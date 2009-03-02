Возгорание самолета при посадке в иркутском аэропорту 9.07.2006
Возобновлено следствие по факту катастрофы аэробуса "А-310" в Иркутске в 2006 г.
Предварительное следствие по уголовному делу по факту катастрофы самолета "А-310" в Иркутске, прекращенное в декабре 2008 года, возобновлено. Как сообщают "Сибирские новости", Следственный комитет при прокуратуре РФ отменил постановление управления о прекращении уголовного дела по факту катастрофы...
2 марта 2009
Прекращено уголовное дело по факту катастрофы "А-310" в Иркутске
Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета при прокуратуре РФ принято решение о прекращении уголовного дела по факту катастрофы пассажирского самолета "А-310" в аэропорту города Иркутска. Об этом 9 декабря ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете при...
9 декабря 2008
Иркутск: На перенос находящегося в городской черте аэропорта до 2015 года из федерального бюджета выделят 16 млрд рублей
В связи с крушением Boeing-737 в Перми ИА REGNUM напоминает ситуацию, сложившуюся к настоящему моменту вокруг иркутского аэропорта, где в ночь с 8 на 9 июля 2006 года потерпел катастрофу Airbus 310 авиакомпании "Сибирь" ( S7 ). Напомним, самолет выполнял рейс по маршруту Москва - Иркутск. При...
15 сентября 2008
В Иркутске почтили память погибших в авиакатастрофе 9 июля 2006 года
9 июля в Иркутске прошло траурное мероприятие в память о погибших в авиакатастрофе аэробуса "А-310" авиакомпании S7 (бывшая "Сибирь"), которая произошла ровно два года назад в аэропорту Иркутска. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра, в 11:00 по местному...
9 июля 2008
В Иркутской области распущен Совет по оказанию помощи пострадавшим в авиакатастрофе 6 июля 2006 года
В преддверии второй годовщины со дня авиакатастрофы самолета "А-310" авиакомпании "Сибирь" (S7), произошедшей 9 июля 2006 года в аэропорту Иркутска, 2 июля состоялось последнее заседание совета по расходованию средств, поступивших в качестве пожертвований от юридических и физических лиц для...
7 июля 2008
Родственники жертв крушения "А-310" в Иркутске могут получить по 1 млн рублей компенсации
Родственники погибших в катастрофе аэробуса "А-310" авиакомпании S7 (бывшая "Сибирь" ) в аэропорту Иркутска 9 июля 2006 года получат в качестве компенсации около 1 млн рублей каждый. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 апреля заявил президент Иркутской коллегии адвокатов Сергей Полевода...
1 апреля 2008
В Иркутске почтили память жертв авиакатастрофы 9 июля 2006 года
Траурная панихида, которую провел епископ Иркутский и Ангарский владыка Вадим, состоялась 9 июля на месте крушения аэробуса "А-310" в аэропорту Иркутска. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в ней приняли участие родственники погибших и выжившие пассажиры лайнера, потерпевшего крушение 9 июля 2006...
9 июля 2007
В День траура для родственников погибших в катастрофе "А-310" выделят пять автобусов (Иркутск)
Доставка родственников к местам захоронения погибших в результате авиакатастрофы "А-310" будет организована в Иркутске в день годовщины катастрофы, 9 июля. Как сообщили 5 июля ИА REGNUM в пресс-службе администрации губернатора Приангарья, в 10:00 (05:00 мск) от областной администрации к месту...
5 июля 2007
Авиакомпания S7 согласилась с решением американского суда (Новосибирск)
Авиакомпания S7 (бывшая "Сибирь" ) полностью разделяет точку зрения американского суда, который согласился с тем, что рассмотрение требований пострадавших и родственников погибших в катастрофе в российских судах приведет к более быстрому удовлетворению таких требований и, в конечном итоге...
4 июля 2007
9 июля в Иркутской области объявлено Днем траура
9 июля в Иркутской области объявлено Днем траура в связи с годовщиной авиакатастрофы самолета "А-310". Как сообщили 3 июля ИА REGNUM в пресс-службе администрации губернатора Приангарья, соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Тишанин. В этот день на территории всего...
