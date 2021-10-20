Оксана Хмурова, 20 октября 2021, 19:36 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о повышенной готовности, согласно которым в республике с 25 октября текущего года совершеннолетние жители смогут посещать розничные рынки (за исключением специализированных и сельскохозяйственных продовольственных рынков) лишь при наличии сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19 или справки о перенесенном в течение шести месяцев ковиде.
Некоторые жители уверены, что «Хабиров сам себе такими выпадами рейтинг роняет на ноль, народ зла не помнит, он его записывает! Позор такому главе республики!» И с этим комментарием в социальной сети согласились десятки пользователей.
Кто-то напомнил, что предприниматели несут огромные убытки из-за этих указов, а среди них есть и высокопоставленные чиновники, «так, что Хабиров рубит руку, которая его и кормит». При этом некоторые жители считают, что «высокопоставленные чиновники уже себе нагребли денег, им хватит надолго».
Более 150 жителей одобрили комментарий о том, что «людям все равно на все эти торговые центры. Они принципиально теперь не пойдут туда, деньги будут целее».
Отказаться от посещения торговых центров намерены также и вакцинированные жители: «Вот трагедия! Да плевать на эти ТЦ. Можно ведь абсолютно обойтись без них. Пусть я и с сертификатом, но с удовольствием поддержу основную массу и ни ногой туда. Ходим туда от делать нечего… Будем теперь выезжать на природу».
При этом на оперативном совещании Хабиров признался, что «был в торговых центрах, спрашиваю, как у вас дела. Мне отвечают, в четыре раза падение по проходимости».
Жители предложили главе региона ознакомиться в Конституцией России: «Пусть Хабиров Конституцию почитает на досуге», «Может, Конституцию почитать ему? Или он не знает, что это такое? Аусвайс, куэр код, маска! Что ещё придумаешь?»
Пользователи недоумевают, куда смотрят правоохранительные органы: «В Конституции всё чётко и ясно написано. Вот мне интересно, куда смотрит доблестная прокуратура».
Кто-то из жителей предложил продавцам начать продавать товары через интернет: «Интернет для чего? Продавцы, размещайте объявления, привозите товары, кому какие нужно. Космические арендные платы не надо платить, как говорится, из рук в руки по адресам. Чуть подешевле, но продастся».
В очередной раз жители обратили внимание на непоследовательность действий власти: «Я в шоке, что же летом-то не было, когда в Башкирию приезжали тысячи гостей? А как стали делать прививки, то всё, караул, смертность, больницы переполнены. Вас это не напрягает?» — возмущаются они.
Кто-то вспомнил о подвиге советских солдат, которые ценой своей жизни завоевали социальные свободы для будущих поколений: «Обидно за наших дедов, которые жизнью рисковали, а многие и погибли, защищая свою родину, а сейчас такой беспредел творится».
«Наше государство государством не назовёшь, это уже как фашисты, только которые убивают народ своей вакцинацией!» — пишут жители.
«За все время существования врачи не нашли вакцины от рака, ВИЧ, сифилиса, гепатита, туберкулеза, даже от гриппа и ОРЗ. Каждый привитый от гриппа все равно гриппует каждую весну и осень, а лечимся от новомодной болезни также арбидолом и другими лекарствами от простуды. Вам не кажется, что под вакциной кроется не оздоровление, а что-то очень страшное. Ведь сейчас важно не наше здоровье, важен QR-код!» — отмечают они.
Кто-то предположил, что глава Башкирии сам ничего не решает, а лишь выполняет чьи-то распоряжения: «Можно подумать, Хабиров что-то решает. Что сказали, то и делает. Как и в других городах. С торговыми центрами и магазинами тема вообще неактуальна почти, всё домой привозят», «Наш Хабиров просто пешка в чьих-то руках», — отмечают жители.
Жители обратили внимание, что на всех встречах глава республики находится без маски. В связи с этим у жителей возникают вопросы, почему Хабиров сам не соблюдает свои же требования: «Так вот кто заразу, без маски, разносит», «На всех мероприятиях без маски», «А я одна нахожусь в кабинете и меня заставляют надевать маску! Это же бред полный! Радий Фаритович, находясь один в своем кабинете, тоже сидит весь день в маске?!»
Они отмечают, что «У Хабирова совсем крышу снесло, прихвостень хозяев, зато сам живёт на широкую ногу, то без маски, то пляшет, тьфу, противно».
Кто-то предположил, что ужесточение ограничений ни к чему хорошему не приведет: «Гражданская скоро нас ожидает, вот что», «Скоро народ за вилы может взяться, устали все уже от этого», «Давно пора их на место ставить».
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что предприниматель из Уфы попросила главу Башкирии Радия Хабирова отменить ограничения в торговых центрах республики для непривитых жителей.
«Мы сидим по нулям, народа нет, и, соответственно, торговли. Аренду никто не отменяет, а ограничения во всей красе. Почему мы, предприниматели, должны решать проблемы с вакцинированием за наш счёт? Мои дети должны быть сыты и одеты, и им не понять, почему у мамы не стало средств на покупку еды и одежды», — сообщила в своем обращении женщина.