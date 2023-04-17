Проверка боеготовности Тихоокеанского флота России
Глава Минобороны Шойгу доложил Путину о ходе внезапной проверки ТОФ
Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота. «Силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых...
17 апреля 2023
Эксперт Дандыкин объяснил, зачем понадобилась проверка боеготовности ТОФ
Проверка боеготовности нужна для оборонительных целей и демонстрации защиты своих границ, заявил в беседе с ИА REGNUM военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя внезапную проверку боеготовности Тихоокеанского флота. «Это просто подготовка, проверка. Кто-то подумал, что...
14 апреля 2023