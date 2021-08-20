Тюмень, 20 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Гражданин, захвативший заложников в тюменском отделении «Сбербанка», признан невменяемым. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение банка

Напомним, захват заложников в отделении «Сбербанка» на улице Червишевский тракт произошёл утром 7 июля 2021 года. Нападавший требовал 15 млн рублей. В ходе проведения силовыми ведомствами спецоперации злоумышленник был задержан. Он в своё оправдание сообщил, что снимается в фильме Фёдора Бондарчука.

Было возбуждено уголовное дело о захвате заложников. Комплексная судебно-психиатрическая экспертиза показала, что нападавший нуждается в психиатрическом лечении. Мужчина не мог осознавать фактический характер содеянного и общественную опасность своих действий.

Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в прокуратуру.