиканском минздраве, получили обе дозы вакцины, завершили вакцинацию 156 375 жителей региона.
Подробности в материале: В Хакасии от COVID-19 привились 183 тысячи человек
Рост заболеваемости коронавирусом в России может привести к тому, что количество одновременно болеющих людей достигнет миллиона человек уже через две недели. Об этом сообщил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.
В Новосибирской области по данным на сегодня, 18 октября, за минувшие сутки выявлено 245 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 250 случаев.
Подробности в материале: Сразу 16 новосибирцев стали жертвами коронавируса за сутки
У руководства Башкирии нет цели мучить людей и бить по бизнесу. Об этом 18 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
На оперативном заседании правительства Хабиров прокомментировал решение властей Башкирии об ужесточении ограничений в республике для не привитых граждан.
Об этом: Глава Башкирии об ограничениях: «У нас нет самоцели мучить людей»
От властей Крыма просят найти компромисс между защитой жителей от распространения коронавирусной инфекции и сохранением предприятий сферы детского досуга.
Подробности в материале: В Крыму предлагают возобновить работу детских игровых комнат
В России зафиксированы случаи попадания детей с диагнозом COVID-19 в реанимацию. Об этом 18 октября заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Подробности в материале: Инфекционист рассказал о летальных случаях среди детей с COVID-19
Следком Коми проводит проверку на предприятиях, сотрудники которых могли получить поддельные сертификаты о ковид-вакцинации.
Подробности в материале: В Коми двести сертификатов о вакцинации могут оказаться «липовыми»
Во Владимирской области, по данным на 18 октября, первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 352 тыс. 650 человек. Полностью вакцинацию завершили 331 тыс. 893 человека.
Об этом: Во Владимирской области привились от коронавируса более 352 тыс. человек
Привитые от коронавируса граждане могут представлять опасность для непривитых. Об этом 18 октября заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: Вакцинированные могут быть заразными для остальных — эксперт о коронавирусе
В Тюменской области за сутки выявлено 298 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 октября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 295 случаев.
Читайте также: В Тюменской области за сутки скончались 27 пациентов с COVID-19
Коллективный иммунитет даже на уровне 70−80% не обеспечит полной защиты от коронавируса населения. Об этом 18 октября заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев на телеканале «Россия 24».
Читайте также: «Отсидеться не получится» — об эпидемии коронавируса
В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 2741 пациент, в том числе 55 детей. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил оперативный штаб региона.
Подробности в материале: В отделениях реанимации оказались 290 новосибирцев с коронавирусом
Вакцинация от коронавируса «Спутником V» абсолютно оправдана. Об этом 18 октября заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев на телеканале «Россия 24».<