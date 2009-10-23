Хищение экспонатов Эрмитажа
Милиционеры обнаружили похищенную из Эрмитажа икону (Санкт-Петербург)
Сотрудники антикварного отдела петербургского ГУВД обнаружили икону, украденную из Государственного Эрмитажа несколько лет назад. Об этом ИА REGNUM Новости сегодня, 23 октября, сообщили в пресс-службе ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Икона Казанской Божьей Матери была изъята в ходе...
23 октября 2009
В петербургском магазине обнаружили еще один похищенный экспонат Эрмитажа
В антикварном магазине Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли один из похищенных экспонатов Государственного Эрмитажа. Как сообщили сегодня, 18 сентября, ИА REGNUM Новости в пресс-службе Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ, золотая брошь с сапфиром...
18 сентября 2009
В тамбовских музеях крадут и теряют экспонаты
29 экспонатов украдены из музеев Тамбовской области и находятся в бессрочном розыске, еще 1276 музейных предметов в 50-70-х годах XX века были переданы из музеев в другие учреждения без соблюдения всех документальных процедур, 600 предметов ошибочно дважды были внесены в учётную документацию. Итоги...
16 апреля 2009
Следственный комитет принял к производству дело о хищении экспонатов Эрмитажа
Главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации принято к производству уголовное дело по факту хищения экспонатов из музея " Государственный Эрмитаж ", возбужденное 31 июля 2006 года. Как напомнили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета при...
24 марта 2009
Савва Ямщиков: Кто и зачем хочет разрушить музей-заповедник А.С.Пушкина в Михайловском
ИА REGNUM: На днях группа деятелей русской культуры, и Вы, Савва Васильевич, в их числе, обратились к Президенту России Д.А.Медведеву с открытым письмом в связи с тревожащей Вас ситуацией, сложившейся вокруг Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного...
20 марта 2009
Руководство Эрмитажа удовлетворено поступком человека, подкинувшего к музею пропавшую икону (Санкт-Петербург)
В сектор новых поступлений Государственного Эрмитажа Санкт-Петербурга сегодня, 6 октября, был подброшен сверток, в котором находилась икона Богоматери "Знамение" в золотошвейном окладе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе музея, эта икона XIX века была похищена из музея и значится в...
6 октября 2008
Больше всего нарушений выявляется в ведомственных музеях: интервью заместителя министра культуры РФ
В российских музеях продолжается беспрецедентная массовая проверка. Практически впервые государство обратило столь пристальное внимание на принадлежащие ему музейные ценности и высказало серьезное намерение навести порядок в деле их учета и хранения. Как ранее сообщалось, 18 июля первый...
23 июля 2007
В Воронежской области проверка музейных фондов пропаж не выявила
Проверка сохранности экспонатов в музеях Воронежской области проводится постоянно и не выявляет серьезных нарушений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил Юрий Пчелкин, начальник отдела культурного наследия и профессионального искусства Управления культуры и туризма Воронежской области. Более...
18 июля 2007
Областная комиссия проверила фонды 25 муниципальных музеев Кузбасса
В государственных музеях Кемеровской области продолжается работа областной комиссии по сверке наличия культурных ценностей музейного фонда Российской Федерации: с начала года экспертная группа изучила организацию охраны, учета и хранения музейных предметов в 25 муниципальных музеях. Как 18 июля...
18 июля 2007
Первого вице-премьера РФ настораживает ситуация с российскими музеями
В музеях Российской Федерации не хватает 160 тысяч предметов искусства. К такому выводу пришла правительственная комиссия по сохранности культурных ценностей по результатам проверок, заявил первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев. По его словам, за шесть месяцев проверено 500 федеральных...
18 июля 2007
Приговор похитителю ценностей из Эрмитажа оставлен без изменений (Санкт-Петербург)
Сегодня, 8 июня, кассационная инстанция Городского суда Санкт-Петербурга рассмотрела жалобу похитителя ценностей из Государственного Эрмитажа - Николая Завадского на приговор Дзержинского федерального суда. Напирая на состояние своего здоровья, искреннее раскаяние, активную помощь следствию, а...
