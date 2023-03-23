Визит Си Цзиньпина в Москву
Зачем японского премьера Фумио Кисиду внезапно отправили в Киев
Японскому премьеру Фумио Кисиде 23 марта пришлось отвечать в парламенте на неудобные вопросы оппозиции о визите в Киев, который состоялся двумя днями ранее. Кисида предпочел умолчать — уведомляло ли правительство Россию о поездке премьера-министра на Украину. Ранее заявлялось, что этот вояж (первый...
23 марта 2023
США и Европа отреагировали на визит лидера Китая в Москву
«Визит председателя КНР в Москву вызывает у нас беспокойство», — заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. «Ось Китай — Россия небезопасна», — цитирует ТАСС заявление Моравецкого на совместной пресс-конференции с японским коллегой Фумио Кисидой, который перед этим посетил Киев. Моравецкий...
22 марта 2023
Путин оценил масштаб совместных целей Китая и России
Президент России Владимир Путин удовлетворён тем, как прошли переговоры с прибывшем в Москву председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом российский лидер заявил 21 марта, выступая на государственном обеде в честь китайского гостя, сообщает пресс-служба Кремля. «Мы только что подписали заявления — об...
21 марта 2023
«Брешь в американской стене». Ближний Восток реагирует на визит Си в Москву
Одним из самых обсуждаемых в мире событий сегодняшнего дня, безусловно, является государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Причем если комментарии западных журналистов и экспертов насыщены больше чувствами и эмоциями, то на Ближнем Востоке преобладает анализ происходящих событий...
21 марта 2023