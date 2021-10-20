Санкт-Петербург, 20 октября 2021, 11:59 — REGNUM Созданного в Петербурге запаса вакцин от коронавирусной инфекции должно хватить до конца 2021 года. Об этом сообщил журналистам 20 октября глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
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«Вакцины хватит, как минимум, до конца года, — приводит слова чиновника «Интерфакс» — С учетом того, что производство в РФ увеличилось, то переживать об этом не стоит никому».
Напомним, за 19 октября запись на вакцинацию по телефону в Петербурге возрослаа втрое.
Кроме того, по словам главы комздрава, в Петербурге лучше, чем в других регионах, обстоит ситуация с госпитализацией пациентов с COVID-19. «Темпы прироста числа госпитализированных существенно выше, чем у нас», — сказал Лисовец.
По состоянию на 19 октября, в Петербурге развернуто 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. Свободны 38,29% таких коек (относительно норматива Минздрава России). Запас вакцины в городе, на тот же день, составил 883 697 доз.
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