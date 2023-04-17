Петропавловск-Камчатский, 17 апреля, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач… отрабатываются вопросы межвидового взаимодействия», — заявил Шойгу.

По его словам, в первом этапе внезапной проверки сил Тихоокеанского флота задействованы более 25 тысяч военнослужащих, а также 167 кораблей, 12 подводных лодок, 89 самолётов и вертолётов.

Глава Российского государства выразил благодарность организаторам учений, подчеркнув, что первый этап прошёл на «очень высоком уровне».

Как пояснил Шойгу, на данный момент проводится второй этап внезапной проверки ТОФ, в рамках которого отрабатываются вопросы боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия.

Также глава оборонного ведомства подчеркнул, что завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке начнётся 18 апреля, после чего силы флота вернутся в пункты своего постоянного базирования.

О приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боевой готовности министр обороны Сергей Шойгу заявил 14 апреля на совещании с руководящим составом ведомства. Одной из целей внезапной проверки было названо наращивание способности ВС России отражать агрессию возможного противника с морских направлений.