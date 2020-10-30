Казань, 30 октября, 2020, 10:30 — ИА Регнум. В Татарии возбуждено уголовное дело по факту покушения на террористический акт и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Об этом сообщает СУ СКР по РТ.

Sledcom.ru Следственный комитет

Ночью 30 октября 2020 года в городе Кукмор 16-летний подросток пытался поджечь здание районного отдела полиции. В ходе задержания молодой человек нанес не менее трех ударов ножом сотруднику полиции. Другой полицейский, после предупредительных выстрелов, вынужден был открыть огонь на поражение. В результате полученных ранений злоумышленник скончался до приезда медиков.

По данному факту следственными органами СКР по РТ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ «Покушение на террористический акт»), ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на место происшествия в Кукмор, где сегодня ночью полицейские «ликвидировали вооружённого злоумышленника», прибыл министр внутренних дел по РТАртем Хохорин. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

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