Красногорск, , 14:40 — REGNUM Число выявленных новых случаев Covid-19 приближается к 35 тыс. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Татьяна Голикова Kremlin.ru

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«Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных новых случаев Covid-19 за сутки приближается к 35 тыс. Такие высокие цифры на сегодняшний день обусловлены распространением инфекции по всей территории Российской Федерации. Это особенность этого подъёма заболеваемости, в отличие от предыдущего сезона, и одновременно — сложность, которая создаёт огромную нагрузку на систему здравоохранения», — заявила Голикова.