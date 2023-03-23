Японскому премьеру Фумио Кисиде 23 марта пришлось отвечать в парламенте на неудобные вопросы оппозиции о визите в Киев, который состоялся двумя днями ранее. Кисида предпочел умолчать — уведомляло ли правительство Россию о поездке премьера-министра на Украину.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Ранее заявлялось, что этот вояж (первый с начала СВО) и встреча Кисиды с президентом Украины Владимиром Зеленским готовились «с соблюдением мер информационной безопасности» и потому не анонсировались заранее, отмечает ТАСС. «В итоге кадры того, как вы садились в поезд, все равно оказались в распоряжении японских телекомпаний, — обратился к Кисиде депутат от оппозиционной партии «Общество возрождения Японии». — Не думаю, что это можно назвать результатом надлежащей работы с информацией».

Такие проколы в подготовке международного вояжа главы правительства стали лишним доводом в пользу версии — поездка Кисиды стала экспромтом, экстренным ответом Японии (а точнее, ее старшего партнера, США) на трехдневный визит лидера соседней державы, председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

«Разрушение планов»

«Азиатские державы входят в мировую дипломатию», так американское издание The Diplomat охарактеризовало практические синхронные поездки Си и Кисиды. Западные и украинские источники, сопоставляя эти события, ожидаемо делают выбор в пользу японского премьера. «Кисида поддерживает свободу, а Си поддерживает военного преступника», — объявил посол США в Токио Рам Эммануэль. Киевские СМИ подавали приезд японского премьера как «разрушение планов» Китая и как «посланный Москве и Пекину сигнал о том, что им не удастся обмануть Украину и принести на украинские земли так называемый мир на условиях Путина». В Киеве выразили желание включить Японию в состав стран — гарантов безопасности Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин в Москве

Российские же источники отмечают, что по уровню визит Си явно превосходит визит Кисиды. Это были совершенно разные события, как с точки зрения целей и задач, так и в плане антуража. Си приехал с официальным трехдневным визитом, тогда как Кисида просто заскочил к Зеленскому на перекладных (если верить японским СМИ, на секретно зафрахтованном самолете до Польши, а потом оттуда в Киев) после поездки в Индию.

Китайский президент отправился в Россию за новым миропорядком, а японский премьер прибыл на Украину для спасения старого. Китайский лидер отправился в Москву за новыми контрактами и экономическими выгодами, тогда как Фумио Кисида прибыл в Киев раздавать Зеленскому обещания и деньги.

Наконец, как пишут многие российские СМИ и эксперты, если Си прибыл в Россию по своей воле, то японского премьер-министра заставили сорваться из Индии американцы. «Премьер Японии по указке США примчался утешать Зеленского во время визита руководства Китая в Москву», — такой была тональность во многих публикациях российской прессы.

Но последнее утверждение, пожалуй, не вполне верно.

Альтернативный лидер Азии

Возможно, США и попросили японского премьера совершить экстренное путешествие на перекладных в Киев. Американцам был нужен личный визит японского премьера. Не только для того, чтобы затмить посещение Си Цзиньпином Москвы, и даже не только потому, что Япония оставалась единственным на сегодняшний день членом G7, чей руководитель не совершил ознакомительно-пропагандистского визита на Украину.

Главное, что Япония — единственный, наряду с Южной Кореей, номинально азиатский участник антироссийской санкционной коалиции.

Цитата из видео «Biden, Kishida hold joint press conference US reiterates commitment to Japan's defence QUAD Summit» Джозеф Байден и Фумио Кисида

Эту коалицию многие воспринимают как группу стран коллективного Запада, противостоящую России в ее попытках добиться более справедливого мироустройства для всего остального мира — в том числе для Азии. И визит Си (как и прошедшая в Москве африканская межпарламентская конференция) позиционировался именно как поддержка усилий России со стороны неевропейских и неамериканских стран.

Задачей Фумио Кисиды — как одного из лидеров азиатского мира, пытающегося консолидировать тамошние антикитайские силы вокруг Японии, — было разбить этот нарратив. Цель — показать, что Азия тоже поддерживает киевский режим.

При этом японская делегация отправились на Украину отнюдь не из-под палки. Визит полностью соответствует как минимум двум постулатам японской внешней политики, окончательно сформированным как раз после начала российской СВО. Это добровольное и безоговорочное следование американскому внешнеполитическому курсу, а также максимальное вовлечение в европейские дела.

Нужны союзники

Действия России на Украине создали колоссальную проблему для национальной безопасности Японии, полагают в Токио. Во-первых, тем, что создали прецедент для будущих действий Китая — и не только в отношении Тайваня, но и островов Сенкаку (по-китайски Дяоюйдао), которые контролирует Япония, но оспаривает Китай.

mstaniaszek Архипелаг Сенкаку

«Восточная Азия — это Украина завтрашнего дня», —

цитирует Кисиду новостной портал Nikkei.

Премьер подписал с Зеленским декларацию со словами о том, что действия Москвы на Украине представляют «прямую угрозу безопасности, миру и стабильности не только в Евро-Атлантическом регионе, но также в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами», отмечало издание Mainichi. Такая формулировка не просто фигура речи.

Во-вторых, в России не скрывают, что одной из целей СВО является переформатирование мирового порядка. Спецоперация «призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене», — подчеркивал глава МИД Сергей Лавров.

Если для множества других стран этот курс Вашингтона на доминирование является обременительным и даже неприемлемым, то для Токио он давно стал основой стратегии национальной безопасности.

Несмотря на увеличение к 2027 году доли военных расходов с 1% до 2% ВВП, Токио считает, что только сильные Соединенные Штаты способны защитить его от неизбежного в будущем конфликта с Китаем, превосходящим Японию по многим параметрам совокупной мощи.

Именно поэтому (а не в силу «положения колонии США») японцы сейчас прикладывают все усилия для поддержания и сохранения американского доминирования — в том числе через поддержку американских дипломатических и санкционных усилий в украинском вопросе, а также через финансирование киевского режима. Только в феврале 2023 года было заявлено о выделении Украине 5,5 млрд долларов — что в четыре раза больше тех сумм, которые японцы выделяли украинцам в течение предшествующего года.

При этом в Токио считают, что, несмотря на всю важность и полезность США, число союзников нужно расширять. Особенно после того, как с началом СВО произошло резкое сближение Китая с Россией (и, соответственно, мультипликация китайских возможностей за счет ресурсного, военного и геополитического потенциала Москвы). Потенциальными союзниками японцам видятся европейцы. По словам японских дипломатов, Токио активно поддерживает Европу в украинском вопросе в том числе и потому, что искренне надеется на ответную поддержку со стороны Евросоюза японских позиций в вопросах восточноазиатских.

Именно поэтому Кисида полностью солидаризировался и с европейской линией. «Агрессия России против Украины — это не только европейское дело, но и вызов правилам и принципам всего международного сообщества», — заявил премьер. Причем солидаризировался он как с точки зрения риторики или введения санкций, так и в плане псевдоюридических действий. На фоне недавнего решения МУС Кисида в ходе визита в Киев пообещал не оставить безнаказанными «военные преступления», якобы совершенные Россией на украинской территории, а также осудил «похищения детей» с территории Украины. Это заявление однозначно не поймут в Азии (где японцы до сих пор даже не покаялись за многие военные преступления, совершенные во время Второй мировой, в том числе похищение сотен тысяч китаянок и кореянок для нужд солдат в полевых борделях), однако эти слова были сказаны не для Азии, а для Европы и США.