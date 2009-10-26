Обрушение крыши Басманного рынка в Москве
Завершено расследование обрушения крыши Басманного рынка в Москве
В Москве завершено расследование уголовного дела по факту обрушения здания Басманного рынка в 2006 году, в результате которого погибло 68 человек, сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе СКП РФ. Следствие установило, что гендиректор рынка с 2002 года не принял мер к организации надлежащей...
26 октября 2009
Новосибирский цирк может обрушиться, как Басманный рынок в Москве
В результате двухнедельного осмотра здания новосибирского цирка были выявлены трещины в колоннах фойе, проседание пола, ржавчина в облицовке крыши, что поставило под вопрос безопасность его посещения. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об угрозе обрушения цирка на пресс-конференции 27 апреля...
27 апреля 2006
Председатель комиссии Мосгордумы: Москве требуется специальный орган по контролю нежилых зданий на этапе эксплуатации
О том, какие меры принимаются в Москве в целях повышения безопасности зданий в Москве и недопущения дальнейшего обрушения крыш, а также в целом о контроле в строительной сфере сообщила в рамках своей пресс-конференции 29 марта депутат Московской городской Думы, председатель комиссии МГД по...
30 марта 2006
Мосгорсуд отказался выдать санкцию на арест директора Басманного рынка
Сегодня, 29 марта, Московский городской суд признал законным решение Замоскворецкого суда Москвы об отказе выдаче санкции на арест директора Басманного рынка Марка Мишиева. Таким образом, передает корреспондент ИА REGNUM, Мосгорсуд отказал в удовлетворении кассационного представления прокуратуры...
29 марта 2006
Названа предварительная причина обрушения крыши Басманного рынка
Причиной обрушения крыши Басманного рынка, по предварительным данным, могла стать коррозия несущего каната кровли из-за нарушения гидроизоляции. Предварительные выводы комиссии по расследованию причин обрушения озвучил ее председатель - зам. руководителя департамента градостроительной политики...
24 марта 2006
Азербайджанские власти оказали материальную помощь пострадавшим на Басманном рынке
В Москву находится делегация Министерства Чрезвычайных Ситуаций (МЧС) Азербайджана для оказания материальной помощи соотечественникам, проходящим стационарное и амбулаторное лечение в московских больницах в связи с трагедией на Басманном рынке Москвы, произошедшей 23 февраля 2006 года, передает...
23 марта 2006
До 3 апреля в Санкт-Петербурге проверят состояние конструкций городских рынков
Подведены итоги внеплановых обследований объектов Санкт-Петербурга, аналогичных по конструкции Басманному рынку в Москве, сообщили ИА REGNUM сегодня, 21 марта, в аппарате петербургского вице-губернатора Александра Вахмистрова. Ранее Вахмистров поручил комитету по физической культуре и спорту...
21 марта 2006
По факту обрушения на московском рынке начата проверка
Бутырская межрайонная прокуратура начала проверку по факту обрушения перекрытия на московском рынке "Отрадное", передает ИТАР-ТАСС. Как сообщало ИА REGNUM, днем 12 марта под тяжестью снега обрушилась часть крыши одного из павильонов продуктового рынка "Отрадное" (Сигнальный проезд, 35). Площадь...
13 марта 2006
Крестьян в области разорят не морозы, а рост цен на ГСМ и нацпроекты: обзор новосибирской прессы
Обзор прессы Новосибирской области за 4 - 10 марта 2006 года Призеры Олимпиады от Новосибирской области получат премию от губернатора. В новосибирском облсовете поделили все комитетские посты. В Новосибирской области 40% хозяйств относятся к убыточным. Мини-ЧП в Новосибирской области: в Искитиме...
11 марта 2006
Шойгу отмечает повышение бдительности граждан после ЧП на Басманном рынке в Москве
Глава МЧС Сергей Шойгу отмечает повышение бдительности граждан после трагедии на Басманном рынке в Москве. Об этом министр по чрезвычайным ситуациям РФ заявил журналистам в Нижнем Новгороде 10 марта. В частности, Шойгу отметил, что 9 марта в МЧС поступило сообщение об образовавшейся трещине в...
