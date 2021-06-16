Пожар в рязанской больнице 9 июня 2021 года
В Рязани предъявлено обвинение главврачу больницы по делу о пожаре
Главному врачу ОКБ им. Н.А. Семашко, где в ночь на 9 июня произошёл пожар и погибли три пациента, предъявлено обвинение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе Следственного комитета РФ. Председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования уголовного...
16 июня 2021
Скончался пациент, пострадавший при пожаре в больнице Рязани
Одна из пациенток, пострадавшая при пожаре в реанимационном отделении ОКБ им. Н.А. Семашко в Рязани, скончалась 15 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. Рязанский минздрав обновил данные о состоянии пациентов, пострадавших при пожаре в больнице в ночь...
15 июня 2021
Пострадавшую при пожаре в больнице Рязани медсестру прооперировали
Первую операцию перенесла медсестра, пострадавшая при пожаре в реанимационном отделении ОКБ им. Семашко в Рязани в ночь на 9 июня. Удовлетворительное состояние и у спасённых пациентов, сообщили ИА REGNUM 15 июня в оперативной группе правительства региона. 27-летняя медсестра доставлена в Ожоговый...
15 июня 2021
СК изъял документы по закупке оборудования в сгоревшей больнице Рязани
Документацию на закупку оборудования в отделение анестезиологии и реанимации ОКБ им. Н. А. Семашко в Рязани, где в ночь на 9 июня в результате пожара погибли три пациента, изъяли следователи. Назначен комплекс экспертиз для установления причин и очага возгорания. В рамках расследования уголовного...
11 июня 2021
В сгоревшей больнице Рязани рассказали о шоковом состоянии персонала
Администрация ОКБ им. Семашко, где в ночь на 9 июня произошёл пожар в реанимационном отделении, выразила соболезнования родственникам погибших пациентов и отметила, что «весь персонал, спасавший пациентов, находится в шоковом состоянии». О случившемся написали в официальном паблике больницы. По...
11 июня 2021
Минздрав: пострадавшие при пожаре в больнице Рязани стабилизированы
У пациентов, пострадавших во время пожара в реанимационном отделении областной клинической больницы им. Семашко в Рязани, в ряде случаев наметилась положительная динамика, сообщили ИА REGNUM 11 июня в оперативной группе правительства региона. По данным регионального минздрава, за жизнь одной из...
11 июня 2021
Пять пострадавших при пожаре в больнице Рязани остаются в тяжёлом состоянии
Пять человек, пострадавших в результате пожара в реанимационном отделении ОКБ им. Семашко в Рязани, продолжают находиться в стабильно тяжёлом состоянии, сообщили ИА REGNUM 10 июня в оперативной группе правительства Рязанской области. Состояние четырёх пациентов реанимационного отделения, которых...
10 июня 2021
Семьям погибших на пожаре в Рязанской ОКБ выплатят по миллиону рублей
Семьям погибших при пожаре в ОКБ им. Семашко в Рязани будет оказана материальная помощь в размере одного миллиона рублей, заявил 9 июня губернатор Рязанской области Николай Любимов. Глава региона уточнил, что момент возгорания в реанимации попал в объективы камер видеонаблюдения. В палате, где...
9 июня 2021
В Тульской области проведут комплексные проверки всех больниц
Провести проверку всех больниц Тульской области поручил губернатор Алексей Дюмин, поручение дано в связи с пожаром в больнице в Рязани. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Глава Тульской области провел экстренное совещание в...
9 июня 2021
Пожарные на руках выносили пациентов при пожаре в больнице Рязани
Пацентов рязанской больницы имени Николая Семашко спасали от пожара, вытаскивая из окон и вынося на руках. Об этом рассказал 9 июня замначальника службы пожаротушения ГУ МЧС по Рязанской области Евгений Спорягин. Он уточнил, что о пожаре в областной больнице стало известно в 03:36, а первые...
9 июня 2021
В рязанском минздраве рассказали о состоянии пострадавших после пожара
В больницах Рязани находятся 10 пострадавших в результате пожара в ОКБ им. Семашко ночью 9 июня. Состоянии пяти человек — стабильно тяжёлое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. По данным регионального министерства здравоохранения, в ожоговом отделении ОКБ находится 27-летняя...
9 июня 2021
Аппарат ИВЛ, загоревшийся в больнице Рязани, получен в 2020 году
ОКБ им. Семашко в Рязани в 2020 году получила два аппарата ИВЛ, один из которых, предварительно, стал причиной пожара в реанимационном отделении больницы ночью 9 июня. Подобное оборудование поставили ещё в два рязанских медучреждения, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные госзакупки...
9 июня 2021
В Рязани начинают проверки медучреждений после пожара в больнице
Внеплановые проверки учреждений здравоохранения на предмет противопожарной безопасности начнутся уже 9 июня в Рязани, сообщает пресс-служба правительства региона. Проверки поручил провести губернатор Николай Любимов после пожара в реанимационном отделении областной клинической больницы в Рязани...
9 июня 2021
Персонал больницы при пожаре действовал правильно — Рязанский минздрав
Персоналом больницы им. Семашко были проведены все необходимые действия для того, чтобы не было ещё более тяжких последствий, заявил 9 июня министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. По словам министра, на место ЧП в кратчайшие сроки прибыли экстренные службы. «Был вовремя перекрыт...
9 июня 2021
СК опубликовал видео с места пожара в больнице в Рязани
Видео с места пожара в областной клинической больнице в Рязани опубликовал 9 июня Следственный комитет России. Пожар произошёл в реанимационном отделении на первом этаже отдельностоящего двухэтажного здания. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в дежурную службу в 03:36, площадь пожара...
9 июня 2021
Председатель СК России изучит дело о пожаре в больнице в Рязани
Доклад о проведённых следственных действиях после пожара в реанимации областной больницы в Рязани затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, сообщили 9 июня в пресс-службе ведомства. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. Следователи...
9 июня 2021
Рязанская прокуратура взяла на контроль расследование пожара в больнице
Ход расследования уголовного дела по факту гибели людей в результате пожара в областной клинической больнице Рязани взят на контроль прокуратурой Рязанской области, сообщили 9 июня в пресс-службе ведомства. Уголовное дело по факту «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено региональным СК...
9 июня 2021
Семьям погибших при пожаре в больнице Рязани помогут с похоронами
Необходимую помощь, в том числе материальную, окажут семьям погибших в результате пожара в реанимационном отделении ОКБ им. Семашко в Рязани, сообщил 9 июня заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев. «Губернатор Николай Любимов дал поручение, чтобы мы помогли с...
9 июня 2021
Аппарат ИВЛ, из-за которого вспыхнул пожар в больнице Рязани, был новым
Аппарат искусственной вентиляции лёгких, который, по предварительным данным, стал причиной пожара в реанимации областной больницы в Рязани, получен медучреждением в 2020 году. Об этом 9 июня сообщил заместитель председателя правительства области Роман Петряев. По словам чиновника, в момент пожара в...
9 июня 2021
Мурашко взял под контроль лечение пострадавших при пожаре в Рязани
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко лично проконтролирует оказание медицинской помощи людям, пострадавшим при пожаре в больнице Рязани. Об этом сообщает 9 июня пресс-служба Минздрава. Мурашко также поручил направить в Рязань специалистов Федерального центра медицины катастроф. Причины...
9 июня 2021