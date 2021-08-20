Захват заложников в Тюмени 7 июля 2021 года
Взявший заложников в банке тюменец признан невменяемым
Гражданин, захвативший заложников в тюменском отделении «Сбербанка», признан невменяемым. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области. Напомним, захват заложников в отделении «Сбербанка» на улице Червишевский тракт произошёл утром 7 июля 2021 года. Нападавший требовал 15 млн рублей. В...
20 августа 2021
Захвативший заложников в банке тюменец взят под стражу
В Тюмени заключён под стражу обвиняемый в захвате заложников в отделении Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области. По данным следствия, утром 7 июля 2021 года 32-летний подозреваемый захватил в заложники двух сотрудниц Сбербанка в отделении по улице Червишевский тракт в...
8 июля 2021
В Тюмени наградят попавших в заложницы сотрудниц Сбербанка
Знаком отличия Тюменской области «За мужественный поступок» наградят сотрудниц Сбербанка, которым довелось 7 июля 2021 года стать заложниками напавшего на отделение вымогателя. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на своих страницах в социальных сетях. Моор сообщил, как в офис Сбербанка...
8 июля 2021
Сбер — ЧП в Тюмени завершилось благополучно благодаря сотрудникам банка
Пресс-служба Сбербанка сообщила подробности чрезвычайного происшествия, случившегося сегодня, 7 июля, в дополнительном офисе №8647/0112 Западно-Сибирского отделения кредитного учреждения в Тюмени. Как рассказали в пресс-службе в 09:05 по местному времени клиентский менеджер «Сбербанк премьер»...
7 июля 2021
В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в банке
В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в отделение Сбербанка утром 7 июля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области. Следите за развитием событий в трансляции: «Захват заложников в отделении банка в Тюмени – все новости» По данным следствия...
7 июля 2021
Тюменец, захвативший заложников в банке, задерживался с наркотиками — СМИ
Тюменец, захвативший отделение Сбербанка утром 7 июля, ранее привлекался к ответственности за хранение наркотиков. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник. Следите за развитием событий в трансляции: «Захват заложников в отделении банка в Тюмени – все новости» Мужчина в 2014 году...
7 июля 2021
В Тюмени обследуют сумку напавшего на банк
В Тюмени в настоящее время проводится обследование сумки нападавшего, который удерживал заложников в отделении Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Следите за развитием событий в трансляции: «Захват заложников в отделении банка в Тюмени – все новости» Утром в...
7 июля 2021
Сбер прокомментировал инцидент с заложниками в Тюмени
Полиция задержала мужчину, который утром сегодня, 7 июля, пришел в отделение Сбера в Тюмени с муляжом взрывного устройства. «По предварительным данным, в результате переговоров удалось уговорить преступника отпустить всех заложников и сдаться», — сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных...
7 июля 2021
В Тюмени офис банка был захвачен «по просьбе» кинорежиссёра Бондарчука
Задержанный захватчик отделения Сбербанка в Тюмени заявил, что захватить банк его «попросил» известный режиссёр Фёдор Бондарчук. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot. Следите за развитием событий в трансляции: «Захват заложников в отделении банка в Тюмени – все новости» Якобы Бондарчук прислал...
7 июля 2021
В Тюмени на месте оцепления был задержан редактор местного издания
В Тюмени на месте оцепления на Червишевском тракте был задержан главный редактор ИА «Наш Город». Об этом сообщает издание. Следите за развитием событий в трансляции: «Захват заложников в отделении банка в Тюмени – все новости» Главный редактор «Нашего города» Максим Карпиков был одет в...
7 июля 2021
Установлена личность захватчика заложников в банке Тюмени
Установлена личность мужчины, захватившего заложников в тюменском отделении Сбербанка. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot. Следите за развитием событий в трансляции: «Захват заложников в отделении банка в Тюмени – все новости» Захватчиком оказался 32-летний Александр Г. Задержанный признался...
7 июля 2021
В Тюмени задержан захвативший заложников в Сбербанке
В Тюмени задержан мужчина, державший заложников в отделении Сбербанка. Об этом сообщают местные СМИ и телеграм-каналы. Следите за развитием событий в трансляции: «Захват заложников в отделении банка в Тюмени – все новости» Напомним, в 9:20 минут (07:20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что...
7 июля 2021
Полиция сообщает о двух заложниках в отделении Сбербанка Тюмени
В Тюмени 7 июля 9:20 минут (07:20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в отделении одного из банков на улице Червишевский тракт произошёл захват заложников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Следите за развитием событий в трансляции: «Захват заложников в...
7 июля 2021
В Тюмени в связи с захватом заложников в банке перекрыт Червишевский тракт
В Тюмени в связи с захватом заложников в одном из отделений Сбербанка перекрыт Червишевский тракт. Об этом сообщают местные СМИ. Следите за развитием событий в трансляции: «Захват заложников в отделении банка в Тюмени – все новости» К зданию захваченного кредитного учреждения подъехал глава Тюмени...
7 июля 2021
В Тюмени неизвестный захватил отделение банка
Неизвестный мужчина захватил отделение Сбербанка в Тюмени, у него в заложниках находятся люди. Об этом сообщил 7 июля представитель экстренных служб. Захваченное отделение находится на первом этаже пятиэтажного дома. По предварительным данным, в заложниках оказались три сотрудника банка, сообщил...
7 июля 2021