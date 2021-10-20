Красногорск, , 15:18 — REGNUM Темпы вакцинации в России пока недостаточны, хотя они и постепенно растут. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

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«Мы видим постепенное наращивание темпов вакцинации, однако этого пока недостаточно», — заявила Голикова.

«Необходимо было осенью достигнуть показателя эффективного иммунитета — нами эти показатели установлены на уровне 80%… На сегодняшний день этот показатель в среднем по стране составляет чуть более 45%», — указала она.

По её словам, среди регионов-лидеров в отношении вакцинации выделяются Московская область, Москва, Республика Тыва, Чеченская Республика, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Республика Карелия и Белгородская область