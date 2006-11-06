Катастрофа самолета рейсом Ереван - Сочи 3 мая 2006 года
Министр обороны Армении опроверг слухи о перестрелке на борту потерпевшего крушение А-320
Министр обороны Армении Серж Саркисян опроверг слухи о перестрелке на борту потерпевшего крушение в Сочи лайнера А-320. Об этом заявил министр в беседе с журналистами 6 ноября.По его словам, помимо армянской стороны в процессе выявления причин авиакатастрофы были задействованы российская и...
6 ноября 2006
"Темные стороны" катастрофы лайнера А-320 компании "Армавиа" на побережье Сочи: кто будет "крайним"
"Причиной катастрофы самолета А-320 компании "Армавиа" в акватории города Сочи 3 мая 2006 года стал сбой в системе навигации авиалайнера", - сообщил корреспонденту ИА REGNUM достоверный источник в авиационных кругах Франции. По его словам, "в ночь катастрофы видимость в районе падения лайнера была...
31 октября 2006
Пилоты потерпевшего крушение авиалайнера А-320 не намеревались совершать посадку любой ценой
На пилотов потерпевшего крушение 3 мая с.г. близ Сочи авиалайнера А-320 компании "Армавиа" не оказывалось какого-либо давления со стороны пассажиров. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, в ходе проходивших в Ереване 26 октября обсуждениях причин крушения авиалайнера заявил глава...
26 октября 2006
МАК опровергает версию о взрыве и перестрелке на борту потерпевшего крушение А-320
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опровергает версию о взрыве и перестрелке на борту самолета армянской компании "Армавиа" А-320, следовавшего рейсом Ереван-Сочи и потерпевшего крушение 3 мая с.г. в акватории Сочи. "В соответствии с проведенным анализом зафиксированной бортовыми...
26 октября 2006
ГУГА Армении предлагает МАК внести ряд поправок в заключение по поводу причин катастрофы лайнера А-320
Главное управление гражданской авиации Армении (ГУГА) представило пакет замечаний по тексту проекта окончательного заключения Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по поводу расследования причин катастрофы самолета А-320 компании "Армавиа", произошедшей 3 мая над Черным морем. Документ...
24 октября 2006
Армянская сторона представила МАК пакет замечаний по заключению о причинах крушения А-320
Армянская сторона представила пакет замечаний относительно заключения Международного авиационного комитета о причинах крушения 3 мая с.г. армянского лайнера А-320, выполнявшего рейс Ереван-Сочи. Как отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM пресс-секретарь Главного управления гражданской...
20 октября 2006
В "Армавиа" не располагают данными о якобы произошедшей криминальной разборке на борту А-320
Армянская авиакомпания "Армавиа" не имеет информации о якобы произошедшей на борту лайнера А-320, следовавшего рейсом Ереван-Сочи 3 мая с.г., перестрелке между криминальными группировками, приведшей к крушению лайнера в акватории Сочи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила пресс-секретарь...
19 октября 2006
Причиной крушения А-320 стала криминальная разборка?
Самолет авиакомпании "Армавиа" А-320, совершавший рейс Ереван-Сочи и разбившийся 3 мая с.г. в акватории Сочи, был взорван, заявил 19 октября на пресс-конференции бывший пилот авиакомпании "Армянские авиалинии" Владимир Погосян. По его словам, находящийся в исправности самолет мог стремительно...
19 октября 2006
Армяне, посетившие Абхазию или Южную Осетию, по приезде в Грузию попадают в полицию: Армения за неделю
Обзор СМИ за 19- 25 сентября 2006 года. Армения-Россия. Армения-Турция. Армения-Грузия. Военный парад в Ереване. Всеармянский форум. Внутренняя политика. Япончик пока в Армении. ИТ-технологии в Армении. Армения-Россия В резиденции католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине посол России в...
2 октября 2006
"Армения мечется между "объятиями" России и США": Армения за неделю
Обзор СМИ за 12-18 сентября 2006 года. Армения-Россия. Армения-Турция. Армения-Иран. 15-летие независимости. Навстречу выборам. Коррупция и криминал. Армения-Россия Как сообщает газета " Азг " со ссылкой на " Интерфакс ", прокуратура Московского метрополитена раскрыла убийство 17-летнего армянина...
