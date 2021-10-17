Москва, 17 октября 2021, 16:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин скорее всего пройдёт ревакцинацию от COVID-19, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также отметил, что решение данного вопроса во многом зависит от совета специалистов.
Как сообщало ИА REGNUM, первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин получил 23 марта. Спустя три недели и один день он сделал вторую прививку.
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В середине сентября глава государства был вынужден уйти на самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его окружении. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что это не повлияло на интенсивность работы российского лидера, а сам он не болен. Из режима самоизоляции Путин вышел 29 сентября.