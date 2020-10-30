Нападение подростка на отдел полиции в Татарстане
Связи между нападением в Татарии и терактом во Франции нет — Кремль
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связи между нападением на полицейского в Татарии и событиями во Франции нет. Следите за развитием событий в трансляции: «Террористические нападения и ситуация во Франции — трансляция» «Во Франции события — это французские события. Здесь —...
30 октября 2020
Напавший на полицейских подросток не состоял на учёте — МВД Татарии
Сообщения о том, что напавший на полицейских в Татарии подросток состоял на учете как склонный к экстремизму, не соответствуют действительности. Об этом 30 октября сообщили в региональном главном управлении МВД. Ранее в ряде СМИ распространили информацию о том, что ликвидированный после нападения...
30 октября 2020
Стало известно о состоянии раненного в Татарии полицейского
Состояние здоровья сотрудника полиции, получившего ножевые ранения при нападении подростка в Татарии, оценивается как стабильное. Об этом 30 октября сообщил представитель регионального минздрава. «Состояние пострадавшего сотрудника полиции стабильное, угрозы жизни нет», — цитирует его РИА Новости...
30 октября 2020
Жириновский призвал проверить все школы с религиозным уклоном
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский на фоне трагедии в Ницце и Татарии призвал проверить все учебные заведения с религиозным уклоном, где может быть экстремистская литература, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября. Следите за развитием событий в трансляции: «Террористические...
30 октября 2020
Минниханов взял под личный контроль расследование о нападении в Кукморе
После информирования о нападении подростка на отдел полиции в Кукморском районе глава Татарии Рустам Минниханов взял расследование уголовного дела под личный контроль. Об этом заявила пресс-секретарь руководителя региона Лилия Галимова. Правоохранители отрабатывают несколько версий произошедшего...
30 октября 2020
Подросток, напавший на полицейских в Татарии, не посещал мечети
Напавший на полицейского 16-летний подросток не посещал мечети Кукморского района Татарии, сообщили 30 октября в пресс-службе духовного управления мусульман региона. «Молодой человек не посещал ни одну из мечетей района, что, возможно, было связано с пандемией», — говорится в сообщении. В...
30 октября 2020
Глава Татарии взял под личный контроль дело о нападении на полицию
Глава Татарии Рустам Минниханов взял под личный контроль инцидент в Кукморе, где подросток напал на отделение полиции, после чего был ликвидирован. Об этом 30 октября сообщила глава пресс-службы главы региона Лилия Галимова. «На месте сейчас работают министр внутренних дел по Татарии и прокурор...
30 октября 2020
В Госдуме увидели в Татарии повторение трагедии, случившейся в Ницце
В Госдуме предостерегли жителей России от копирования трагедии, которая произошла во Фракции. Следите за развитием событий в трансляции: «Террористические нападения и ситуация во Франции — трансляция» Как сообщало ИА REGNUM, в Кукморе (Татария) подросток напал на отдел МВД, нападавший был вооружен...
30 октября 2020
Раненый при нападении в Кукморе полицейский госпитализирован
Пострадавший во время нападения в Кукморе полицейский с колото-резанами ранами госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ. СУ СКР сообщало, что при задержании 16-летний подросток нанес не менее трех ударов ножом сотруднику полиции. Как ранее сообщало ИА...
30 октября 2020
В Татарии возбуждено дело по факту покушения на террористический акт
В Татарии возбуждено уголовное дело по факту покушения на террористический акт и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Об этом сообщает СУ СКР по РТ. Ночью 30 октября 2020 года в городе Кукмор 16-летний подросток пытался поджечь здание районного отдела полиции. В ходе...
30 октября 2020
На место происшествия в Кукмор прибыл глава МВД по Татарии
На место происшествия в Кукмор, где сегодня ночьи полицейские «ликвидировали вооружённого злоумышленника» прибыл министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба...
30 октября 2020
В Татарии возбудили уголовное дело после нападения на полицейского
Следственный комитет по Татарии возбудил уголовное дело о попытке совершения теракта в Кукморском районе, сообщили 30 октября в пресс-службе СУ СК России. По данным следствия, ночью 30 октября в городе Кукморе 16-летний подросток попытался поджечь здание полиции. Он применил зажигательную смесь...
30 октября 2020
В Татарии подросток напал на полицейского с ножом и был застрелен
В городе Кукмор сегодня ночью, 30 октября, был застрелен 16-летний подросток, напавший на полицейского с ножом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. Около 00:30 сотрудник полиции во время парковки служебного автомобиля на территории районного ведомства заметил возгорание на земле и...
30 октября 2020