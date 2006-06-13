"Дело Клименко"
Молдавия несет убытки: Молдавия за неделю
Черноморский форум диалога и партнерства. Молдавия и ОБСЕ против референдума о статусе Приднестровья. Молдавия обсудила с Литвой приднестровскую проблему. МИД Украины обвинил Приднестровье в неправильной трактовке Московского меморандума. Приднестровский спикер озвучил собственный план...
13 июня 2006
Молдавский правозащитник: лидер движения "Равноправие" может быть арестован
Советник муниципального совета Кишинева и лидер оппозиционного общественно-политического движения " Равноправие " Валерий Клименко совершил поездку в Москву, несмотря на подписку о невыезде. Такое обвинение в адрес оппозиционного политика выдвинула 9 июня правительственная газета "Независимая...
9 июня 2006
Генпрокуратура Молдавии продолжит уголовное преследование экс-мэра Кишинева
Генеральная прокуратура Молдавии не выполнит требование Коллегии по уголовным делам Высшей судебной палаты (ВСП) о прекращении уголовного преследования лидера оппозиционного альянса "Наша Молдова", экс-мэра Кишинева Серафима Урекяна. Об этом заявил 8 июня заместитель генпрокурора Валерий Гурбуля...
8 июня 2006
Лидер движения "Равноправие": президент Молдавии ведет себя "как бандит с большой дороги"
Власти Республики Молдова (РМ) "продолжают курс на подавление своих политических оппонентов бандитскими методами", заявил 7 июня в Кишиневе на пресс-конференции председатель оппозиционного общественно-политического движения " Равноправие " Валерий Клименко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в...
8 июня 2006
В Молдавии на пророссийского политика заведено уголовное дело
В отношении лидера общественно-политического движения пророссийской направленности " Равноправие " Валерия Клименко возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Он подозревается в организации преступной группы, специализирующейся на перекачивании крупных сумм из столичного бюджета путем...
8 июня 2006