23 сентября 2006
По факту гибели армянского самолета А-320 Генпрокуратура РФ проводит аэротехническую судебную экспертизу
По факту гибели армянского самолета А-320, совершавшего рейс Ереван-Сочи 3 мая текущего года, проводится большое количество следственных мероприятия, заявил на пресс-конференции в Ереване Генеральный прокурор России Юрий Чайка, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, проводится...
22 сентября 2006
Компания "Гранд" выплатила страховки родственникам 49 погибших в результате крушения А-320
Страховая компания "Гранд" уже выплатила компенсации родственникам 49 погибших в результате крушения лайнера А-320 авиакомпании "Армавиа", выполнявшего 3 мая рейс Ереван-Сочи. Как сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM агент страховой компании "Гранд", директор компании "Виват консалтинг"...
19 сентября 2006
Российский страховой брокер возместит $144 тыс. родственникам членов экипажа армянского лайнера А-320
Страховой брокер "Малакут" обеспечил страховое возмещение в размере $144 тыс. родственникам 8 членов экипажа лайнера А-320 авиакомпании "Армавиа", погибших при крушении лайнера 3 мая над Черным морем. Как сообщили ИА REGNUM в компании "Малакут", экипаж самолета А-320 был застрахован армянской...
15 сентября 2006
Компания "Гранд" выплатила страховки родственникам 20 погибших в результате крушения А-320
Страховая компания "Гранд" уже выплатила страховки родственникам 20 погибших в результате крушения лайнера А-320, выполнявшего 3 мая рейс Ереван-Сочи. Как сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM агент страховой компании "Гранд", директор компании "Виват консалтинг" Карен Мануков, на днях будет...
15 августа 2006
В Ереване открыт мемориал памяти жертв авиакатастрофы армянского лайнера А-320
В Ереване в общине Нор-Норк состоялось торжественное открытие мемориала в память о жертвах авиакатастрофы армянского лайнера А-320 в акватории города Сочи в Черном море 3 мая. На проектировку и строительство памятника в виде "хачкара" (крест-камень), в частности были затрачены средства в размере 1...
11 августа 2006
"Армавиа" гасит долг перед Россией по графику
В связи со значительной задолженностью самолеты авиакомпании "Армавиа" с 14 августа не будут обслуживаться аэронавигационными службами в воздушном пространстве России, сообщили журналистам в федеральной аэронавигационной службе России 4 августа. Федеральная аэронавигационная служба поясняет, что 17...
4 августа 2006
МАК: Заявления, искажающие причину катастрофы А-320, неэтичны по отношению к погибшим
В связи с появившимися в средствах массовой информации заявлениями со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК) о виновности экипажа самолета А-320 авиакомпании "Армавиа" в катастрофе, произошедшей 3 мая 2006 г. в районе аэропорта Сочи, МАК заявляет, что Комитет, в состав которого...
28 июля 2006
ГУГА: Экипаж А-320 был крайне недоволен и нервирован действиями диспетчера
Причиной катастрофы армянского авиалайнера А-320, выполнявшего 3 мая рейс Ереван-Сочи, стала незакономерность действий экипажа в последние 17 секунд полета. Об этом в ходе пресс-конференции 28 июля заявил председатель Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении Артем Мовсисян. При этом...
28 июля 2006
"Армавиа": Сообщение МАК о причинах крушения А-320 не соответствует действительности
"Распространенное Межгосударственным авиационным комитетом сообщение относительно результатов расследования катастрофы А-320 в Черном море не соответствует действительности, поскольку само расследование еще не завершено", - заявил в ходе встречи с журналистами глава управления безопасности...
27 июля 2006
Заключение МАК по результатам крушения армянского А-320 "мотивировано желанием не портить репутацию Сочи"
" Заключение Межгосударственного авиационного комитета относительно результатов расследования крушения армянского самолета А-320 мотивировано желанием не портить репутацию города Сочи - претендента на проведение зимних Олимпийских игр - плохим аэропортом", - заявил президент Национальной...
26 июля 2006