8 июня 2007
Выступление на Алтае Бориса Боярскова было откровенным, а потому - не внушающим оптимизма
В четверг, 12 апреля, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия Борис Боярсков достаточно откровенно рассказал СМИ Алтайского края о том, как в целом по России обстоит дело в области учетной документации в музеях. Как сообщил...
12 апреля 2007
Осужденный по делу о краже из Эрмитажа подал кассационную жалобу (Санкт-Петербург)
Осужденный по делу о краже из Эрмитажа Николай Завадский подал сегодня, 30 марта, кассационную жалобу на приговор Дзержинского федерального суда в вышестоящую инстанцию - в Городской суд Санкт-Петербурга. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в своей жалобе Завадский просит о смягчении наказания...
30 марта 2007
Представитель Эрмитажа удовлетворен приговором по делу Завадского (Санкт-Петербург)
Представитель государственного Эрмитажа в суде по делу Николая Завадского, который сегодня, 15 марта, Дзержинским федеральным судом Санкт-Петербурга был признан виновным в хищении ценностей из государственного Эрмитажа, Марина Цугулева, заведующая юридическим сектором государственного Эрмитажа...
15 марта 2007
Суд по делу о краже из Эрмитажа вынес частное определение в адрес руководства музея (Санкт-Петербург)
Вместе с приговором Николаю Завадскому, который сегодня, 15 марта, был признан виновным в хищении ценностей из государственного Эрмитажа, Дзержинский федеральный суд Санкт-Петербурга вынес также частное определение в адрес руководства Эрмитажа о необходимости улучшения системы охраны экспонатов и...
15 марта 2007
Похититель ценностей из Эрмитажа приговорен к пяти годам колонии общего режима (Санкт-Петербург)
Дзержинский федеральный суд Санкт-Петербурга сегодня, 15 марта, вынес приговор по делу Николая Завадского, обвиняемого в краже 75 предметов из кладовой Эрмитажа. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, суд признал Завадского виновным в том, что он с 1999 по 2005 год в составе организованной группы, в...
15 марта 2007
Обвинение требует для похитителя ценностей из Эрмитажа шести лет в колонии общего режима (Санкт-Петербург)
Сегодня, 13 марта, в Дзержинском федеральном суде Санкт-Петербурга прошли прения сторон по делу Николая Завадского, обвиняемого в краже ценностей из Эрмитажа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. По мнению представителя государственного обвинения, вина Завадского в соисполнении хищения в особо...
13 марта 2007
Подсудимый по делу о краже из Эрмитажа дал свои показания (Санкт-Петербург)
В Дзержинском федеральном суде Санкт-Петербурга сегодня, 13 марта, дал показания подсудимый по делу о краже из Эрмитажа Николай Завадский. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Завадский, в принципе, подтвердил свое участие в сбыте похищенных его супругой 75 предметов, правда, все время ведения...
13 марта 2007
В Санкт-Петербурге допрос подсудимого по делу о краже экспонатов из Эрмитажа отложен по состоянию здоровья
В Дзержинском федеральном суде Санкт-Петербурга сегодня, 22 февраля, должен был состояться допрос подсудимого по делу о краже из Эрмитажа Николая Завадского. Однако, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в связи с его плохим самочувствием (он простужен и плохо слышит) суд удовлетворил ходатайство...
22 февраля 2007
В суде по делу о краже ценностей из Эрмитажа допрашивают свидетелей (Санкт-Петербург)
В Дзержинском федеральном суде Санкт-Петербурга сегодня, 1 февраля, прошло очередное заседание по делу Николая Завадского, вдовца хранительницы отдела истории русского искусства Государственного Эрмитажа Ларисы Завадской, которого обвиняют в соучастии в похищении 77 предметов из числа эрмитажных...
1 февраля 2007