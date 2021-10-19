Москва, , 15:51 — REGNUM Совещание президента России Владимира Путина с членами правительства, посвящённое в том числе ситуации с коронавирусом, состоится 20 октября в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщает 19 октября пресс-служба Кремля.

Владимир Путин на совещании с членами правительства Kremlin.ru

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«Среди тем к обсуждению ситуация с коронавирусом и связанные с этим вопросы», — отметили в Кремле.

Указано также, что министр строительства Ирек Файзуллин и министр энергетики Николай Шульгинов доложат главе государства о том, как в регионах идёт подготовка к зиме и началу отопительного сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Путин примет решение, связанное с противодействием COVID-19, после заслушивания соответствующих докладов оперативного штаба и правительства.

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