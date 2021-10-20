Красногорск, , 15:44 — REGNUM Региональные власти должны объективно оценивать ситуацию с эпидемией коронавируса. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Обращаю внимание коллег в регионах: нельзя ни в коем случае что-то занижать, приукрашивать картину. На сегодняшний день это опасно и безответственно. Реальная ситуация всё равно видна по статистике. По статистике госпитализаций, по уровню смертности», — заявил Путин.

«Нужно понять очевидную вещь, вы должны к этому относиться следующим образом: если в субъекте РФ выявляется большее количество новых заболеваний, это совсем не значит, что местные власти плохо работают! Это говорит о том, что работа региональных властей по профилактике и предупреждению болезни организована не на бумаге, а реально и в целом эффективно», — указал он.