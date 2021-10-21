Москва, , 13:02 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов быть ответственными в вопросе вакцинации от коронавируса, ведь они — власть, обслуживаются в Центральной клинической больнице (ЦКБ еще называют «кремлёвской» — ред.) и получают зарплаты примерно в 500 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

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В ходе заседания спикер Госдумы обратил внимание на безответственное поведение ряда парламентариев.

«Будьте более ответственны! Как вы думаете, мы обсуждаем постоянно эти темы. А затем ряд из наших коллег в пабликах у себя пишут, это власть нас пытается себя заставить сделать прививку. Какая власть? Какая власть?» — возмущен Володин.

«Вы и есть власть. И когда выйдя из зала пленарных заседаний, вы пытаетесь искать поддержку у граждан в том, что вас власть пытается заставить сделать прививку, тогда скажите прямо. Вы приписаны и обслуживаетесь в ЦКБ, у вас заработная плата порядка 500 тыс., вы обеспечены всем необходимым. И мы здесь, собираясь вместе, единственно увещеваем и просим депутатов позаботиться не только о своём здоровье, но и здоровье тех, кто рядом находится», — говорит он.

«Коллеги, для чистоты отношений, что мы делаем сами? От кого вы страдаете? От этой власти? При этом, сами находясь в этой лодке. Более ответственно подходите», — призвал Володин.

Спикер Госдуме считает правильным, чтобы парламентарии также приняли определенные ограничения на фоне пандемии.

«Коллеги, с себя давайте начнём. Для себя примем ограничения. Мы должны понимать, что те ограничения не сопоставимы с теми, которые сегодня принимают на себя наши граждане. Когда человек должен идти на работу, у него несколько детей, они должны пойти в школу, а школу закрыли. Перевели на дистанционку. А они маленькие. Это что? Конечно, намного тяжелее. Чем нам с вами», — отметил он.