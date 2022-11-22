Расстрел российских военнопленных в ноябре 2022 года
Посольство России: США потворствуют безумствам киевских неонацистов
Реакция американских властей на расстрел киевскими боевиками безоружных военнопленных в Макеевке подтвердила двойные стандарты Вашингтона. США потворствуют преступлениям Киева, покрывая их, говорится в опубликованном 21 ноября комментарии российского посольства в США. ВСУ, расстреливая российских...
22 ноября 2022
«Сибиряк»: Зеленский расстрелял память своего рода и народа!
Зверская расправа над безоружными российскими военнопленными всколыхнула не только российское общество. Теперь и во многих странах мира, которые методично обрабатывались антироссийской пропагандой, задают вопросы относительно режима Зеленского, преподносившегося западной пропагандой как образец...
21 ноября 2022
Это военное преступление: военкор Руденко о расстреле российских солдат
Расстрел сдавшихся в плен российских солдат — «по всем конвенциям, тяжкое военное преступление», отметил 18 ноября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко. «На первом видео нацисты берут в плен наших бойцов, а затем уже на втором видео видно, как те же люди, которые сдались в плен, лежат...
18 ноября 2022
В Госдуме потребовали расстрела нацистов, казнивших российских солдат
Отменить мораторий на смертную казнь для киевских националистов, расстрелявших попавших в окружение российских солдат, предложил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий. «В России действует мораторий на вынесение смертных приговоров, но из каждого правила должны быть исключения. Особенно в таких...
18 ноября 2022
Минобороны РФ прокомментировало кровавую расправу бандеровцев над пленными
Бандеровские боевики — это живодёры и выродки, сообщает 18 ноября Минобороны РФ. Комментируя появившиеся в интернете видео массовой кровавой расправы ВСУ над безоружными российскими военнопленными в Донбассе, пресс-служба Минобороны РФ подчёркивает, что киевский режим во главе с Зеленским и его...
18 ноября 2022
Это сделали не бандеровцы: военкор Стешин о расстреле солдат в ЛНР
Для лучшего понимания происходящего на территории б. УССР следует знать, что расстреливавшие российских солдат в ЛНР служащие ВСУ не были ни «бандеровцами», ни «западенцами», отметил 18 ноября в своем телеграм-канале военкор Дмитрий Стешин. «Это не ополяченные русофобы. [Это] люди вполне...
18 ноября 2022