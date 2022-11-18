Луганск, 18 ноября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Для лучшего понимания происходящего на территории б. УССР следует знать, что расстреливавшие российских солдат в ЛНР служащие ВСУ не были ни «бандеровцами», ни «западенцами», отметил 18 ноября в своем телеграм-канале военкор Дмитрий Стешин.

(сс) Ekaterina Polischuk Харьков

«Это не ополяченные русофобы. [Это] люди вполне русскоязычной культурки, трансграничный мейнстрим из общего информационного пространства», — написал Стешин.

Ранее в соцсетях и телеграм-каналах было распространено видео, на котором, предположительно, солдаты ВСУ расстреливают сдавшихся в плен российских военнослужащих.

Позже были опубликованы биографические сведения о тех, кто совершил это преступление (их лица хорошо различимы на видео). Двое из них являются выпускниками харьковского университета МВД.