3 июля 2007
Суд Нью-Йорка не будет рассматривать иск пострадавших в иркутской авиакатастрофе
Суд Южного округа Нью-Йорка отказался принять к производству иск пострадавших в авиакатастрофе в Иркутске 9 июля 2006 года. Решение принято в связи с тем, что компания S7 готова признать свою материальную ответственность и выплатить компенсации пассажирам и их родственникам "по решению суда в...
2 июля 2007
В годовщину авиакатастрофы 9 июля в Иркутске пройдут траурные мероприятия
Панихиду по жертвам авиакатастрофы отслужит Владыка Вадим 9 июля в 11:00 (06:00 мск) на месте трагедии в Иркутске. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации губернатора региона, об этом шла речь 27 июня на оргкомитете по подготовке Дня памяти жертвам. Руководитель администрации...
28 июня 2007
В крушении аэробуса А-310 в Иркутске виноваты бурятские шаманы? Обзор иркутских СМИ
Обзор СМИ Иркутской области за 16-24 июня Главным событием на минувшей неделе в жизни Иркутской области стал политический скандал, разразившийся во время июньской сессии Законодательного собрания (ЗС) региона. О нем рассказывает газета "Коммерсант. Восток России" в номере от 21 июня под заголовком...
24 июня 2007
Родственники жертв авиакатастрофы в Иркутске отозвали иск к S7 (Новосибирск)
Родственники жертв авиакатастрофы, произошедшей летом прошлого года в Иркутске, отозвали иск против авиакомпании S7 (бывшая "Сибирь"). Об этом 8 июня сообщили в суде города Обь, где проходили слушания дела. Истцом выступала семья Сластиных из Улан-Удэ, а ответчиком новосибирская авиакомпания. Об...
9 июня 2007
Окончательной причиной катастрофы "А-310" в Иркутске признана ошибка экипажа
Причиной катастрофы аэробуса "А-310" авиакомпании "Сибирь" (ныне S7 ) 9 июля 2006 года в аэропорту Иркутска явились "ошибочные и бесконтрольные действия экипажа на этапе пробега после посадки самолета в конфигурации с деактивированным реверсом тяги одного двигателя". Как сообщили корреспонденту ИА...
14 мая 2007
Авиакомпания S7 пока не приняла решения обжаловать решение суда по иркутской катастрофе
Руководство S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь" ) еще не приняло решение, будет ли обжаловать решение суда города Обь Новосибирской области по иску родственницы пассажирки самолета А-310 авиакомпании S7, потерпевшего в июле прошлого года катастрофу в аэропорту Иркутска. Об этом корреспонденту ИА...
27 февраля 2007
Суд г. Обь Новосибирской области обязал авиакомпанию S7 выплатить 200 тыс. руб. за гибель пассажирки
Во вторник, 27 февраля, суд города Обь Новосибирской области в ходе судебного слушания по иску родственницы пассажирки самолета А-310 авиакомпании S7 Airlines, потерпевшего в июле прошлого года катастрофу в аэропорту Иркутска, Людмилы Зозулиной, вынес решение о выплате ей 200 000 рублей в качестве...
27 февраля 2007
Подросток "заказал" свою семью киллерам, потому что родители 4 года не пускали его гулять: обзор новосибирской прессы
Обзор прессы Новосибирской области за 4-10 февраля Новосибирские "эсеры" избрали лидера с 4 попытки, соперники "Справедливой России" называют выбор "не худшим". "Родинцы" проиграли "жизненцам" борьбу за пост председателя. Увлеченные внутренними разборками, "эсеры" не участвуют в политической жизни...
10 февраля 2007
"Мы все чуть-чуть разбогатели": обзор СМИ Иркутской области
Обзор СМИ Иркутской области за 2-9 февраля О продолжении попыток родственников и пострадавших при катастрофе аэробуса А-310 в аэропорту Иркутска в июле прошлого года добиться компенсаций, на этот раз в американском суде, рассказывает издание "Коммерсант. Восток России". Статья под заголовком "Дело...
9 февраля 2007
Юристы S7 не согласны с суммой одного из исков по катастрофе в Иркутске
Авиакомпания S7 ("Сибирь") не согласна с суммой компенсации, которую запросила родственница одной из жертв авиакатастрофы в Иркутске. Об этом 8 февраля передает ГТРК "Новосибирск". 8 февраля в суде города Обь Новосибирской области прошла встреча сторон по иску женщины, потерявшей в результате...
8 февраля 2007