10 марта 2006
Суд освободил директора рухнувшего рынка из-под стражи
Решением суда из-под стражи освобожден Марк Мишиев, директор рухнувшего 23 февраля Басманного рынка. Таким образом Замосковрецкий суд столицы отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об аресте Мишиева. По словам его адвоката директора рынка, суд прислушался к доводам защиты. Адвокат...
7 марта 2006
Национально-культурная автономия азербайджанцев поблагодарила власти ЦАО Москвы за помощь пострадавшим в трагедии на Басманном рынке
Московская национально-культурная автономия азербайджанцев направила в адрес префекта Центрального административного округа Москвы Сергея Байдакова благодарственное письмо за "неоценимую практическую помощь всем семьям погибших и пострадавшим в результате ужасной трагедии - обрушения Басманного...
6 марта 2006
Мосгорсуд отменил арест директора обушившегося рынка
Мосгорсуд отменил санкцию на арест директора Басманного рынка Марка Мишиева, который проходит в качестве обвиняемого по делу об обрушении кровли здания. Марк Мишиев тем не менее останется под стражей по меньшей мере до тех пор, пока требование прокуратуры об аресте вновь не рассмотрит...
6 марта 2006
В Ростовской области проверяют безопасность общественных зданий
Проверка соблюдения правил эксплуатации социальных объектов, предназначенных для массового пребывания людей, начата в Ростовской области 6 марта. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь областного министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Наталья Каплюченко. Это решение областной Минстрой...
6 марта 2006
Число погибших на Басманном рынке азербайджанцев достигло 45 человек
Число погибших в результате трагедии на Басманном рынке Москвы азербайджанцев увеличилось до 45 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сегодня утром в московской больнице скончался получивший тяжелые ранения в результате обрушения крыши Басманного рынка в Москве Байдамиров Расим Тельман оглу...
3 марта 2006
С 1 апреля рынки Оренбурга могут оказаться закрытыми
В Оренбурге рынки оказались под угрозой закрытия. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 3 марта комиссия по чрезвычайным ситуациям города вынесла решение, согласно которому руководители всех рынков обязаны до 13 марта произвести очистку крыш зданий от снега и сосулек, и до 30 марта провести...
3 марта 2006
Нижегородский мэр утверждает, что проверка рынков в связи с ЧП в Москве уже проводится
В Нижнем Новгороде в настоящее время проводятся проверки рынков и торговых площадок на предмет безопасности конструкций, сообщил корреспонденту ИА REGNUM мэр города Вадим Булавинов 3 марта, опровергнув, таким образом, слова начальника инспекции Госархстройнадзора по Нижегородской области Алексея...
3 марта 2006
Семьям погибших на Басманном рынке выплатили по 500 долларов (Азербайджан)
По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева церемонии похорон и поминок 23 жителей города Гянджа, погибших в результате обрушения кровли Басманного рынка в Москве, осуществляются за счет государственных средств. Созданная в исполнительной власти города комиссия поддерживает связь с семьями...
3 марта 2006
В Нижнем Новгороде к проверке рынков в связи с обрушением в Москве еще не приступали
В Нижнем Новгороде спустя неделю после ЧП на Басманном рынке в Москве, когда здание обрушилось и погибли более 60 человек, еще не приступили к проверке зданий и сооружений на предмет безопасности конструкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил начальник инспекции Госархстройнадзора по...
3 марта 2006
Техсостояние зданий, принадлежащих отделению ГЖД Удмуртии, опасений не вызывает - пресс-служба
Техническое состояние крыш зданий и сооружений, принадлежащих отделению ГЖД Удмуртии опасений не вызывает, к такому заключению пришла комиссия созданная на Горьковской железной дороге после трагедии на Бассманном рынке в Москве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ижевского отделения...
1 марта 2006