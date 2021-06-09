Тула, 9 июня, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Провести проверку всех больниц Тульской области поручил губернатор Алексей Дюмин, поручение дано в связи с пожаром в больнице в Рязани. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Тульской области проведут комплексные проверки всех больниц

Глава Тульской области провел экстренное совещание в связи с пожаром, произошедшим в реанимации больницы имени Семашко в Рязани. На совещании губернатор поручил создать комиссию по техническому аудиту аппаратов ИВЛ, кислородных станций и другого медицинского оборудования. Также дано поручение провести проверку соблюдения требований пожарной безопасности. Проверки действий персонала при пожарах и чрезвычайных ситуациях в больницах региона должны быть проведены до конца текущей недели. В течение месяца все медицинские учреждения Тульской области должны пройти комплексные проверки.

«Поскольку большая часть аппаратов ИВЛ сейчас находится в резерве, необходимо провести их внеплановое техническое обслуживание для обеспечения бесперебойной работы в осенне-зимний период», — уточнили в управлении пресс-службы.

Алексей Дюмин также поручил проверить соблюдение всех мер противопожарной безопасности в социальных учреждениях с постоянным пребыванием людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 июня в больнице имени Семашко в Рязани произошёл пожар, загорелся аппарат ИВЛ. В результате погибли три человека, восемь госпитализированы.