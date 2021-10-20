Москва, , 14:58 — REGNUM В 27 регионах России занятость коек превышает 90%. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В 40 регионах уровень занятости (коек) превышает среднероссийский. В 27 регионах занятость коек составляет более 90%, но сложнее всего ситуация в Ставропольском крае, Республике Адыгея, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской и Саратовской областях, где занятость коек превышает 95%», — заявила Голикова.